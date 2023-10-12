Чалов забил первый гол за сборную России – Камеруну. Это 6-й матч форварда ЦСКА за национальную команду

Теги ЦСКА премьер-лига Россия Сборная России по футболу сборная Камеруна по футболу товарищеские матчи (сборные) Федор Чалов Футбол

Федор Чалов забил первый гол за сборную России.

25-летний нападающий открыл счет в товарищеской игре против команды Камеруна (1:0, перерыв). 

На 40-й минуте Федор поразил ворота камерунцев со второй попытки, головой добив мяч в ворота.

Чалов проводит шестой матч в составе национальной команды, он дебютировал за сборную в марте 2019 года. 

Подробную статистику форварда ЦСКА можно найти здесь

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча Россия – Камерун. 

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14 комментариев

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Andrew Andru
Мог давно первый гол забить, но сперва лысый физрук морозил, а потом херня случилась. Очень жаль, что так не повезло с национальной сборной, так и не поиграет наверное в официальных турнирах
+26
-8
+18
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Сергей Искимжи
Ответ Любезный Коссутий
да уж, лучшие нападающие 🤦‍♂️
у Чалова в 25 больше 80 на счету. нормальный показатель. не каждый нападающий за карьеру сотку разменивает.
+10
0
+10
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маринованный огурчик
Ответ Любезный Коссутий
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Дзюба в 27 забил
+8
-1
+7
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2rmw28c6y6
Чалов - молодец! 👍 не важно, кто за кого болеет внутри чемпа, но Федя в сборной умничка
+2
0
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Severfan
Приятнейший футболист: умный, спокойный, техничный! Гордость армейского клуба!
+2
0
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Владислав Брехов
Рад за Федю, как за друга своего. Молодчик👏
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Доносят в России, расстреливают в Америке
Ответ Andrew Andru
Мог давно первый гол забить, но сперва лысый физрук морозил, а потом херня случилась. Очень жаль, что так не повезло с национальной сборной, так и не поиграет наверное в официальных турнирах
Что ему мешало в предыдущих пяти матчах забивать?
+3
-1
+2
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ЦСКА1960
Букмекеры не ошиблись
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