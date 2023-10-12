Чалов забил первый гол за сборную России – Камеруну. Это 6-й матч форварда ЦСКА за национальную команду
Федор Чалов забил первый гол за сборную России.
25-летний нападающий открыл счет в товарищеской игре против команды Камеруна (1:0, перерыв).
На 40-й минуте Федор поразил ворота камерунцев со второй попытки, головой добив мяч в ворота.
Чалов проводит шестой матч в составе национальной команды, он дебютировал за сборную в марте 2019 года.
Подробную статистику форварда ЦСКА можно найти здесь.
Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча Россия – Камерун.
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