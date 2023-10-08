«Милан» обогнал «Интер» на 2 очка и лидирует в Серии А. «Юве» отстает от «россонери» на 4 балла

«Милан» возглавил таблицу Серии А в результате победы в 8-м туре.

Команда Стефано Пиоли одолела «Дженоа» (1:0), в то время как « » сыграл вничью с «Болоньей» (2:2). За счет этого «россонери» опередили «нерадзурри» на 2 очка – 21 против 19.

Третьим на данный момент идет « », у которого 17 баллов после 8 игр. Сравняться с ним по очкам завтра могут « » или « » – их встреча начнется в 21:45 по московскому времени.

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