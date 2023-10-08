«Милан» обогнал «Интер» на 2 очка и лидирует в Серии А. «Юве» отстает от «россонери» на 4 балла

Теги Интер Милан Фиорентина Стефано Пиоли Ювентус серия А Италия рейтинги Наполи Футбол

«Милан» возглавил таблицу Серии А в результате победы в 8-м туре.

Команда Стефано Пиоли одолела «Дженоа» (1:0), в то время как «Интер» сыграл вничью с «Болоньей» (2:2). За счет этого «россонери» опередили «нерадзурри» на 2 очка – 21 против 19.

Третьим на данный момент идет «Ювентус», у которого 17 баллов после 8 игр. Сравняться с ним по очкам завтра могут «Наполи» или «Фиорентина» – их встреча начнется в 21:45 по московскому времени.

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8 комментариев

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kaka10
Но ведь Интер уже взял Скудетто после победы в Дерби? Почему команда Индзаги на втором месте?
+10
-3
+7
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Gustavo Tiburzi
В следующем туре нужно обыгрывать Юве и закреплять лидерство!
+6
-2
+4
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kaka10
После выезда в Дортмунд тяжело было надеяться на лёгкий выезд в Геную. Особенно с потерями в полузащите. Дженоа дома в порядке. Попьёт кровушки у топов.

Такая победа действительно важна, так как вышли на чистое первое место и в очередной раз проявили характер. Спасибо Пиоли, что не стал выпускать бесполезного Побегу
+3
-2
+1
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Obdob
горжусь Миланом и Тоттенхэмом 😎
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Орхан Фарманов
Ответ kaka10
После выезда в Дортмунд тяжело было надеяться на лёгкий выезд в Геную. Особенно с потерями в полузащите. Дженоа дома в порядке. Попьёт кровушки у топов. Такая победа действительно важна, так как вышли на чистое первое место и в очередной раз проявили характер. Спасибо Пиоли, что не стал выпускать бесполезного Побегу
Наоборот, проблема случилась в связи с выходом 5 защитника. Не однократно такие примеры случаются, когда тренер в концовке решает выпустить дополнительного защитника, после чего и случаются разного рода привозы.
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