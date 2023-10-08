«Милан» обогнал «Интер» на 2 очка и лидирует в Серии А. «Юве» отстает от «россонери» на 4 балла
«Милан» возглавил таблицу Серии А в результате победы в 8-м туре.
Команда Стефано Пиоли одолела «Дженоа» (1:0), в то время как «Интер» сыграл вничью с «Болоньей» (2:2). За счет этого «россонери» опередили «нерадзурри» на 2 очка – 21 против 19.
Третьим на данный момент идет «Ювентус», у которого 17 баллов после 8 игр. Сравняться с ним по очкам завтра могут «Наполи» или «Фиорентина» – их встреча начнется в 21:45 по московскому времени.
Игра: проверьте свою футбольную орфографию
Такая победа действительно важна, так как вышли на чистое первое место и в очередной раз проявили характер. Спасибо Пиоли, что не стал выпускать бесполезного Побегу