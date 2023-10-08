Жиру – лучший игрок матча «Дженоа» – «Милан» по версии GdS. Он получил 7,5 баллов за игру в воротах и сэйв

Оливье Жиру признан лучшим игроком матча «Дженоа» – «Милан» по версии GdS.

На 6-й добавленной минуте вратарь миланцев Майк Меньян в прыжке коленом попал в грудь полузащитнику Калебу Экубану, выбежав за пределы штрафной площади. Ознакомившись с повтором, судья удалил француза.

Вместо него в ворота встал Жиру. Ему удалось спасти команду в одном из эпизодов, бросившись навстречу игроку генуэзцев и рукой выбив мяч в сторону за мгновение до удара.

La Gazzetta dello Sport поставила французу 7,5 баллов по итогам матча.

«Вчера в интернете написали: Похоже, что в 2040 году кто-то будет жить на Луне». Но все-таки больше верится во вратаря Жиру и его решительную игру на выходе», – написали в газете.

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