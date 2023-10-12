Кепа о Беллингеме: «Не знаю, есть ли в мире сейчас игрок сильнее. Он ознаменует эру в «Реале»

Теги Реал Мадрид Ла Лига Кепа Аррисабалага Джуд Беллингем Футбол

Кепа Аррисабалага считает Джуда Беллингема лучшим игроком мира.

– Как вы считаете, Беллингем на уровне Мбаппе и Холанда?

– Не знаю, есть ли сейчас игрок сильнее Беллингема на мировом уровне. Мы все в каждом матче видим, на что он способен. Надеюсь, все так и продолжится.

Беллингем – очень взрослый парень, он очень ясно мыслит. И он не только забивает, но и делает большую оборонительную работу, двигается по всему полю. Беллингем ознаменует эру в «Мадриде», – сказал вратарь «Реала» и сборной Испании.

Ого, у Беллингема уже 10 голов в 10 матчах за «Реал». Сравниваем с дебютом Роналду в Мадриде

Игра: проверьте свою футбольную орфографию

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13 комментариев

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wonderful
Дорогого стоит, когда такие слова про тебя говорит тренер.
+31
-2
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SWS
Ответ Андерлехт Брюггевич
тревожно за позицию вратаря в мадриде. при куртуа, конечно, было все очень надежнл
Пока Кепа выступает выше ожидаемого
+7
0
+7
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corazón blanco
Ответ llolishe
Лучше чем Азар начал играть в Реале-пока что так А дальше время покажет
Пока у Беллингема самый сильный старт в истории Мадрида, а не только лучше Азара)
+9
-2
+7
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llolishe
Лучше чем Азар начал играть в Реале-пока что так
А дальше время покажет
+4
-3
+1
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Кино Музыка
Он и правда хорош. Открытие года как минимум.
+1
0
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Андерлехт Брюггевич
тревожно за позицию вратаря в мадриде. при куртуа, конечно, было все очень надежнл
+1
-1
0
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Tristan...
Какой ещё Беллингем? Уже который год всем миром наблюдаем за эпохой Мбаппе в Реале...
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gv2ryf9ztn
При всем уважении, Аррисабалага рядом даже не стоит с Куртуа
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Батя Ригобера
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Ответ Великий Алонсо
Конечно есть. Португальский номер 7 из Аль-Наср лучший футболист планеты с 2008 года 🙌🙌🙌🙏🙏🙏
Мой Месси гораздо лучше чем гель
+3
-3
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