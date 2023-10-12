Кепа о Беллингеме: «Не знаю, есть ли в мире сейчас игрок сильнее. Он ознаменует эру в «Реале»

Кепа Аррисабалага считает Джуда Беллингема лучшим игроком мира.

– Как вы считаете, Беллингем на уровне Мбаппе и Холанда?

– Не знаю, есть ли сейчас игрок сильнее Беллингема на мировом уровне. Мы все в каждом матче видим, на что он способен. Надеюсь, все так и продолжится.

Беллингем – очень взрослый парень, он очень ясно мыслит. И он не только забивает, но и делает большую оборонительную работу, двигается по всему полю. Беллингем ознаменует эру в «Мадриде», – сказал вратарь « » и сборной .

Ого, у Беллингема уже 10 голов в 10 матчах за «Реал». Сравниваем с дебютом Роналду в Мадриде

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