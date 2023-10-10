Беллингем о цели в сборной Англии: «Выиграть крупные турниры. Не надо прятаться от этих слов. Нужно использовать опыт и привезти домой трофеи»

Теги Сборная Англии по футболу Реал Мадрид Ла Лига Джуд Беллингем Футбол

Джуд Беллингем рассказал о долгосрочных целях в составе сборной Англии.

«Моя цель на ближайшие 12 месяцев в сборной Англии будет такой же, как и в течение следующих 10-15 лет: попытаться выиграть крупные турниры.

Думаю, мы не можем прятаться от этих слов. Мы были близки на нескольких последних турнирах. Оглядываясь назад, теперь мы говорим: «Ах да, было приятно, но теперь нужно смотреть на вещи реалистичнее...» Я не вижу в этом смысла. Нужно использовать опыт, полученный на предыдущих турнирах, чтобы двигаться дальше и привезти домой трофеи.

Это общая цель, к которой мы стремимся, и мы больше не боимся говорить об этом. В последние несколько лет мы старались скрывать это ожидание, чтобы неудача не выглядела провалом. Мы должны быть готовы сказать это, чтобы достичь этого.

Если посмотреть на прогресс, которого мы добились на последних нескольких турнирах, важно, чтобы у нас был такой менталитет, и мы действительно верили, что можем выиграть турнир. Конечно, в какой бы игре мы ни участвовали, мы скромны и не оторваны от земли.

Мы не будем играть с каждой из семи топ-сборных на каждом турнире. Важно подходить к каждой игре с мыслью о том, что она может стать последней на турнире. Так мы относимся и к товарищеским матчам, и к квалификации. Если мы не добиваемся желаемого результата, то нас это очень ранит, вы видите это. Когда у нас все получается, то видно, как это радует всю команду.

Определенно должна быть вера в то, что мы можем выигрывать трофеи, потому что это то, для чего мы здесь. Сейчас это стандарт нашей команды. В скромном смысле, конечно», – сказал полузащитник «Реала» в интервью Reach Football.

Игра: проверьте свою футбольную орфографию

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5 комментариев

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bestvideox
С таким составом нужно как минимум бороться за финал.
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Phantom1289
Тренера для этого надо поменять.
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Иван Иванов
Нынешнее поколение сильнейшие за последние лет 30. Пора что-то выиграть.
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