«Ливерпуль» лучше всех провел летнее трансферное окно в АПЛ по мнению агентов, «Арсенал» – 2-й. «МЮ» и «Челси» нет в топ-6

«Ливерпуль» лучше всех провел летнее трансферное окно в АПЛ по мнению агентов.

The Athletic опубликовал опрос 20 футбольных агентов, которых попросили назвать клуб, который лучше всех провел летнее трансферное окно. Некоторые из них проголосовали более чем за одним клуб.

Рейтинг выглядит таким образом:

1. «Ливерпуль » – 9 голосов;

2. «Арсенал » – 6;

3-4. «Борнмут », «Сандерленд» – 3;

5-6. «Эвертон », «Тоттенхэм » – 1.

