«Ливерпуль» лучше всех провел летнее трансферное окно в АПЛ по мнению агентов, «Арсенал» – 2-й. «МЮ» и «Челси» нет в топ-6

«Ливерпуль» лучше всех провел летнее трансферное окно в АПЛ по мнению агентов.

The Athletic опубликовал опрос 20 футбольных агентов, которых попросили назвать клуб, который лучше всех провел летнее трансферное окно. Некоторые из них проголосовали более чем за одним клуб.

Рейтинг выглядит таким образом:

1. «Ливерпуль» – 9 голосов;

2. «Арсенал» – 6;

3-4. «Борнмут», «Сандерленд» – 3;

5-6. «Эвертон», «Тоттенхэм» – 1.

Шешко в «МЮ» – худший переход летнего трансферного окна в АПЛ по версии агентов. Трансферы Виртца, Исака, Керкеза и Гиттенса – в топ-14

Доннарумма в «Ман Сити» – лучший переход летнего трансферного окна в АПЛ по версии агентов. Грилиш – 2-й, Дьокереш – 3-й

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: The Athletic
