Еврейские фанаты «Челси» и «Арсенала» осудили футбольный мир за отсутствие реакции на атаку ХАМАС: «Это громкое заявление о том, что жизни и смерти евреев и израильтян не равны другим»

Теги Челси премьер-лига Англия Арсенал происшествия болельщики высшая лига Израиль Политика дискриминация Футбол

Евреи, болеющие за «Арсенал», недовольны отсутствием реакции на военный конфликт.

Болельщики, входящие в группу Jewish Gooners, опубликовали сообщение, в котором осудили футбольный мир за равнодушие к атаке ХАМАС на Израиль.

«За пять дней после того, как 1200 евреев были убиты в результате, возможно, страшнейшего террористического злодеяния на Западе со времен Холокоста, футбольный мир так и не произнес ни слова.

Нет реакции ни от властей, ни от клубов, ни от подавляющего большинства футболистов, ни от телекомпаний, ни от экспертов, многие из которых раньше далеко заходили в попытке отстоять право использовать свои платформы для продвижения близких им идей.

Из сообщений следует, что футбольные власти думают, как отреагировать на эту «сложную» и «запутанную» ситуацию. Видимо, пытаются понять, кого из спонсоров и партнеров по вещанию они могут обидеть, заявив о злодеяниях.

Но в этом нет ничего сложного, ничего запутанного. Убийства, изнасилования, похищения, обезглавливание невинных мужчин, женщин и детей не нуждаются в контексте. Сейчас нет необходимости искать баланс или альтернативную точку зрения.

Не признавая произошедшего, футбольный мир громко и ясно заявил о том, что жизни и смерти евреев и израильтян не равны жизням и смертям других. Что евреи-болельщики и народ Израиля не входят в эту так называемую семью», – говорится в заявлении фанатов «Арсенала».

Поддерживающая «Челси» группа Chelsea Jewish Supporters Group опубликовала схожую запись, осудив как ХАМАС, так и «прискорбный акт антисемитизма, наблюдаемый как в Великобритании, так и по всему миру».

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130 комментариев

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Eziiko
Отняли чужую землю и удивляются,что они её защищают
+83
-25
+58
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Martin Naceri
Они как будто ищут оправдания убийств детей в Палестине
Видимо это так работает
+93
-39
+54
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eao79rus
А отсутствие реакции на хаотичные ковровые бомбардировки Израилем жилых кварталов и гибель сотен палестинских детей и женщин они тоже осуждают, или "это другое"?
+66
-21
+45
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eao79rus
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
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Точно, не переживай
+43
-12
+31
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QWertY
Ответ Martin Naceri
Они как будто ищут оправдания убийств детей в Палестине Видимо это так работает
Так они реально этим оправдывают геноцид палестинцев. Больные люди
+47
-17
+30
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Алексей Ненахов
Лицемерие во всей красе , уничтожение мирного населения Газы , ни кем не афишируется , европейская демократия и двуличие во всей красе
+39
-15
+24
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Юрий Костыгин
Так главного еврейского болельщика "Челси" выгнали не заплатив.
+24
-1
+23
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Слутск Халлского
Хорошо, наверное, болеть за команду из какого-нибудь 8-го дивизиона. Никаких тебе лозунгов, политики, обвинений, чисто приходишь попить пивка и посмотреть футбол. В большом футболе о таком можно окончательно забыть
+21
-2
+19
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Фауст
Почему бы США вместо плавания рядом, не стать стенкой между Палестиной и Израилем?. Дают возможность убить больше, чем хамас ранее?
+13
-3
+10
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Martin Naceri
Ответ grevestor
Никаких оправданий не нужно. В Дрездене в 44-м тоже были антифашисты, но это уже никого не волновало. Бабахи перешли черту, бабахам теперь бабах. Мир станет лучше без зверей.
А чем евреи отличаются от зверей,если они так же убивают детей?
С Германией связи никакой
Евреям дали кусок земли,а они отжали себе всю Палестину
+12
-4
+8
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Michael Scott
Ответ Алексей Ненахов
Лицемерие во всей красе , уничтожение мирного населения Газы , ни кем не афишируется , европейская демократия и двуличие во всей красе
Уничтожение мирного населения ХАМАСом на музыкальных фестивалях – это другое?
+16
-8
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Антимосковский
Ответ Фауст
Почему бы США вместо плавания рядом, не стать стенкой между Палестиной и Израилем?. Дают возможность убить больше, чем хамас ранее?
когда это они отказывались от лишней тысячи-другой жертв?)
+10
-2
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Eden Hazard
Ответ Фауст
Почему бы США вместо плавания рядом, не стать стенкой между Палестиной и Израилем?. Дают возможность убить больше, чем хамас ранее?
Стенкой? Чтоб получить с двух сторон?) Не их метод. Их метод - как раз плавать неподалеку, пока явного перевеса у кого нибудь не будет, после чего высадиться, добить полуживых парочку и громко заявить что они победили и без них этого бы не было.
+7
0
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bodros
Ответ RembaXXX
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Ой дураааак(с)
+12
-7
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Guillermo
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
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ООН говорит, что земли находятся под оккупацией Израиля. Можно у них спросить почему так
+6
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Пикачу82
Какой же .........ий народ! Полвека истребляют народ Палестины, сейчас превращают в пыль женщин и детей и при этом еще просят сочувствия и сострадания! Про холокост еще как обычно пропойте, во вторую мировую больше всех евреи же пострадали, только их жизни важны, а 30 миллионов жителей СССР это так, щепки летели...
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Георгий Большаков
Ответ Насонов Дмитрий
Ну да, ну да. То, что евреи туда начали переселяться еще в 16-ом веке - это так. И то, что на 1914 год 12% населения Палестины были евреи - это так, фигня. Евреи там появились только в 1948 году. Так ведь какой-то клоун написал на спортсе
12% населения - это меньше 50%
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Константин Эсперов
ЛГБТ и БЛМ ещё не определились на чьей они стороне ?
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Покерный Футбол
Так одно злодеяние не отменяет другого, Израиль тоже не особо заботится о тех детях и женщинах которые гибнут от массированных бомбардировок. Тут кого не поддержи будешь виноватым, поэтому и стараются отмолчаться или отделаться общими фразами о переговорах и прекращении огня.
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s3mp3riuv3nis
Ответ Veld
как по телеку сказали так и повторяют на репите. других объяснений я вообще не вижу, одна и та же риторика
а почему у местных "либералов" риторика всегда на 100% совпадает с риторикой вашингтонского обкома?
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Сергей Галынский
А чем смерти палестинцев не равны смерти евреев?
Я про мирных людей
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Domian
Ответ Febos_
потому что там веками жили арабы пока в1948 году туда не поселили евреев у которых не было своего дома и которые были разбросаны по всему миру
Вы хоть почитайте чья земля была под названием Земля Обетованная или Древняя Палестина)))
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Rabbia
Ответ s3mp3riuv3nis
если зайти на "либеральные" сми, то там как и в западных размазывание соплей про убитых евреев, но ни слова про убитых палестинцев! лицемерие? лицемерие - это скрепа запада и "либералов"
Эмм, практически все либеральные сми освещают обстрелы Палестины, но ботам походу не проплатили ВПН, чтобы это увидеть)
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Дед Щукарь порожняк не гонит
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
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Гугл тебе в помощь. Набери карта Палестины. И тебе откроется, какие были территории Палестины и Израиля в 1946 году и какие сейчас. Зелёный Палестина, белый Израиль.
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Eziiko
Ответ Domian
Вы хоть почитайте чья земля была под названием Земля Обетованная или Древняя Палестина)))
То есть на утверждении, того что они тут жили тысячи лет тому назад они могут придти и забрать эти земли?
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