Еврейские фанаты «Челси» и «Арсенала» осудили футбольный мир за отсутствие реакции на атаку ХАМАС: «Это громкое заявление о том, что жизни и смерти евреев и израильтян не равны другим»

Евреи, болеющие за «Арсенал», недовольны отсутствием реакции на военный конфликт.

Болельщики, входящие в группу Jewish Gooners, опубликовали сообщение, в котором осудили футбольный мир за равнодушие к атаке ХАМАС на Израиль.

«За пять дней после того, как 1200 евреев были убиты в результате, возможно, страшнейшего террористического злодеяния на Западе со времен Холокоста, футбольный мир так и не произнес ни слова.

Нет реакции ни от властей, ни от клубов, ни от подавляющего большинства футболистов, ни от телекомпаний, ни от экспертов, многие из которых раньше далеко заходили в попытке отстоять право использовать свои платформы для продвижения близких им идей.

Из сообщений следует, что футбольные власти думают, как отреагировать на эту «сложную» и «запутанную» ситуацию. Видимо, пытаются понять, кого из спонсоров и партнеров по вещанию они могут обидеть, заявив о злодеяниях.

Но в этом нет ничего сложного, ничего запутанного. Убийства, изнасилования, похищения, обезглавливание невинных мужчин, женщин и детей не нуждаются в контексте. Сейчас нет необходимости искать баланс или альтернативную точку зрения.

Не признавая произошедшего, футбольный мир громко и ясно заявил о том, что жизни и смерти евреев и израильтян не равны жизням и смертям других. Что евреи-болельщики и народ Израиля не входят в эту так называемую семью», – говорится в заявлении фанатов « ».

Поддерживающая « » группа Chelsea Jewish Supporters Group опубликовала схожую запись, осудив как ХАМАС, так и «прискорбный акт антисемитизма, наблюдаемый как в Великобритании, так и по всему миру».

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