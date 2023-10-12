Кузяев о «Зените»: «С каждым годом все больше народа хочет, чтобы в России сменился чемпион. Но надеюсь, что этого не произойдет»

Далер Кузяев считает, что многие в России ждут смены чемпиона.

– Когда последний раз игру «Зенита» смотрели?

– Наверное, с «Сочи». Минут 20-30 посмотрел. После второго гола «Зенита» переключился – все понятно стало. Рад, что после двух поражений подряд выиграли и прервали эту мини-серию. Надеюсь, после паузы они прибавят и постараются вновь выиграть чемпионство.

– Сильно изменилась игра без вас с Малкомом?

– Я не так много матчей смотрел, чтобы судить. Но Малком в прошлом сезоне был лучшим игроком нашей команды: много забивал, отдавал голевые передачи, стягивал на себя по несколько соперников. Естественно, потеря столь ключевого игрока сказалась.

Андрей Мостовой был одним из лучших в « », пока не получил две травмы подряд. Его потеря тоже сказывается. Но в команде есть и другие отличные футболисты, для которых это шанс проявить себя. Я надеюсь, что после перерыва ситуация улучшится. Возможно, зимой будут сделаны еще трансферы, которые помогут «Зениту».

– По наблюдениям Владислава Радимова, после вашего ухода у команды пропал «мотор». Лестная оценка?

– Ну конечно. Все-таки Владислав Николаевич успешно поиграл в России и Европе. Очень рад быть с ним знакомым. Приятно получать столь лестные отзывы от такого заслуженного человека.

– Допускаете, что в этом сезоне в России произойдет смена чемпиона?

– В каждом сезоне такая мысль есть. В футболе все что угодно может произойти. С каждым годом все больше народа хочет, чтобы в России сменился чемпион. Но я считаю, что вся борьба впереди – целых 19 туров. Еще не было очной встречи между «Зенитом» и «Краснодаром». Не нужно забывать и про московские команды – они достаточно хорошо идут. «Крылья», на удивление, сильно прибавили в этом сезоне.

Конечно, чемпион может смениться. Но я надеюсь, что этого не произойдет, – сказал полузащитник « », выигравший пять чемпионств в составе «Зенита».

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