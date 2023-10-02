Деку встретится с Роке в Бразилии на следующей неделе. 18-летний форвард, подписанный «Барсой», выбыл на три месяца из-за травмы голеностопа

Теги высшая лига Бразилия Барселона Деку травмы Атлетико Паранаэнсе Здоровье Витор Роке Футбол

Спортивный директор «Барселоны» встретится с Витором Роке на следующей неделе.

Напомним, 18-летний форвард «Атлетико Паранаэнсе» должен присоединиться к «Барселоне» следующим летом или в январе.

22 сентября в матче против «Интернасьонала» Роке повредил связки правого голеностопа и покинул поле на 11-й минуте. Ожидается, что бразилец пропустит около трех месяцев, его было решено прооперировать.

По информации Mundo Deportivo, Деку планирует встретиться с Роке в Бразилии во время октябрьского перерыва на матчи сборных. Спортивный директор «Барселоны» хочет поддержать форварда, проконсультироваться с врачами по поводу его восстановления, а также объяснить Роке план, согласно которому «Барса» сможет зарегистрировать его уже в январе.

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3 комментария

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Гамаль Хайдаров
Ответ Budabuda
всё и ясно с этим роке. фати 2. 0.
по такой логике Гулюр- новый Азар
+11
-3
+8
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Владимир Самсонов
По уму, Роке стоит играть в Бразилии и набирать форму. В Барсе и давление высокое и фактически неприкасаемый Левандовский.
Летом уже приезжать и полноценно проводить предсезонку.
+1
0
+1
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