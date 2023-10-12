Кирьяков о «Спартаке» и Абаскале: «Нашего специалиста убрали бы сразу. Россияне не защищены – в любой момент могут выкинуть»

Сергей Кирьяков отметил незащищенность российских тренеров в РПЛ.

По мнению экс-форварда сборной России, российский специалист был бы уволен из «Спартака» при таких же результатах, как у Гильермо Абаскаля.

– Согласен, нашего специалиста сразу бы убрали. Но это должны решать руководители, они видят методы работы Абаскаля, как ведется тренировочный процесс, какая коммуникация между командой и тренером, не потеряли ли веру в него футболисты. Много нюансов, влияющих на решение.

– Почему бы россиянина убрали? К иностранцам больше доверия? Или у них отступные побольше?

– Мы, как правило, не защищены. У нас трудовой кодекс предполагает только выплату трехмесячной неустойки. А иностранцы здорово защищены, у них большие неустойки за односторонний разрыв контракта. У российских специалистов защиты мало.

Нам нужно пересматривать трудовые договоры, чтобы там было прописано четко и ясно, чтобы мы работали на таких же условиях, как иностранцы, чтобы чувствовали себя спокойно. Мы в этом плане подневольные люди, российских специалистов могут в любой момент выкинуть, потереть руки и смотреть дальше. В этом и вся разница, – сказал тренер «Ленинградца».

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