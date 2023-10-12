Кирьяков о «Спартаке» и Абаскале: «Нашего специалиста убрали бы сразу. Россияне не защищены – в любой момент могут выкинуть»

Теги Спартак премьер-лига Россия Первая лига Сергей Кирьяков Ленинградец деньги Гильермо Абаскаль Футбол

Сергей Кирьяков отметил незащищенность российских тренеров в РПЛ.

По мнению экс-форварда сборной России, российский специалист был бы уволен из «Спартака» при таких же результатах, как у Гильермо Абаскаля.

– Согласен, нашего специалиста сразу бы убрали. Но это должны решать руководители, они видят методы работы Абаскаля, как ведется тренировочный процесс, какая коммуникация между командой и тренером, не потеряли ли веру в него футболисты. Много нюансов, влияющих на решение.

– Почему бы россиянина убрали? К иностранцам больше доверия? Или у них отступные побольше?

– Мы, как правило, не защищены. У нас трудовой кодекс предполагает только выплату трехмесячной неустойки. А иностранцы здорово защищены, у них большие неустойки за односторонний разрыв контракта. У российских специалистов защиты мало.

Нам нужно пересматривать трудовые договоры, чтобы там было прописано четко и ясно, чтобы мы работали на таких же условиях, как иностранцы, чтобы чувствовали себя спокойно. Мы в этом плане подневольные люди, российских специалистов могут в любой момент выкинуть, потереть руки и смотреть дальше. В этом и вся разница, – сказал тренер «Ленинградца».

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25 комментариев

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Konstantin Zorin
А мало иностранцев убрали из Спартака? Некоторых просто загнобили не заслуженно. Не надо строить из себя обиженных. Работайте лучше и вас заметят.
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Defender
Федотова уже уволили , да ?)) какие же вы нытики
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Bogomdor
При чём тут трудовой кодекс, если все эти условия прописываются в контракте? Кто тебе мешает пересмотреть условия?
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sergspartak
Ответ Давид Agabekyan
10 место это же уровень Спартака. Совершенно заслуженно уволили
посреди сезона с более слабым составом и играя матчи 2 раза в неделю из-за еврокубков, мы за тур до финиша группы ЛЕ были на последнем месте, а закончили на первом. Также и 10 место могло превратиться спокойно во второе весной.
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Bogomdor
Ответ </c/>
пойми правильно, Спартак топ клуб в котором мечтает работать любой российский тренер, но как правило, особенно в эпоху Федуна союзы были краткосрочными и неудачными, только Карпин имел возможность отработать несколько сезонов...
И в чём я не прав? Разве не Абаскаль виноват, что у друзей Кирьякова в контрактах не прописана неустойка? Конечно, Абаскаль, кто ж ещё
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Назар Игорь
Ответ Defender
Федотова уже уволили , да ?)) какие же вы нытики
У Федотова проблемы с составом, у Абаскаля таких проблем меньше.
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Анатолий Нагорный
В Англии черные ноют, что им места не дают. Тут вы. Понять, видимо, не можете, что бездари.
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Франческо Тотти
Руй Витория вспомнился что-то.
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Иван Иванов
Да вы задолбали. Не лезте в чужой огород. Без вас разберёмся
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Caustic
угу так и есть, Валера не даст соврать!
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Spartakus1984
Какие ваши специалисты?Неучи.
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\\\ VORON ///
Прав Кирьяков! Помню Карпина за 5 лет 3 раза увольняли за плохие результаты! Сначала дали поработать пару лет, потом вынудили написать заявление по собственному желанию, но сразу же взяли назад, чтобы помучать. Потом уволили с должности главного тренера, но оставили ген.диром, а вместо него на несколько месяцев взяли Эмери. Но Эмери надоел и решили снова помучать Карпина, назначив его и.о. главного тренера. Помчался Карпин 1,5 года и снова его решили уволить.
Был бы иностранцем, наверняка 5 лет подряд проработал бы без увольнений!))
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Мартинелли
Расскажи это Карпину, который 5 лет мучал Спартак
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Bogomdor
Ответ Defender
Федотова уже уволили , да ?)) какие же вы нытики
Вот да, уже не знают каким боком Абаскаля притянуть. Теперь Абаскаль виноват, что они в контракте не прописывают условия расторжения договора. А ещё он им в штаны навалил.
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Ответ Bogomdor
Вот да, уже не знают каким боком Абаскаля притянуть. Теперь Абаскаль виноват, что они в контракте не прописывают условия расторжения договора. А ещё он им в штаны навалил.
пойми правильно, Спартак топ клуб в котором мечтает работать любой российский тренер, но как правило, особенно в эпоху Федуна союзы были краткосрочными и неудачными, только Карпин имел возможность отработать несколько сезонов...
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Spartacus Pro
Ответ Назар Игорь
У Федотова проблемы с составом, у Абаскаля таких проблем меньше.
У Якина игроков даже на один состав не было. Но Якин физрук, а у Федотова просто проблемы с составом. Дело не в тренере, а в критикующих. Футбол Абаскаля, в настоящий момент, очень напоминает футбол Витории, но помнится, его "специалисты" намного меньше критиковали, и говорили, что для такого футбола нужно время, а его тренеру не дали.
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Ответ Bogomdor
И в чём я не прав? Разве не Абаскаль виноват, что у друзей Кирьякова в контрактах не прописана неустойка? Конечно, Абаскаль, кто ж ещё
стыд и позор подобные высказывания бывших крутых футболистов...
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Bogomdor
Ответ </c/>
стыд и позор подобные высказывания бывших крутых футболистов...
Да, и к сожалению, он не один такой.
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\\\ VORON ///
Ответ Defender
Федотова уже уволили , да ?)) какие же вы нытики
Да, и Семака тоже вроде уже давно уволили.
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\\\ VORON ///
Ответ Назар Игорь
У Федотова проблемы с составом, у Абаскаля таких проблем меньше.
А у Семака с чем проблемы? Или его, как говорит Кирьяков, уже давно уволили и я этого не заметил?
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Давид Agabekyan
Ответ Франческо Тотти
Руй Витория вспомнился что-то.
10 место это же уровень Спартака. Совершенно заслуженно уволили
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