Тухель о составе «Баварии»: «У нас только 6 игроков обороны. Потребуется удача, чтобы справиться»

Теги Бавария Фулхэм премьер-лига Англия бундеслига Германия Томас Тухель Жоау Пальинья Конрад Лаймер Маттейс де Лигт Нуссаир Мазрауи Футбол

Томас Тухель высказался о составе «Баварии» после неудач на трансферном рынке.

В день закрытия трансферного окна мюнхенский клуб пытался подписать полузащитника «Фулхэма» Жоау Пальинью, но переход сорвался. Первую часть сезона «Бавария» проведет с тремя центральными полузащитниками – Йозуа Киммихом, Леоном Горетцкой и Конрадом Лаймером.

Этим летом команду покинули Райан Гравенберх и Марсель Забитцер.

«Я был расстроен, так как знал, что нам может дать Жоау Пальинья. Было очень жаль, что мы с ним пережили такое разочарование. Я однозначно пообщаюсь с ним еще раз.

В составе у нас есть небольшой дисбаланс. В атаке почти на каждой позиции у нас по два игрока. Что касается игры сзади – нам потребуется немного удачи, чтобы справиться.

Лаймеру пришлось играть правого защитника [в матче с менхенгладбахской «Боруссией»] весь второй тайм, так как Мазрауи оказался под серьезной угрозой получения второй желтой. В конце пришлось выпустить де Лигта вторым опорником.

Я не сомневаюсь, что этот состав справится. Но факт таков, что у нас только шесть оборонительных игроков. Это пограничная ситуация», – сказал главный тренер «Баварии».

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41 комментарий

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Liquidozz
Вспомнил сезон Ливерпуля, когда Хендо и Фабиньо играли ЦЗ (или точнее Х3) .
Вот это была действительно пограничная ситуация.
+45
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+42
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<~Inter~>
Так сам отказался от Станишича и клуб вынужден был отдать его в аренду
+34
-2
+32
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Уолтер Собчак
Ответ <~Inter~>
Так сам отказался от Станишича и клуб вынужден был отдать его в аренду
Более того, ещё и Гравенберха продали под конец окна, хотя "Ливерпуль" ещё в начале лета хотел его купить. Кто мешал обоим клубам совершить эту сделку раньше? В итоге англичане получили игрока, который не прошёл с ними предсезонку и присоединился уже по ходу чемпионата, а немцы лишились неплохого игрока и остались всего лишь с тремя полузащитниками как минимум до зимы.

Удивляют руководства обоих клубов. Не понимаю, чем они занимались всё лето.
+21
-2
+19
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Угараю_с_вас
Ответ <~Inter~>
Так сам отказался от Станишича и клуб вынужден был отдать его в аренду
Причем он вроде неплохо играл в межсезонье
+16
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+16
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Аскетизмом погоняю
По сути остался с теми,кого критиковал)) Киммих и Горетцка конечно профи и не будут сливать этого токсика сумасшедшего
+13
-2
+11
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Sardor Abdujalilov
Задолбал уже ныть
+16
-9
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граф Якунин
Ответ St.7
Надеяться на удачу-это не уровень Баварии.Когда такое было в последний раз?
В последнем матче прошлого сезона
+6
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Алексей Иваненко
Ответ Surviving
Тсжшник называет Великую Баварию мешок 😂
да там шифер потек капитально,чего удивляешься))).от никчемности и безисходности парижским шейх-проектом взять ЛЧ, у этой компашки чердак течет капитально))))
+5
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Surviving
Ответ che kaif
Комментарий удален пользователем
Тсжшник называет Великую Баварию мешок 😂
+6
-3
+3
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Liquidozz
Ответ Уолтер Собчак
В этом сезоне уже был похожий случай, когда Гакпо играл ЦП.
Ну, по сравнению с ТЕМ замесом это цветочки
+3
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Уолтер Собчак
Ответ Liquidozz
Вспомнил сезон Ливерпуля, когда Хендо и Фабиньо играли ЦЗ (или точнее Х3) . Вот это была действительно пограничная ситуация.
В этом сезоне уже был похожий случай, когда Гакпо играл ЦП.
+2
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Усатая Козляра
этот уже стелит соломку
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FiliN
Вообще странная трансферная компания в защите. Отпустить Станишича и Павара в последние дни трансферного окна и не подписать ни одного крайнего защитника. По сути для ротации сейчас только травмированный Герейру остался и Сарр, который не тянет. Молодёжью играть рассчитывают?
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St.7
Надеяться на удачу-это не уровень Баварии.Когда такое было в последний раз?
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заратустра-будрайтис
Ответ КЛУБ С ИСТОРИЕЙ!
Адекватных защитников в Баварии еще меньше. Упамекано - это футболист уровня чемпионшипа. В прошлом сезоне мы в этом убедились. Сколько можно этого недоигрока в состав пихать? Де Лигт - это тоже игрока не уровня Баварии, которого выперли из Ювентуса, в котором, он проигрывал конкуренцию, пенсионерам Бонуччи и Кьеллини. В обороне, из хорших игроков есть:Герейро, Дэвис, Ким.Про Мазрауи я вообще молчу. Баночник Баварии, который никогда основным не рассматривался, стал игроком старта. У Мюнхенов, одна из слабейших линий обороны, в выборке из топ клубов.
Ну если так перевирать факты, то получается так
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KeriLLo
Ответ Профессор из Кобхэма
Сейчас мейнстрим критиковать Тухеля. Но если посмотреть с другой стороны, он попросил Чалобу и Палинью. И что, и где? Так и зачем вы его назначили? Чтобы на него любой провал спихивать? Нагельсман сразу же своих дружков с Ред Булла привел, хоть они были и не нужны клубу, а Тухелю зажлобили даже Чалобу, которого можно было наторговать миллионов за 30-35.
Нагелю купили одного Забитцера же за 15 млн, о каких дружках речь?
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Фанат футбола 777
Ответ CIONTRO
Зимой можно пару игроков купить.
Или тренера найти
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Фанат футбола 777
Ответ Уолтер Собчак
В этом сезоне уже был похожий случай, когда Гакпо играл ЦП.
Так это одна из его основных позиций, также как Киммих - лз
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Уолтер Собчак
Ответ Liquidozz
Ну, по сравнению с ТЕМ замесом это цветочки
Тут согласен.
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Ruslan Karvonen
Ответ Угараю_с_вас
Причем он вроде неплохо играл в межсезонье
Станишич хорошо играет, не знаю для чего его отдали в аренду!
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Итачи Учиха
Ответ <~Inter~>
Так сам отказался от Станишича и клуб вынужден был отдать его в аренду
Да и Забитцер ожил в МЮ. Мог бы спокойно ротировать его с Горецкой.
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Никита Смолов
Тухель уже сеновал подстелил себе)
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CIONTRO
Зимой можно пару игроков купить.
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Авторитетное Мнение
Ахахаха
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Артур Артур
Тухлый хорош,, уже соломку подстелил. Глядишь зимой вернется в Челси или ПСЖ.
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