Тухель о составе «Баварии»: «У нас только 6 игроков обороны. Потребуется удача, чтобы справиться»

Томас Тухель высказался о составе «Баварии» после неудач на трансферном рынке.

В день закрытия трансферного окна мюнхенский клуб пытался подписать полузащитника « » Жоау Пальинью, но переход сорвался. Первую часть сезона « » проведет с тремя центральными полузащитниками – Йозуа Киммихом, Леоном Горетцкой и .

Этим летом команду покинули Райан Гравенберх и Марсель Забитцер.

«Я был расстроен, так как знал, что нам может дать . Было очень жаль, что мы с ним пережили такое разочарование. Я однозначно пообщаюсь с ним еще раз.

В составе у нас есть небольшой дисбаланс. В атаке почти на каждой позиции у нас по два игрока. Что касается игры сзади – нам потребуется немного удачи, чтобы справиться.

Лаймеру пришлось играть правого защитника [в матче с менхенгладбахской «Боруссией»] весь второй тайм, так как Мазрауи оказался под серьезной угрозой получения второй желтой. В конце пришлось выпустить де Лигта вторым опорником.

Я не сомневаюсь, что этот состав справится. Но факт таков, что у нас только шесть оборонительных игроков. Это пограничная ситуация», – сказал главный тренер «Баварии».

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