Тухель о срыве трансферов «Баварии» в день дедлайна: «Сейчас у нас очень маленький состав. Знаю, что мог бы дать нам Пальинья»

Теги Бавария Фулхэм премьер-лига Англия бундеслига Германия Томас Тухель Жоау Пальинья Футбол

Томас Тухель высказался о срыве трансферов в «Баварию» в последний день окна.

«Нет смысла указывать на кого-то пальцем. В этом никто не виноват. Сейчас бессмысленно анализировать это. Мы не будем делать это в телевизионных студиях. И это даже не моя работа.

Сейчас ситуация такова, и мы должны с этим жить. Надеюсь, если нам немного повезет, то мы сможем пережить зиму.

Думаю, я знаю, что мог бы нам дать Жоау Пальинья. Сейчас у нас очень маленький состав, но мы верим в его качество. У нас много атакующих игроков, но в обороне людей не хватает», – сказал главный тренер «Баварии» в эфире ZDF sportstudio.

Облом дня: Пальинья уже сфоткался с формой «Баварии» и прошел осмотр, но «Фулхэм» не отпустил

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37 комментариев

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Антон Фалафель
Три слоя соломы подстелено.
+45
-2
+43
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BZB
Нет уже той четкой и циничной на трансферном рынке Баварии. Ну, а Тухель-это самый ненадежный персонаж, независимо от тренерской квалификации.
+25
-4
+21
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xyg2rdwzx4
Ответ kaka10
Зачем писать Пальинья, если можно писать Палинья ведь никакую фонетику не даёт "ь" перед смягчающей гласной
Почему? Ли и Льи по разному же звучит? Как Лю Кенг и Лью воду)
+15
-4
+11
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rdyabin@icloud.com
Сколько бы клоуны, не понимающие в игре Баварии ничего от слова совсем, не ныли в камментах, Бавария поступила правильно, наняв Тухеля. Сезон должен быть успешным, игра меняется в лучшую сторону.
+6
-1
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TravenS
Ответ kaka10
Мы тоже знаем, что бы Баварии мог дать Нагельсман
Вылет от Вильярреала и потери очков в чемпионате?)
+11
-6
+5
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kaka10
Мы тоже знаем, что бы Баварии мог дать Нагельсман
+9
-5
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kaka10
Ответ TravenS
Вылет от Вильярреала и потери очков в чемпионате?)
не, разгром от Сити с ущербной игрой, выигрыш чашки на фарте в последнем туре, разгром в суперкубке
+8
-4
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ɔculpa
Ответ kaka10
Буквы е, ё, ю, я после мягкого знака дают два звука Лю [л’у] Лью [л’йу] С буквой "И" ситуaция иначе Ли [л’и] Льи [л’и]
Чего??) То есть мягкий знак может ставиться только перед "е", "ё", "ю", "я", потому что они дают два звука? Ну они дают два звука далеко не только после мягкого знака, это во-первых. После гласных или в начале слов тоже.
И во-вторых, я может чего не понимаю? Вы хотите сказать, что слов, где мягкий знак перед "и" превращает "и" в [й’ы] не существует? Ильич, Ильинична, ульи, Медельин (хотя вы можете сказать, что это ж имя собственное, надо читать Меделин), ещё наверняка можно наскрести. Или вы тоже пишете и говорите "ули" и "Илич"? Вы какие-то новые правила на ходу выдумываете.
+5
-2
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Док163
Какой же он никакой стал. Постоянное нытье и оправдания. И недовольство своими футболистами.
+4
-2
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kaka10
Ответ ɔculpa
Комментарий удален пользователем
Ты внимательно прочитай последний абзац. Я не хочу повторяться.
Логика проста. Ты пишешь "-льи": в одном случае читаешь [л’ и], в другом [л’ й и]. Я говорю: зачем писать "-льи" и произносить [л’ и], если можно писать "-ли".

А ты зачем то приводишь некорректные примеры слов ульи и Ильич, которые читаются по второму варианту. Здесь тоже я тебе отвечаю, что фонетической логики в твоих примерах нет. Мы пишем одними буквами, читаем и произносим с другим звучанием.

Мануэль Нойер пишут так, хотя какой смысл в "й". Пятое колесо телеги
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Уолтер Собчак
Ответ kaka10
Нойер - это результат правьил трансльита с немецъкого на русскьий, только и всего) То есть, есльи с русского на англьийскьий транслитерировать слово "Енот" - будет "Yenot" или "ienot" по новым правилам. Затем сделать обратную транслитерацию, то станет "Йенот". Короче мозг кипит. В баню этот весь бред)
Давайте ради разнообразия поговорим о спорте на нашем лингвистическом сайте.
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kaka10
Ответ ɔculpa
Я как-то не досмотрел второй пункт в ответе, подумал, что всё закончилось на первом, моя вина, извини. Про Нойера я понимаю довод. "Е" после гласной автоматом даёт двойной звук. Про "Ильича" я тебя понял, хотя не сказать, что удовлетворён. Но про ульи я не понял вообще. В чём некорректность. Так ты их как пишешь и произносишь? Нойер тут аналогией не подходит. Ты пишешь, что зачем писать и произносить "льи", если можно "ли". Отльично) Можно-то можно, только всегда ли нужно. Ты произносишь "Ули" или нет?) Я знаю только Ули Хёнесса, Ноер, кстати тоже)
Нойер - это результат правьил трансльита с немецъкого на русскьий, только и всего)
То есть, есльи с русского на англьийскьий транслитерировать слово "Енот" - будет "Yenot" или "ienot" по новым правилам. Затем сделать обратную транслитерацию, то станет "Йенот". Короче мозг кипит. В баню этот весь бред)
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ɔculpa
Ответ kaka10
Ты внимательно прочитай последний абзац. Я не хочу повторяться. Логика проста. Ты пишешь "-льи": в одном случае читаешь [л’ и], в другом [л’ й и]. Я говорю: зачем писать "-льи" и произносить [л’ и], если можно писать "-ли". А ты зачем то приводишь некорректные примеры слов ульи и Ильич, которые читаются по второму варианту. Здесь тоже я тебе отвечаю, что фонетической логики в твоих примерах нет. Мы пишем одними буквами, читаем и произносим с другим звучанием. Мануэль Нойер пишут так, хотя какой смысл в "й". Пятое колесо телеги
Я как-то не досмотрел второй пункт в ответе, подумал, что всё закончилось на первом, моя вина, извини.
Про Нойера я понимаю довод. "Е" после гласной автоматом даёт двойной звук. Про "Ильича" я тебя понял, хотя не сказать, что удовлетворён. Но про ульи я не понял вообще. В чём некорректность. Так ты их как пишешь и произносишь? Нойер тут аналогией не подходит. Ты пишешь, что зачем писать и произносить "льи", если можно "ли". Отльично) Можно-то можно, только всегда ли нужно. Ты произносишь "Ули" или нет?) Я знаю только Ули Хёнесса, Ноер, кстати тоже)
+1
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kaka10
Ответ ɔculpa
Чего??) То есть мягкий знак может ставиться только перед "е", "ё", "ю", "я", потому что они дают два звука? Ну они дают два звука далеко не только после мягкого знака, это во-первых. После гласных или в начале слов тоже. И во-вторых, я может чего не понимаю? Вы хотите сказать, что слов, где мягкий знак перед "и" превращает "и" в [й’ы] не существует? Ильич, Ильинична, ульи, Медельин (хотя вы можете сказать, что это ж имя собственное, надо читать Меделин), ещё наверняка можно наскрести. Или вы тоже пишете и говорите "ули" и "Илич"? Вы какие-то новые правила на ходу выдумываете.
1. Ты можешь ставить мягкий знак и после твёрдого знака, и после буквы "э". Можешь писать как хочешь. Но какой в этом смысл, если это не влияет на фонетику.

Это как до революции писали твёрдый знак - Градъ, Одинъ рубль. То есть бессмыслица.

2. Ильич, Ильинична это от имени Илья. То есть ты "корень" Иль сохраняешь при склонении.

И даже тут фактически "Ь" перед "И" не даёт звук [йи]. По фонетике корректно будет говорить [И л’ и ч], а мы говорим [И л’ й и ч], [И л’ й и н и ч н а], потому что говорим Илья [И л’ й а], Илье [И л’ й э]. И если включить здравый смысл, то корректно будет Ильйич, Ильйинична писать, раз мы так произносим. Но привыкли вот так вот.

К названию Медельин такая же логика как к имени Пальинья. Мы произносим как [М’ э д э л’ и н] и [П а л’ и н’ й а], а не [М’ э д э л’ й и н] и [П а л’ й и н’ й а].
Всё просто. Ничего я не выдумываю
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kaka10
Ответ xyg2rdwzx4
Почему? Ли и Льи по разному же звучит? Как Лю Кенг и Лью воду)
Буквы е, ё, ю, я после мягкого знака дают два звука
Лю [л’у]
Лью [л’йу]

С буквой "И" ситуaция иначе
Ли [л’и]
Льи [л’и]
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kaka10
Ответ Surviving
Где фигня олень?
ты пишешь, что Нагельсман проиграл Гладбаху, зная что Гладбах в принципе неудобный соперник для Баварки. Поражение Гладбаху уже давно не удивляет.
Ты типа зная это пишешь.

Поэтому я тебя научу как за Баварию болеть. Если чего-то не знаешь, спроси у меня. Я тебе расскажу, сынок
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7gbvr8rj2c
Ответ Filipp Gorski
Нормальный состав под ЛЧ Бундеслига все равно в руках Баварии кроме Байера и Лейпцига конкурентов нет
Как же Унион Берлин?
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kaka10
Зачем писать Пальинья, если можно писать Палинья

ведь никакую фонетику не даёт "ь" перед смягчающей гласной
+6
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Surviving
Ответ kaka10
не, разгром от Сити с ущербной игрой, выигрыш чашки на фарте в последнем туре, разгром в суперкубке
Нагель 5-0 этому Гладбаху влетел в кубке.
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Filipp Gorski
Ответ 7gbvr8rj2c
Как же Унион Берлин?
Унион будет спотыкаться на каких нибудь Майнцах, Кёльнах но в топ 7 думаю снова заползут
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ɔculpa
Ответ kaka10
Нойер - это результат правьил трансльита с немецъкого на русскьий, только и всего) То есть, есльи с русского на англьийскьий транслитерировать слово "Енот" - будет "Yenot" или "ienot" по новым правилам. Затем сделать обратную транслитерацию, то станет "Йенот". Короче мозг кипит. В баню этот весь бред)
))
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ɔculpa
Ответ kaka10
1. Ты можешь ставить мягкий знак и после твёрдого знака, и после буквы "э". Можешь писать как хочешь. Но какой в этом смысл, если это не влияет на фонетику. Это как до революции писали твёрдый знак - Градъ, Одинъ рубль. То есть бессмыслица. 2. Ильич, Ильинична это от имени Илья. То есть ты "корень" Иль сохраняешь при склонении. И даже тут фактически "Ь" перед "И" не даёт звук [йи]. По фонетике корректно будет говорить [И л’ и ч], а мы говорим [И л’ й и ч], [И л’ й и н и ч н а], потому что говорим Илья [И л’ й а], Илье [И л’ й э]. И если включить здравый смысл, то корректно будет Ильйич, Ильйинична писать, раз мы так произносим. Но привыкли вот так вот. К названию Медельин такая же логика как к имени Пальинья. Мы произносим как [М’ э д э л’ и н] и [П а л’ и н’ й а], а не [М’ э д э л’ й и н] и [П а л’ й и н’ й а]. Всё просто. Ничего я не выдумываю
Илйич значит надо? Хорошо. Так а с ульями что? Улйи? Ульйи? Как правильно?
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ɔculpa
Ответ kaka10
1. Ты можешь ставить мягкий знак и после твёрдого знака, и после буквы "э". Можешь писать как хочешь. Но какой в этом смысл, если это не влияет на фонетику. Это как до революции писали твёрдый знак - Градъ, Одинъ рубль. То есть бессмыслица. 2. Ильич, Ильинична это от имени Илья. То есть ты "корень" Иль сохраняешь при склонении. И даже тут фактически "Ь" перед "И" не даёт звук [йи]. По фонетике корректно будет говорить [И л’ и ч], а мы говорим [И л’ й и ч], [И л’ й и н и ч н а], потому что говорим Илья [И л’ й а], Илье [И л’ й э]. И если включить здравый смысл, то корректно будет Ильйич, Ильйинична писать, раз мы так произносим. Но привыкли вот так вот. К названию Медельин такая же логика как к имени Пальинья. Мы произносим как [М’ э д э л’ и н] и [П а л’ и н’ й а], а не [М’ э д э л’ й и н] и [П а л’ й и н’ й а]. Всё просто. Ничего я не выдумываю
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CIONTRO
Состав топовый. Но если ему не купить зимой опорника и правого защитника, то легко скажет всё плохое случилось из-за этого.
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Миндовг
Физручило, Нагельсман с таким составом и Чупо-Мотингом в нападении всю Европу разрывал, ПСЖ с Мбаппе, Месси и Неймаром прошел. А тебе еще столько топарей купили, когда все топ клубы ослабли.
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-3
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