Томас Тухель высказался о срыве трансферов в «Баварию» в последний день окна.

«Нет смысла указывать на кого-то пальцем. В этом никто не виноват. Сейчас бессмысленно анализировать это. Мы не будем делать это в телевизионных студиях. И это даже не моя работа.

Сейчас ситуация такова, и мы должны с этим жить. Надеюсь, если нам немного повезет, то мы сможем пережить зиму.

Думаю, я знаю, что мог бы нам дать . Сейчас у нас очень маленький состав, но мы верим в его качество. У нас много атакующих игроков, но в обороне людей не хватает», – сказал главный тренер «Баварии» в эфире ZDF sportstudio.

Облом дня: Пальинья уже сфоткался с формой «Баварии» и прошел осмотр, но «Фулхэм» не отпустил

Игра про Олимпиаду в Древней Греции. За прохождение – промокод на доставку