Тухель о срыве трансферов «Баварии» в день дедлайна: «Сейчас у нас очень маленький состав. Знаю, что мог бы дать нам Пальинья»
Томас Тухель высказался о срыве трансферов в «Баварию» в последний день окна.
«Нет смысла указывать на кого-то пальцем. В этом никто не виноват. Сейчас бессмысленно анализировать это. Мы не будем делать это в телевизионных студиях. И это даже не моя работа.
Сейчас ситуация такова, и мы должны с этим жить. Надеюсь, если нам немного повезет, то мы сможем пережить зиму.
Думаю, я знаю, что мог бы нам дать Жоау Пальинья. Сейчас у нас очень маленький состав, но мы верим в его качество. У нас много атакующих игроков, но в обороне людей не хватает», – сказал главный тренер «Баварии» в эфире ZDF sportstudio.
Облом дня: Пальинья уже сфоткался с формой «Баварии» и прошел осмотр, но «Фулхэм» не отпустил
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И во-вторых, я может чего не понимаю? Вы хотите сказать, что слов, где мягкий знак перед "и" превращает "и" в [й’ы] не существует? Ильич, Ильинична, ульи, Медельин (хотя вы можете сказать, что это ж имя собственное, надо читать Меделин), ещё наверняка можно наскрести. Или вы тоже пишете и говорите "ули" и "Илич"? Вы какие-то новые правила на ходу выдумываете.
Логика проста. Ты пишешь "-льи": в одном случае читаешь [л’ и], в другом [л’ й и]. Я говорю: зачем писать "-льи" и произносить [л’ и], если можно писать "-ли".
А ты зачем то приводишь некорректные примеры слов ульи и Ильич, которые читаются по второму варианту. Здесь тоже я тебе отвечаю, что фонетической логики в твоих примерах нет. Мы пишем одними буквами, читаем и произносим с другим звучанием.
Мануэль Нойер пишут так, хотя какой смысл в "й". Пятое колесо телеги
То есть, есльи с русского на англьийскьий транслитерировать слово "Енот" - будет "Yenot" или "ienot" по новым правилам. Затем сделать обратную транслитерацию, то станет "Йенот". Короче мозг кипит. В баню этот весь бред)
Про Нойера я понимаю довод. "Е" после гласной автоматом даёт двойной звук. Про "Ильича" я тебя понял, хотя не сказать, что удовлетворён. Но про ульи я не понял вообще. В чём некорректность. Так ты их как пишешь и произносишь? Нойер тут аналогией не подходит. Ты пишешь, что зачем писать и произносить "льи", если можно "ли". Отльично) Можно-то можно, только всегда ли нужно. Ты произносишь "Ули" или нет?) Я знаю только Ули Хёнесса, Ноер, кстати тоже)
Это как до революции писали твёрдый знак - Градъ, Одинъ рубль. То есть бессмыслица.
2. Ильич, Ильинична это от имени Илья. То есть ты "корень" Иль сохраняешь при склонении.
И даже тут фактически "Ь" перед "И" не даёт звук [йи]. По фонетике корректно будет говорить [И л’ и ч], а мы говорим [И л’ й и ч], [И л’ й и н и ч н а], потому что говорим Илья [И л’ й а], Илье [И л’ й э]. И если включить здравый смысл, то корректно будет Ильйич, Ильйинична писать, раз мы так произносим. Но привыкли вот так вот.
К названию Медельин такая же логика как к имени Пальинья. Мы произносим как [М’ э д э л’ и н] и [П а л’ и н’ й а], а не [М’ э д э л’ й и н] и [П а л’ й и н’ й а].
Всё просто. Ничего я не выдумываю
Лю [л’у]
Лью [л’йу]
С буквой "И" ситуaция иначе
Ли [л’и]
Льи [л’и]
Ты типа зная это пишешь.
Поэтому я тебя научу как за Баварию болеть. Если чего-то не знаешь, спроси у меня. Я тебе расскажу, сынок
ведь никакую фонетику не даёт "ь" перед смягчающей гласной