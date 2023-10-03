Жоау Феликс: «Хотим вернуть «Барселону» в число претендентов на победу в Лиге чемпионов. Нужно двигаться шаг за шагом»

Жоау Феликс хочет, чтобы «Барселона» снова претендовала на победу в Лиге чемпионов.

Об этом футболист заявил на пресс-конференции в преддверии матча группового этапа турнира против «Порту».

«Перед нами поставлена понятная задача – выйти из группы. Мы хотим вернуть «Барселону» в число претендентов на победу в .

Но нужно двигаться шаг за шагом. Мы идем шаг за шагом, не желая думать о будущем», – сказал полузащитник каталонского клуба .

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