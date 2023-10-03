Жоау Феликс: «Хотим вернуть «Барселону» в число претендентов на победу в Лиге чемпионов. Нужно двигаться шаг за шагом»
Жоау Феликс хочет, чтобы «Барселона» снова претендовала на победу в Лиге чемпионов.
Об этом футболист заявил на пресс-конференции в преддверии матча группового этапа турнира против «Порту».
«Перед нами поставлена понятная задача – выйти из группы. Мы хотим вернуть «Барселону» в число претендентов на победу в Лиге чемпионов.
Но нужно двигаться шаг за шагом. Мы идем шаг за шагом, не желая думать о будущем», – сказал полузащитник каталонского клуба Жоау Феликс.
Теперь в Fantasy ЛЧ – призы каждый тур. Соберите свою команду и вступайте в призовую лигу Winline
Она не в лучшей форме, да и Барса посерьёзней. 8:2 было когда в Барсе играли Лангле, Роберто, Видаль, Фати и тп. А нынче у Барсы состав не хуже Баварии я бы сказал, просто не слишком сыгранный🥱
При 8:2 у Барсы был худший состав за последние лет 20, но об этом никто не говорит