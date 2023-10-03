Жоау Феликс: «Хотим вернуть «Барселону» в число претендентов на победу в Лиге чемпионов. Нужно двигаться шаг за шагом»

Теги Барселона Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Жоау Феликс Футбол

Жоау Феликс хочет, чтобы «Барселона» снова претендовала на победу в Лиге чемпионов.

Об этом футболист заявил на пресс-конференции в преддверии матча группового этапа турнира против «Порту».

«Перед нами поставлена понятная задача – выйти из группы. Мы хотим вернуть «Барселону» в число претендентов на победу в Лиге чемпионов.

Но нужно двигаться шаг за шагом. Мы идем шаг за шагом, не желая думать о будущем», – сказал полузащитник каталонского клуба Жоау Феликс.

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19 комментариев

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ljolik888
Я тоже хочу видеть Барселону претендентом на все кубки . Но впереди ещё много работы и надеюсь это принесёт плоды !
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Никита Смолов
Ответ Реал больше чем клуб
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Петросян ты знатный, такая шутка актуальная)
+11
-5
+6
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Bazilic
Ответ Реал больше чем клуб
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Как в 15 году, Роман?
+6
-3
+3
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Timati Beweers
Ответ Роман
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Да нет, сейчас Бавария даже Реалу 8 не забьёт, а уж тем более Барсе)
Она не в лучшей форме, да и Барса посерьёзней. 8:2 было когда в Барсе играли Лангле, Роберто, Видаль, Фати и тп. А нынче у Барсы состав не хуже Баварии я бы сказал, просто не слишком сыгранный🥱
+6
-4
+2
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Tristan...
Ответ Iamliam
Да там еще был такой формат необычный - играли 1 матч без зрителей на нейтральном стадионе. Уверен был бы классический формат, Барса бы столько не пропустила суммарно.
Разобранная команда, пассажиры в составе, физруки у руля и попали на мощнейший клуб того сезона - итог закономерный...
+2
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Вячеслав Новиков
Работы ещё очень много, но впереди светлое будущее
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Lavinka
Не в мою смену (с) Негрейра .
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Bazilic
Ответ Direct free kick
В 2015 у Баварии не было 3 ключевых игроков РиРо и Алаба + сотрясение у Левандовски. Только так шмогла Барселона
Лева на поле был
При 8:2 у Барсы был худший состав за последние лет 20, но об этом никто не говорит
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GuruFutbola
Ответ Direct free kick
Рижским бальзамом балуешься?
Не люблю сладкие алкогольные напитки
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