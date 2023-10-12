«Реал» прописал отступные 1 млрд евро в контрактах Вальверде и Камавинга из-за опасений насчет предложений из Саудовской Аравии (COPE)

Теги Реал Мадрид Ла Лига высшая лига Саудовская Аравия Федерико Вальверде Эдуардо Камавинга деньги Футбол

«Реал» увеличил отступные Федерико Вальверде и Эдуардо Камавинга.

Напомним, мадридский клуб продлил контракты Вальверде и Камавинга до 2028 года на улучшенных условиях.

По информации COPE, отступные в новых контрактах француза и уругвайца составляют 1 миллиард евро.

Сообщается, что «Реал» считает полузащитников ключевыми игроками команды и опасается интереса к ним других клубов, в частности, из Саудовской Аравии, из-за чего установил такую высокую сумму.

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12 комментариев

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corazón blanco
Да у всех топ-игроков, а также потенциальных звезд Мадрида и Барселоны такие отступные. Этим уже никого не удивить. Все-таки ситуация с Неймаром при его переходе в Париж вынудила клубы таким образом защитить себя.
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Beast
вызов принят
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JENNINGS
Топ-новость! Кама и Феде - уже настоящее и будущее клуба! Надеюсь, через несколько лет по эпохальности они ничем не будут уступать своим предшественникам!
+6
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Иван Иванов
Ответ corazón blanco
Да у всех топ-игроков, а также потенциальных звезд Мадрида и Барселоны такие отступные. Этим уже никого не удивить. Все-таки ситуация с Неймаром при его переходе в Париж вынудила клубы таким образом защитить себя.
Перес ещё до ситуации с Неймаром прописывал миллиардные отступные. Переход Неймара на это никак не повлиял.
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Barsa! bolshe chem klub
Из-за опасений спроса из СА, скоро на ветках Спортс.ру:
Реал Мадрид заключил контракт с Реалом...
отступные 5 млрд долларов. 😅😅🤭
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гилберт
Типа у Сауди нет миллиарда?
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Усатый КозлоБык ©
Найс 🤞🏻
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Сергей «Serge» Малевич
Испугали ежа голой жопой.
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Hi Hi
Ответ гилберт
Типа у Сауди нет миллиарда?
За миллиард евро реал лично упакует каму и феде на тарелке с голубой каемочкой
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ПоСоХ
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Ответ corazón blanco
Да у всех топ-игроков, а также потенциальных звезд Мадрида и Барселоны такие отступные. Этим уже никого не удивить. Все-таки ситуация с Неймаром при его переходе в Париж вынудила клубы таким образом защитить себя.
Так в Испании обязательно прописывать отступные абсолютно всем игрокам да лиги. Да за Вальверде и за камавингу никто из саудитов даже сто лямов не предложет. Да и уровень игроков не топ, выше среднего еще да, но не более.
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