«Реал» прописал отступные 1 млрд евро в контрактах Вальверде и Камавинга из-за опасений насчет предложений из Саудовской Аравии (COPE)
«Реал» увеличил отступные Федерико Вальверде и Эдуардо Камавинга.
Напомним, мадридский клуб продлил контракты Вальверде и Камавинга до 2028 года на улучшенных условиях.
По информации COPE, отступные в новых контрактах француза и уругвайца составляют 1 миллиард евро.
Сообщается, что «Реал» считает полузащитников ключевыми игроками команды и опасается интереса к ним других клубов, в частности, из Саудовской Аравии, из-за чего установил такую высокую сумму.
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Реал Мадрид заключил контракт с Реалом...
отступные 5 млрд долларов. 😅😅🤭