«Реал» прописал отступные 1 млрд евро в контрактах Вальверде и Камавинга из-за опасений насчет предложений из Саудовской Аравии (COPE)

«Реал» увеличил отступные Федерико Вальверде и Эдуардо Камавинга.

Напомним, мадридский клуб продлил контракты и до 2028 года на улучшенных условиях.

По информации COPE, отступные в новых контрактах француза и уругвайца составляют 1 миллиард евро.

Сообщается, что « » считает полузащитников ключевыми игроками команды и опасается интереса к ним других клубов, в частности, из Саудовской Аравии, из-за чего установил такую высокую сумму.

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