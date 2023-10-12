«Реал» продлил контракты с Вальверде и Камавинга до 2028-го на улучшенных условиях (COPE)

Теги Реал Мадрид Ла Лига Федерико Вальверде Эдуардо Камавинга Футбол

«Реал» подписал новые соглашения с Федерико Вальверде и Эдуардо Камавинга.

По информации COPE, оба полузащитника продлили контракт до 2028 года. У обоих выросла зарплата по новым договорам.

25-летний Вальверде проводит шестой сезон в основном составе «Мадрида». Статистику уругвайца можно изучить здесь.

20-летний Камавинга выступает за «Реал» третий год. Его показатели можно изучить тут.

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8 комментариев

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corazón blanco
Ответ Мухаммад Т
Камавинга будущее реала
Эдуардо Камавинга это уже и есть настоящее клуба. Универсальный игрок.
+14
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corazón blanco
Ну эти парни своей игрой и отношением к делу безусловно заслужили продления своих контрактов. Одни из лучших в Мадриде, проделывают невероятные объемы работы на поле, настоящие бойцы и пахари.
+11
-1
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Аврал
Мадрид берёт юнцов по сути.Вальверде шестой сезон...как вчера..
+6
0
+6
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Dexter Morgan
Справедливо. Заслуженно. Истинные мадридисты.
+2
0
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Игорь Новиков
Отличная новость. Оба заслужили.
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pit4er
Где коммент про будущего капитана?
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Мухаммад Т
Камавинга будущее реала
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Ena Therapy
Федя 25 , Чума 23 , Каме и Джуду по 20 лет и все на длинных контрактах. Перес на самом деле гениальную работу проделывает по смене поколении . Сплав чемпионского опыта и молодых голодных до этих самых побед ребят,эт прям хорошая комбинация. Надеюсь лет через 5-7 эту полуащиту будут ставить в сравнение Казу-Кроссу-Модричу .
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