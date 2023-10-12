«Реал» продлил контракты с Вальверде и Камавинга до 2028-го на улучшенных условиях (COPE)

«Реал» подписал новые соглашения с Федерико Вальверде и Эдуардо Камавинга.

По информации COPE, оба полузащитника продлили контракт до 2028 года. У обоих выросла зарплата по новым договорам.

25-летний проводит шестой сезон в основном составе « ». Статистику уругвайца можно изучить здесь.

20-летний выступает за «Реал» третий год. Его показатели можно изучить тут.

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