Крауч об оскорблениях Магуайра: «Это становится просто нелепо – не уверен, что такое хочется видеть. Харри придется ответить своей игрой»

Теги Манчестер Юнайтед Олд Траффорд Ливерпуль Питер Крауч Сборная Англии по футболу премьер-лига Англия Харри Магуайр Футбол

Питер Крауч поддержал Харри Магуайра на фоне критики в адрес защитника.

«К сожалению, я сам сталкивался с чем-то подобным. У меня была голевая засуха в «Ливерпуле», а во время матчей за сборную Англии меня освистывали на «Олд Траффорд». Это были темные времена.

Мне кажется, что [ситуация] с Харри Магуайром вышла за рамки критики и стала просто нелепой. Не уверен, что это то, что мы хотим видеть. Ему придется ответить на это своей игрой. Если он будет молчать и позволит футболу говорить за себя, он преодолеет это», – сказал бывший форвард сборной Англии.

Уже и мама Магуайра заступилась за него – после новой волны хейта. Называет это позором и абьюзом

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8 комментариев

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Zed_patriot
Ответ ta-tosha
И в чем Харри будет хуже Мартинеса? Хуже по моему некуда, с зоны карлика прилетело 2 гола из 3х. Но самое смешное - не пойму зачем он ходит в чужую штрафную на угловые? Человек, у которого паника от любого кросса любого соперника - надеется забить там головой? По моему, голова у него только что бы в нее принимать пищу, с таким ростом в АПЛ центральному защитнику делать нечего, как и в международных матчах с большими командами. Тренер Аргентины это уже давно понял.
Ван Гал одобряет.
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Bill Zapulil
Жаль Крауч и Поттер вместе в новостях не мелькают
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jordy
А если не получается ответить игрой, что делать Харри?
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madaev
Так если он ответит игрой оскорблений станет только больше, потому что она и есть их причина
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