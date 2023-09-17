Крауч об оскорблениях Магуайра: «Это становится просто нелепо – не уверен, что такое хочется видеть. Харри придется ответить своей игрой»

Питер Крауч поддержал Харри Магуайра на фоне критики в адрес защитника.

«К сожалению, я сам сталкивался с чем-то подобным. У меня была голевая засуха в « », а во время матчей за сборную Англии меня освистывали на « ». Это были темные времена.

Мне кажется, что [ситуация] с вышла за рамки критики и стала просто нелепой. Не уверен, что это то, что мы хотим видеть. Ему придется ответить на это своей игрой. Если он будет молчать и позволит футболу говорить за себя, он преодолеет это», – сказал бывший форвард сборной Англии.

Уже и мама Магуайра заступилась за него – после новой волны хейта. Называет это позором и абьюзом

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