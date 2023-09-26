Брюс о критиках Магуайра: «Не вижу их на стадионе. Харри не подводил «МЮ» и доказал, что он хороший игрок и легко попал бы в состав большинства клубов АПЛ»

Стив Брюс считает, что Харри Магуайра критикуют незаслуженно.

«Приятно видеть его на поле [в матче против «Кристал Пэлас»]. Он еще не выходил в старте – только в сборной Англии, где играл очень хорошо.

Он в по-настоящему сложной ситуации, учитывая критику, но непонятно, от кого она исходит. На трибунах ничего подобного не видно – возможно, дело в соцсетях?

У него отличная возможность, и давайте не забывать, что он очень хороший игрок, который, вероятно, легко попал бы в состав большинства клубов .

Болельщики « » крайне редко нападают на кого-то по отдельности. Я не думаю, что критикуют его те, кто ходит на стадион. Возможно, ключевую роль тут играют соцсети.

никогда никого не подводил. Я не думаю, что он подводил «МЮ». Конечно, у него были ошибки, был странный автогол, он играет в центре обороны, но все же за эти годы он доказал, что является очень хорошим футболистом», – заявил бывший защитник «Юнайтед» в эфире Sky Sports.

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