Брюс о критиках Магуайра: «Не вижу их на стадионе. Харри не подводил «МЮ» и доказал, что он хороший игрок и легко попал бы в состав большинства клубов АПЛ»

Теги Манчестер Юнайтед Сборная Англии по футболу премьер-лига Англия Стив Брюс Харри Магуайр Футбол

Стив Брюс считает, что Харри Магуайра критикуют незаслуженно.

«Приятно видеть его на поле [в матче против «Кристал Пэлас»]. Он еще не выходил в старте – только в сборной Англии, где играл очень хорошо.

Он в по-настоящему сложной ситуации, учитывая критику, но непонятно, от кого она исходит. На трибунах ничего подобного не видно – возможно, дело в соцсетях?

У него отличная возможность, и давайте не забывать, что он очень хороший игрок, который, вероятно, легко попал бы в состав большинства клубов АПЛ.

Болельщики «МЮ» крайне редко нападают на кого-то по отдельности. Я не думаю, что критикуют его те, кто ходит на стадион. Возможно, ключевую роль тут играют соцсети.

Магуайр никогда никого не подводил. Я не думаю, что он подводил «МЮ». Конечно, у него были ошибки, был странный автогол, он играет в центре обороны, но все же за эти годы он доказал, что является очень хорошим футболистом», – заявил бывший защитник «Юнайтед» в эфире Sky Sports.

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8 комментариев

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Акира_1
Магуайер легенда МЮ, остальное - просто клевета хейтеров
+3
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Копатель морей
Онана так-то ближе всех к нему
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ARIGAMI ARIGAMI
Ответ Акира_1
Магуайер легенда МЮ, остальное - просто клевета хейтеров
Сердце МЮ, Диспетчер МЮ
+2
-1
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Роман
Конечно, сразу в Реал его давайте. Думаю и Сити поборолся бы за него.
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Bego Yusupov
он не подводил он их уничтожал
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ARIGAMI ARIGAMI
Ответ Роман
Конечно, сразу в Реал его давайте. Думаю и Сити поборолся бы за него.
Алаба-Магуайр? Только извращенец за такую линию ЦЗ
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Иван Лапин
Ответ Ман Сити
Да это неблагодарные глоры маню. Глейзеры тратят на игроков больше всех в мире, а они их гонят. Магваер главная легенда проекта, лидер легенда, капитан, а на него гонят.
Жаль фанатов МЮ, если владельцы потратили больше всех в мире на покупку магваера(
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