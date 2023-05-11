Анри предложил давать очко за 3+ гола, назначать штрафной за затяжку времени и обязать судей носить микрофоны для улучшения футбола

Теги Тьерри Анри премьер-лига Англия судьи правила Футбол

Тьерри Анри предложил 5 мер для того, чтобы сделать футбол лучше.

Бывший форвард «Арсенала» и сборной Франции высказал пять предложений о футболе будущего в эфире CBS Sports. Первое из них – использование микрофонов на арбитрах во время матчей.

«Судьи должны выходить после игры и говорить с прессой. А еще носить микрофон. Я хочу слышать, что они говорят, потому что они иногда не такие уж вежливые, как и я был иногда. Пожалуйста, объясните свои ошибки или то, насколько вы великолепны. Мы же хотим говорить вам, как хороши или плохи вы были, как люди привыкли говорить футболистам», – сказал француз.

Второе предложение Анри – наказание командам, которые тянут время. «Когда кто-то отказывается играть, тянет время, выбивает мяч, судья может назначить за это штрафной метрах в 25 от ворот, и выбрать можно любую точку», – считает Тьерри.

Третья идея – присуждать дополнительное очко команде, забившей не менее трех голов за матч, независимо от его итога.

Четвертое предложение – временные замены в момент, когда врачи оказывают помощь пострадавшему футболисту, чтобы его команде не пришлось временно играть вдесятером.

Пятая идея – обязать спортивных директоров клубов подробно знакомиться с будущими новичками команды и выезжать на встречу с ними. «Нельзя покупать дом, не посетив его. Я видел множество игроков, о которых никто понятия не имел, адаптируются ли они», – отметил Анри.

Новые правила пенальти уже бесят вратарей. Внедрят летом

Материалы по теме

33 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Андрей Хенто
А снимать очки за гол рукой не предлагал?
+57
-4
+53
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Назар Игорь
Если на поле Витсель или Феллайни то микрофон судье не нужен.
+26
-2
+24
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Абдулов Алексей
Спасибо, но нам уже Венгера с его "идеями" хватает...
+15
-1
+14
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Титал Телоян
Ответ Андрей Хенто
А снимать очки за гол рукой не предлагал?
Уже к 10 й минуты команды будут играть со счета 4 : 4
+13
0
+13
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Oleg Olegov
Шестое предложение: Три корнера пенальти
Седьмое предложение: Жирный на ворота
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Фанат спорта01
Ответ Леван Мкртчян
Особенно правило с дополнительным очком за три забитых гола умиляет. Интересно, он действительно не понимает , что тогда будут матчи в которых команды смогут разыграть 5/4 очков, особо не напрягаясь, вместо обычных трех/двух при низком тотале. Кто же себе откажет в удовольствии ( особенно в важные моменты турнира), допустим разыграть веселые 3:3 до перерыва, а далее выяснять кто действительно сильнее, имея уже по одному железобетонно набраному очку.
мне кажется он имел в виду разницу в 3мяча.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Леван Мкртчян
Ответ Абдулов Алексей
Спасибо, но нам уже Венгера с его "идеями" хватает...
Особенно правило с дополнительным очком за три забитых гола умиляет. Интересно, он действительно не понимает , что тогда будут матчи в которых команды смогут разыграть 5/4 очков, особо не напрягаясь, вместо обычных трех/двух при низком тотале.
Кто же себе откажет в удовольствии ( особенно в важные моменты турнира), допустим разыграть веселые 3:3 до перерыва, а далее выяснять кто действительно сильнее, имея уже по одному железобетонно набраному очку.
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Edo Milanian
Тренером не вышло, но идеи куда-то надо деть.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Omar Nurjanov
команде пропустившей +3 гола минус одно очко что-ли тогда?))
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
kostyan89
Гениально слить без шансов. Например 7:3 и получить 1 очко или проиграть 0:1 с левой пенки и получить 0
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Тюменец
А еще давать титул за то, что «это самый красивый футбол» и «заслужил»!
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Schiaff1no
Чистое время введите и все.
Штрафные за затяжку времени это точно Анри предложил? Звучит как предложение какой-нибудь Тарасовой
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
AminO2
Боковых судей давно пора оснастить моноколесом, а в стойки ворот вмонтировать колонки, чтобы вратарям можно было не скучать, а слушать музыку и новости, в моменты когда их команда убегает в атаку.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Фёдор Кузнецов
Согласен только с идеей с микрофоном, остальное выглядит как бред
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Silent Mode
4 идея это то о чем я думал когда узнал о таком глупом правиле
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Gringo85
И тут Остапа понесло
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Теннисный абсолют
Когда вы говорите мне кажется, что вы бредите
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
NartApsua
Если вратарь получает жёлтую карточку за зятяжку времени, тогда к матчу автоматически добавляется пять минут.
По мне, вот так можно бороться с зятяжками времени)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Злодей Спб
Чтобы встряхнуть нашу лигу автобусов предлагаю за поражение одно очко вычитать, за ничью давать 0, а за победу давать три очка.

Тогда не будет смысла играть на ничью и футбол станет более открытым.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Иван Иванов
Ответ Леван Мкртчян
Особенно правило с дополнительным очком за три забитых гола умиляет. Интересно, он действительно не понимает , что тогда будут матчи в которых команды смогут разыграть 5/4 очков, особо не напрягаясь, вместо обычных трех/двух при низком тотале. Кто же себе откажет в удовольствии ( особенно в важные моменты турнира), допустим разыграть веселые 3:3 до перерыва, а далее выяснять кто действительно сильнее, имея уже по одному железобетонно набраному очку.
Я думаю, Анри имел ввиду, что +1 очко получит только выигравшая игру команда. Проигравшая получит 0 очков, сколько бы голов она не забила. При ничьих тоже будут стандартная раздача по одному очку каждой команде
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Dmind
его в шутку сделали королем на один день в шоу "Голазо", он "издал указы" тоже в шутку, Спортс блин, вы хоть проверяйте что пишите
https://www.youtube.com/watch?v=lVdbwNBOVMw&t=254s
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
хавбек+
двухочковый за гол из-за пределов штрафной, ведешь в два мяча, а там аутсайдер забивает шальной и счет уже 2-2, сушить 0-1 тоже станет рискованно, и ещё 0,5 за пенальти можно будет дважды завалить и отыграться с шального стандарта
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Олег М
Дополнительное очко за большое количество голов - прикольная идея
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
HI MARS
Эвребе и Айтекинов бить плетьми на площади после матча!
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Фёдор Кузнецов
Я бы добавил возможность 1 раз за игру использовать челлендж как в хокке, баскетболе, волейболе и т. д.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий