Анри предложил давать очко за 3+ гола, назначать штрафной за затяжку времени и обязать судей носить микрофоны для улучшения футбола

Тьерри Анри предложил 5 мер для того, чтобы сделать футбол лучше.

Бывший форвард « » и сборной Франции высказал пять предложений о футболе будущего в эфире CBS Sports. Первое из них – использование микрофонов на арбитрах во время матчей.

«Судьи должны выходить после игры и говорить с прессой. А еще носить микрофон. Я хочу слышать, что они говорят, потому что они иногда не такие уж вежливые, как и я был иногда. Пожалуйста, объясните свои ошибки или то, насколько вы великолепны. Мы же хотим говорить вам, как хороши или плохи вы были, как люди привыкли говорить футболистам», – сказал француз.

Второе предложение Анри – наказание командам, которые тянут время. «Когда кто-то отказывается играть, тянет время, выбивает мяч, судья может назначить за это штрафной метрах в 25 от ворот, и выбрать можно любую точку», – считает .

Третья идея – присуждать дополнительное очко команде, забившей не менее трех голов за матч, независимо от его итога.

Четвертое предложение – временные замены в момент, когда врачи оказывают помощь пострадавшему футболисту, чтобы его команде не пришлось временно играть вдесятером.

Пятая идея – обязать спортивных директоров клубов подробно знакомиться с будущими новичками команды и выезжать на встречу с ними. «Нельзя покупать дом, не посетив его. Я видел множество игроков, о которых никто понятия не имел, адаптируются ли они», – отметил Анри.

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