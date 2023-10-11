Шупо-Мотинг и Замбо-Ангисса не сыграют за Камерун против России из-за травм

Теги Бавария Сборная России по футболу Наполи сборная Камеруна по футболу Эрик-Максим Шупо-Мотинг товарищеские матчи (сборные) Андре-Франк Замбо-Ангисса Футбол

Форвард «Баварии» и сборной Камеруна Эрик Шупо-Мотинг не сыграет с Россией.

«Эрик Максим Шупо-Мотинг и Андре Замбо-Ангисса травмированы и не находятся в расположении сборной. Остальные 23 игрока в порядке. Вместо Замбо-Ангисса главный тренер вызвал Бена Эллиотта», – сообщили в пресс-службе сборной Камеруна.

Сборная России в четверг в Москве встретится с командой Камеруна. Начало – в 19:00 по московскому времени.

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10 комментариев

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Peter Parker
Ответ Ronaldinho Gaúcho
Что-то не верится, просто слились
Ага, слились. Причем Ангисса все настолько ловко придумал, что заменился еще в первом тайме последнего матча за Наполи. Ну хитрец, ну смекалка
+16
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Тиджани Бабангида
Жаль,но сборная Камеруна и без них достаточно боеспособна
+2
0
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damondiamond
Ответ Peter Parker
Ага, слились. Причем Ангисса все настолько ловко придумал, что заменился еще в первом тайме последнего матча за Наполи. Ну хитрец, ну смекалка
обычное дело для тех, кто не хочет в сборную ехать
+3
-1
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Бабло Муани
Легенда решил не мерзнуть, ему еще Кейна на банку усадить нужно
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Ronaldinho Gaúcho
Что-то не верится, просто слились
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kk.abb
«Травм»
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Собака хаски в маске
Бенуа Ангбва и Бикей сыграют?
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Roon95
Ответ Тиджани Бабангида
Жаль,но сборная Камеруна и без них достаточно боеспособна
Наши победят 4:1)
Я трезвый, просто оптимист!)
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