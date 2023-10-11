Шупо-Мотинг и Замбо-Ангисса не сыграют за Камерун против России из-за травм

Форвард «Баварии» и сборной Камеруна Эрик Шупо-Мотинг не сыграет с Россией.

«Эрик Максим Шупо-Мотинг и Андре Замбо-Ангисса травмированы и не находятся в расположении сборной. Остальные 23 игрока в порядке. Вместо Замбо-Ангисса главный тренер вызвал Бена Эллиотта», – сообщили в пресс-службе сборной Камеруна.

Сборная России в четверг в Москве встретится с командой Камеруна. Начало – в 19:00 по московскому времени.

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