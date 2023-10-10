Газзаев об отмене допуска России U17: «Крайне печально для всех россиян. УЕФА и МОК – несамостоятельные организации, им можно диктовать волю»
Валерий Газзаев прокомментировал отмену допуска российских команд.
УЕФА отменил решение о допуске российских команд U17 до международных турниров.
«К огромному сожалению, УЕФА и Международный олимпийский комитет являются несамостоятельными организациями, которым можно диктовать свою волю, и мнения своего они не имеют.
Считаю эту новость крайне печальной для всех россиян», – сказал бывший главный тренер сборной России Валерий Газзаев.
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