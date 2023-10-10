Газзаев об отмене допуска России U17: «Крайне печально для всех россиян. УЕФА и МОК – несамостоятельные организации, им можно диктовать волю»

Теги Валерий Газзаев сборная России U-17 премьер-лига Россия УЕФА Сборная России по футболу МОК Футбол

Валерий Газзаев прокомментировал отмену допуска российских команд.

УЕФА отменил решение о допуске российских команд U17 до международных турниров.

«К огромному сожалению, УЕФА и Международный олимпийский комитет являются несамостоятельными организациями, которым можно диктовать свою волю, и мнения своего они не имеют.

Считаю эту новость крайне печальной для всех россиян», – сказал бывший главный тренер сборной России Валерий Газзаев.

Игра: проверьте свою футбольную орфографию

15 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
KillFish
В Газзаев имеет свое мнение разве?)) Смешно это слышать от человека, который говорил на всю страну фразу «мое мнение такое же как и у вас, Владимир Владимирович»😄
+29
-4
+25
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
R. Giskard Reventlov
Зато газзаев самостоятельный, и ему нельзя диктовать свою волю.
+8
-1
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
deadjoker
Ну какбы кто их финансирует тот и заказывает музыку так везде и всегда было. Странно что все делают удивленные глаза мол как так.
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
кулибали
Другое дело РФС и Ок в России просто государства в государстве
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
НАВАЛЬНЫЙ
В России три ветви власти. Каждая должна быть независима. Но так ли это?
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
nmnackjbxkasbk
так подиктуй, усатенький
+4
-3
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Александр Трифон0в
Человек, прилюдно заявлчвшиц об отсутствии собственного мнения, обвиняет других в подобном.
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
mjordan
Ответ KillFish
В Газзаев имеет свое мнение разве?)) Смешно это слышать от человека, который говорил на всю страну фразу «мое мнение такое же как и у вас, Владимир Владимирович»😄
совпадение
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Sajres_Smit
Лично я всё равно не понимаю, о каком возвращении в принципе могла идти речь? Проблемы с авиаперелётами не решены, появились проблемы с запретом на ввоз ряда вещей, где Совет Европы предоставил странам возможность "гибкой" трактовки. Тут как повезёт. Ну вот допустим, что УЕФА не подкотрольная организация. Дальше-то что?(с) Заниматься решением не профильных задач и добиваться выдачи виз россиянам какой-нибудь Чехией?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Mārtiņš Kalniņš
Товарищ Газааев всю свою жизнь думал что МОК, УЕФА, ФИФА или даже НБА сомостоятелные и им наплевать на политику, спонсоров, мнение болелщиков и т.д.?
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Пользователь заблокирован
Туда этих дикарей) Пусть играют вместе с ХАМАСом , Ираном и КНДР. Зачем играть с ненавистным Западом? )) Странно, почему это никто играть не хочет с ними ?) Вот уж загадка )) Проклятое УЕФА , видите ли пляшут под дудку англо-саксов и не хотят что бы ОниЖеДети играли с цивилизованными странами 🤡🤡🤡🤡🤡
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий