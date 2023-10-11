Личка о российских игроках: «Что скажешь, то и будут делать. Есть те, кто старается искать другие решения – Смолов, Фомин»

Теги Федор Смолов премьер-лига Россия Динамо Москва Даниил Фомин Марцел Личка Футбол

Марцел Личка выказался о работе с российскими футболистами.

– Вы говорили, что российские игроки готовы выпрыгнуть из окна по просьбе тренера. Что-то поменялось?

– С этим проблем нет. Они работают, стараются, так что ничего не поменялось.

– Но это же не всегда хорошо?

– Большинство игроков всегда точно выполняют задачи, но есть Смолов, Фомин, которые стараются искать и другие решения.

Вообще, я имел в виду, что российские игроки хороши в работе: что ты им скажешь, то они и будут делать. Этот момент не поменялся, – сказал главный тренер «Динамо».

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7 комментариев

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Andrey Yaroslavtsev
Так скажи им, чтобы голы забивали!
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Magmi
Ответ Andrey Yaroslavtsev
Так скажи им, чтобы голы забивали!
Ага, в защите поуже, а в атаке пошире (с)
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Ковид 07.10.52
Это пока следишь за ними, а отвернешься- дурака валяют.
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Валерий Боголюбов
Смолов и Фомин просто знают где ключ от двери, через которую можно выйти.
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bogdan21101987@icloud.com
Ответ Andrey Yaroslavtsev
Так скажи им, чтобы голы забивали!
Так он и говорит надо забивать , а Федя ищет другие решения
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леннорыч-абрамович
Мечта Федотова.
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