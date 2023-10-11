Личка о российских игроках: «Что скажешь, то и будут делать. Есть те, кто старается искать другие решения – Смолов, Фомин»

Марцел Личка выказался о работе с российскими футболистами.

– Вы говорили, что российские игроки готовы выпрыгнуть из окна по просьбе тренера. Что-то поменялось?

– С этим проблем нет. Они работают, стараются, так что ничего не поменялось.

– Но это же не всегда хорошо?

– Большинство игроков всегда точно выполняют задачи, но есть , , которые стараются искать и другие решения.

Вообще, я имел в виду, что российские игроки хороши в работе: что ты им скажешь, то они и будут делать. Этот момент не поменялся, – сказал главный тренер « ».

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