Личка о российских игроках: «Что скажешь, то и будут делать. Есть те, кто старается искать другие решения – Смолов, Фомин»
Марцел Личка выказался о работе с российскими футболистами.
– Вы говорили, что российские игроки готовы выпрыгнуть из окна по просьбе тренера. Что-то поменялось?
– С этим проблем нет. Они работают, стараются, так что ничего не поменялось.
– Но это же не всегда хорошо?
– Большинство игроков всегда точно выполняют задачи, но есть Смолов, Фомин, которые стараются искать и другие решения.
Вообще, я имел в виду, что российские игроки хороши в работе: что ты им скажешь, то они и будут делать. Этот момент не поменялся, – сказал главный тренер «Динамо».
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