«Осинькин – лучший российский тренер сейчас. «Крылья» напоминают «Зенит» Петржелы». Орлов о самарцах

Теги Зенит Крылья Советов Валерий Газзаев Юрий Семин премьер-лига Россия Властимил Петржела Валерий Непомнящий Геннадий Орлов Игорь Осинькин Футбол

Геннадий Орлов высоко оценил работу Игоря Осинькина в «Крыльях Советов».

После 11 туров «Крылья Советов» занимают 2-е место в турнирной таблице Мир РПЛ, отставая от лидирующего «Краснодара» на 6 очков.

«В этом сезоне мне очень нравятся «Крылья Советов». Посмотрите на их легкость и свежесть. Они мне напоминают «Зенит» Петржелы. Такой же задор, хохочут, смеются.

Осинькин – лучший российский тренер прямо сейчас. У меня есть передача «Футбольная столица», там участвуют три специалиста – Валерий Непомнящий, Юрий Семин и Валерий Газзаев. И они каждый месяц отмечают лучшего российского тренера. Сейчас все трое называют Осинькина», – сказал комментатор.

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10 комментариев

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с учётом кадрового ресурса и возможностей сейчас это действительно так!
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uchiyamada
Ко всему прочему у Осинькина есть маленький секретик: он работает в Крыльях уже 4-й сезон подряд. Кроме него на данный момент в РПЛ только один тренер возглавляет свою команду более двух полных сезонов подряд без перерывов.
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Ответ Sergio1964
А как же Юран, который обыграл Осинькина?
обыграли два раза НН за счёт наглого засуживания КС, в первом случае Галимов, во втором Кукуян...
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Oleg Pronin
играют на контратаках ,а когда другая команда играет от обороны сразу проблемы, вот увидите сейчас все начнут играть сними вторым номером и тогда посмотрим как они будут опускаться в таблице
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дима кушов
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Ковид 07.10.52
Если этот тип похвалил, жди падения тренера, которое уже началось в НН.
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Quiet Dad
смотрим внимательно в таблицу! в ней отражено кто лучший прямо сейчас.
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Зелёный гопник
Ответ дима кушов
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Абасраль тоже
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Только Крылья
Ответ Андрей Тихонов
Вот только в Крыльях Осинькина, в отличие от Зенита Петржелы, нет ни одного своего воспитанника.
если бы не Морозов, не факт, что они у него были бы
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