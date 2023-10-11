«Осинькин – лучший российский тренер сейчас. «Крылья» напоминают «Зенит» Петржелы». Орлов о самарцах

Геннадий Орлов высоко оценил работу Игоря Осинькина в «Крыльях Советов».

После 11 туров «Крылья Советов» занимают 2-е место в турнирной таблице Мир , отставая от лидирующего «Краснодара» на 6 очков.

«В этом сезоне мне очень нравятся « ». Посмотрите на их легкость и свежесть. Они мне напоминают « » . Такой же задор, хохочут, смеются.

Осинькин – лучший российский тренер прямо сейчас. У меня есть передача «Футбольная столица», там участвуют три специалиста – , и . И они каждый месяц отмечают лучшего российского тренера. Сейчас все трое называют », – сказал комментатор.

Игра: проверьте свою футбольную орфографию