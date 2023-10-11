«Осинькин – лучший российский тренер сейчас. «Крылья» напоминают «Зенит» Петржелы». Орлов о самарцах
Геннадий Орлов высоко оценил работу Игоря Осинькина в «Крыльях Советов».
После 11 туров «Крылья Советов» занимают 2-е место в турнирной таблице Мир РПЛ, отставая от лидирующего «Краснодара» на 6 очков.
«В этом сезоне мне очень нравятся «Крылья Советов». Посмотрите на их легкость и свежесть. Они мне напоминают «Зенит» Петржелы. Такой же задор, хохочут, смеются.
Осинькин – лучший российский тренер прямо сейчас. У меня есть передача «Футбольная столица», там участвуют три специалиста – Валерий Непомнящий, Юрий Семин и Валерий Газзаев. И они каждый месяц отмечают лучшего российского тренера. Сейчас все трое называют Осинькина», – сказал комментатор.
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