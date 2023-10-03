Агент Сафонов об Осинькине: «Всем доказывает, что и со взрослыми у него здорово получается. Раньше некоторые над ним смеялись, мол, детский тренер»

Алексей Сафонов высказался о главном тренере «Крыльев Советов» Игоре Осинькине.

— «Крылья» остались на втором месте. Неужели это всерьез и надолго?

— Посмотрим. Пока же они не валятся? Команда добротная, идет своим путем. Другое дело, мы не знаем, что будет зимой.

— Вы про трансферы на выход?

— Да. Думаю, и у Горшкова будет серьезное предложение, и у Салтыкова. «Крылья» — это ярмарка талантов. Пашут, засвечивают футболистов и продают. Так и живут. И не проседают.

Смотрите, ушли Пиняев, Пруцев, Зиньковский, Сергеев, Глушенков. Но ничего, «Крылья» верны своей игровой философии. Тут надо отдать должное Осинькину.

— В будущем вы можете себе представить Осинькина на посту главного тренера « »?

— Ну, а почему бы и нет? У него игроки растут, прогрессируют. Это серьезный показатель. Раньше некоторые специалисты над ним смеялись, мол, детский тренер. А он всем доказывает, что и со взрослыми у него здорово получается. Все ждут, когда «Крылья» повалятся. А они берут и просто разносят «Спартак», чей состав в несколько раз дороже, – сказал футбольный агент.

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