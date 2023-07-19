Осинькин о сезоне РПЛ: «Крылья» постараются всем дать бой. Трудно загадывать, когда играешь в таком ровном чемпионате, если ты не «Зенит»

Теги Зенит Крылья Советов премьер-лига Россия Игорь Осинькин Футбол

Игорь Осинькин высказался в преддверии старта нового сезона Мир РПЛ и Фонбет Кубка России.

— Четвертое трансферное окно подряд «Крылья» теряют ключевого игрока — ушел Коваленко. Устали от необходимости восполнять такие потери?

— Сейчас из «Крыльев» действительно ушли несколько футболистов, но из них только о Коваленко можно говорить как о настоящем лидере, игроке, который всегда влиял на ход матчей. Мы понимаем, что нам надо расти и при этом не терять свой стиль. Надеюсь, у нас все получится. И получится уже в этом сезоне.

— Отчасти проблемы «Крыльев» в прошлом чемпионате были связаны с игрой на два фронта, поскольку команда достаточно далеко прошла в Кубке. С учетом того, что уже этим летом будет жесткий график игры на два фронта, чувствуете, что выдержите такое количество матчей?

— Знаете, мы можем что угодно говорить, но иногда даже одна неудачная игра может оставить тебя без участия, к примеру, в следующей стадии Кубка. Особенно, когда у тебя в группе есть «Зенит», как в этом и прошлом сезоне. Но мы очень хотим пройти дальше.

Тем более в прошлом году нам удалось занять второе место в группе со «Спартаком» и «Зенитом», опередить Питер. Мы понимаем, что не просто так играли в Кубке, раз смогли далеко пройти и привезли в Самару для наших болельщиков такие команды, как «Динамо», ЦСКА, «Зенит», «Спартак». У нас была очень сильная, интересная сетка в прошлом сезоне.

Посмотрим, как будет в ближайшем розыгрыше Кубка. Но сложно сказать, как игра на два фронта повлияет на дела в чемпионате. Трудно загадывать, когда играешь в таком ровном чемпионате, как у нас, если ты не «Зенит». В любом случае, постараемся всем дать бой, – сказал главный тренер «Крыльев Советов».

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