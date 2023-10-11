Суд обязал Лаутаро выплатить компенсацию семье няни, уволенной после обнаружения у нее смертельной болезни. 27-летняя девушка скончалась вскоре после расторжения договора

Лаутаро Мартинес обязан выплатить компенсацию семье умершей девушки.

Нападающий « » расторг договор с 27-летней няней, узнав, что она тяжело больна. Суд Милана признал решение аргентинца незаконным.

Спустя несколько месяцев после прекращения сотрудничества девушка скончалась.

Теперь обязали выплатить ее близким денежную компенсацию.

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