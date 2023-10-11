Суд обязал Лаутаро выплатить компенсацию семье няни, уволенной после обнаружения у нее смертельной болезни. 27-летняя девушка скончалась вскоре после расторжения договора

Теги Интер серия А Италия Сборная Аргентины по футболу происшествия Лаутаро Мартинес Футбол

Лаутаро Мартинес обязан выплатить компенсацию семье умершей девушки.

Нападающий «Интера» расторг договор с 27-летней няней, узнав, что она тяжело больна. Суд Милана признал решение аргентинца незаконным.

Спустя несколько месяцев после прекращения сотрудничества девушка скончалась.

Теперь Мартинеса обязали выплатить ее близким денежную компенсацию.

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21 комментарий

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Сэр-НеХер
Нападающий Милана. Лаутаро наверное в шоке от нового клуба
+16
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мс-мешок
Ответ Собака-буддист
А почему? Он обязан был ее вылечить что ли? Или содержать?
не имел право увольнять, даже если она больная. Есть контракт, при увольнении полагается компенсация.
+7
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superpab
Ответ Сэр-НеХер
Нападающий Милана. Лаутаро наверное в шоке от нового клуба
Зато в Милане все счастливы должны быть))
+6
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SpilightTwarkle
Лаутаро уже перешёл в "Милан"?
+5
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Маулен Габбасов
Зависит от того, что за болезнь
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Glukinho
Ответ Н.Ф.
А кто из вас, господа, увольнял когда-нибудь няню?
Пушкин
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за ЦСКА и УРАЛ
Лаутаро сделал покер за 27 минут и в честь этого уволил 27 летнюю няню...
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Greg....
Мог бы и сам предложить помочь при такой ужасной ситуации тем более
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Иван Иванов
В новости было сказано, что молодая девушка умерла. А в комментариях сплошная корысть...
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Всеволод Бобров
у него мало денег, чтобы помочь ей и её семье? мда
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NIK7478
Каким образом эта новость является спортивной?!
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Glukinho
Ответ за ЦСКА и УРАЛ
Лаутаро сделал покер за 27 минут и в честь этого уволил 27 летнюю няню...
отметил, получается
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Дениска Воропаев
Ответ Lynx.DP
У меня половину знакомых это делали. Кто просто отказывался от услуг из за того что дети выросли, кто-то из за переезда, кто-то из-за того что не подошла няня. Самому благо не пришлось даже нанимать няню, не хотим с женой детей.)
вы не хотите продолжения древа ваших семей? да и вообще не понимаю таких людей. В детях счастье и радость!
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Hi Hi
Ответ мс-мешок
не имел право увольнять, даже если она больная. Есть контракт, при увольнении полагается компенсация.
Бред, няня не офисный сотрудник, ее можно увольнять когда хочешь. А что если она некачественно выполняет работу, что может быть очень опасно для ребенка?
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