Лаутаро о покере за 27 минут после выхода на замену: «Важно, что «Интер победил. К счастью, смогли прорвать эту стену»

Теги Интер серия А Италия Салернитана Лаутаро Мартинес Футбол

Лаутаро Мартинес высказался после покера в ворота «Салернитаны».

Нападающий «Интера» вышел на поле на 54-й минуте матча 7-го тура Серии А и забил четыре гола на отрезке с 62-й по 89-ю минуту.

– Мы знали, что сыграем с соперником, который испытывает проблемы. Забить было сложно. К счастью, мы смогли прорвать эту стену. Счастливы, что увозим домой три очень важных очка.

– В следующий раз забьете пять?

– Не думаю об этом. Важно, что «Интер» победил. Поражение от «Сассуоло» нас расстроило. Мы должны помогать друг другу и продолжать в том же духе.

– Что сделаете с мячом с сегодняшней игры?

– Отнесу его сыну, который родился совсем недавно. Я забил четыре гола, поэтому подарю мяч ему, – сказал Лаутаро Мартинес.

Полную статистику 26-летнего нападающего «Интера», который с 9 мячами в 7 матчах лидирует в списке бомбардиров Серии А, можно найти здесь.

Покер за 27 минут – так Лаутаро вышел на замену. Джокер мечты!

Теперь в Fantasy ЛЧ – призы каждый тур. Соберите свою команду и вступайте в призовую лигу Winline

Материалы по теме

3 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
llolishe
Хойлунд о покере за 27 минут:Где карты?
+4
-4
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Marslan Akmataliev
Лаутаро очень радует последние 2 года.
Превратился в настоящего лидера Интера и голевую машину, при этом всегда пашет на поле.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Redmi Note9
Ответ Marslan Akmataliev
Лаутаро очень радует последние 2 года. Превратился в настоящего лидера Интера и голевую машину, при этом всегда пашет на поле.
Особенно на ЧМ сильно порадовал
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий