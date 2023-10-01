Лаутаро о покере за 27 минут после выхода на замену: «Важно, что «Интер победил. К счастью, смогли прорвать эту стену»

Лаутаро Мартинес высказался после покера в ворота «Салернитаны».

Нападающий « » вышел на поле на 54-й минуте матча 7-го тура Серии А и забил четыре гола на отрезке с 62-й по 89-ю минуту.

– Мы знали, что сыграем с соперником, который испытывает проблемы. Забить было сложно. К счастью, мы смогли прорвать эту стену. Счастливы, что увозим домой три очень важных очка.

– В следующий раз забьете пять?

– Не думаю об этом. Важно, что «Интер» победил. Поражение от «Сассуоло» нас расстроило. Мы должны помогать друг другу и продолжать в том же духе.

– Что сделаете с мячом с сегодняшней игры?

– Отнесу его сыну, который родился совсем недавно. Я забил четыре гола, поэтому подарю мяч ему, – сказал .

Полную статистику 26-летнего нападающего «Интера», который с 9 мячами в 7 матчах лидирует в списке бомбардиров Серии А, можно найти здесь.

Покер за 27 минут – так Лаутаро вышел на замену. Джокер мечты!

Теперь в Fantasy ЛЧ – призы каждый тур. Соберите свою команду и вступайте в призовую лигу Winline