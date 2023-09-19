Преступники проникли в ресторан жены Лаутаро. Пропала тысяча евро

Преступники проникли в ресторан жены Лаутаро Мартинеса в Милане.

Инцидент произошел в Милане в воскресенье вечером. Сотрудники заведения забили тревогу на следующий день, когда увидели следы взлома на задней двери.

Выяснилось, что из кассового аппарата пропала тысяча евро. Изучив записи с камер наблюдения, полицейские узнали, что в ресторан проникли четыре человека в капюшонах. Идет расследование.

Ресторан под названием Coraje был открыт Агустиной Гандольфо, супругой , в 2022 году. Он расположен в центре Милана.

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