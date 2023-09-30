Лаутаро сделал покер за 27 минут после выхода на замену в матче с «Салернитаной». Форвард «Интера» лидирует в списке бомбардиров Серии А
Нападающий «Интера» Лаутаро Мартинес сделал покер в матче с «Салернитаной».
Миланский клуб одержал победу со счетом 4:0 в матче 7-го тура Серии А. Все голы забил аргентинский футболист.
Лаутаро вышел на поле на 54-й минуте, заменив Алексиса Санчеса. В течение отрезка с 62-й по 89-ю минуту он забил 4 мяча. Третий гол был забит с пенальти, остальные – с игры.
Мартинес лидирует в списке лучших бомбардиров текущего сезона Серии А – на его счету 9 мячей. Второе место занимает Виктор Осимхен из «Наполи» (5 голов).
По данным Opta, Мартинес – первый игрок, сделавший покер после выхода на замену с сезона-1994/95, когда в Италии стали давать три очка за победу.
Подробную статистику Лаутаро можно найти здесь.
Теперь в Fantasy ЛЧ – призы каждый тур. Соберите свою команду и вступайте в призовую лигу Winline
Форса Интер 💙🖤
С таким Лаутаро мундиаль бы не взяли