Лаутаро сделал покер за 27 минут после выхода на замену в матче с «Салернитаной». Форвард «Интера» лидирует в списке бомбардиров Серии А

Нападающий «Интера» Лаутаро Мартинес сделал покер в матче с «Салернитаной».

Миланский клуб одержал победу со счетом 4:0 в матче 7-го тура Серии А. Все голы забил аргентинский футболист.

Лаутаро вышел на поле на 54-й минуте, заменив Алексиса Санчеса. В течение отрезка с 62-й по 89-ю минуту он забил 4 мяча. Третий гол был забит с пенальти, остальные – с игры.

лидирует в списке лучших бомбардиров текущего сезона Серии А – на его счету 9 мячей. Второе место занимает Виктор Осимхен из «Наполи» (5 голов).

По данным Opta, Мартинес – первый игрок, сделавший покер после выхода на замену с сезона-1994/95, когда в Италии стали давать три очка за победу.

Подробную статистику Лаутаро можно найти здесь.

Теперь в Fantasy ЛЧ – призы каждый тур. Соберите свою команду и вступайте в призовую лигу Winline