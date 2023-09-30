Лаутаро сделал покер за 27 минут после выхода на замену в матче с «Салернитаной». Форвард «Интера» лидирует в списке бомбардиров Серии А

Теги Интер Алексис Санчес серия А Италия Салернитана Лаутаро Мартинес Футбол

Нападающий «Интера» Лаутаро Мартинес сделал покер в матче с «Салернитаной».

Миланский клуб одержал победу со счетом 4:0 в матче 7-го тура Серии А. Все голы забил аргентинский футболист. 

Лаутаро вышел на поле на 54-й минуте, заменив Алексиса Санчеса. В течение отрезка с 62-й по 89-ю минуту он забил 4 мяча. Третий гол был забит с пенальти, остальные – с игры.

Мартинес лидирует в списке лучших бомбардиров текущего сезона Серии А – на его счету 9 мячей. Второе место занимает Виктор Осимхен из «Наполи» (5 голов). 

По данным Opta, Мартинес – первый игрок, сделавший покер после выхода на замену с сезона-1994/95, когда в Италии стали давать три очка за победу.

Подробную статистику Лаутаро можно найти здесь

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24 комментария

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Bring Me The Horizon
Начал забивать всё то, что не забил на ЧМ?))
+55
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+49
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Sanan1908
Молодчик! Надеюсь станет легендой Интера
+30
-1
+29
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Wesley
Ай молодца, капитан у меня в фентези 😀
+16
-1
+15
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Арслан Устарханов
Что за лев этот тигр 🐅
+8
-1
+7
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Анатолий Вассерман
Элитный форвард, Индзаги сделает из него монстра.
+7
-1
+6
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BZB
Всех интеристов с победой! Лаутаро-вышка!
+7
-1
+6
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Герман Галаган
После замен команда очнулась. Лаути конечно сильно добавил общего движения и остроты. Заслуженная победа!
Форса Интер 💙🖤
+2
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sheva1976
Лаутаро зажеееег, конечно!
+2
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Валерий Рзянин
Лаутаро матало забивало) одно слово - красаво!)
+1
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Гормек Лютый
Ответ Bring Me The Horizon
Начал забивать всё то, что не забил на ЧМ?))
На ЧМ, конечно, его знатно штормило.
+1
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Илья Лисицкий
Ответ Богдан Бондарчук
Комментарий скрыт
не стыдно так говорить, у Интера давно не было супер состава, у Ювентуса был , а у Интера такого состава уже лет 10 не было, но и тогда это был не супер состав
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Человек1991
Лаутаро решил всерьёз замахнуться на Золотую Бутсу )
+1
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Dr. J 24
а кто 1й? в 95м году
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Donbass
Вот это да!!!
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rigobersong
Ответ Sanan1908
Молодчик! Надеюсь станет легендой Интера
Уже стал:)
+5
-5
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Справедливости Ради
Ответ Богдан Бондарчук
Не стыдно. Все банально просто : Интер даже в лучшие времена Ювентусу был не ровня
Был не был, сейчас Интер дручет , что можешь только мечтать ещё не известно сколько твоему юве лет позориться и хлебать ?
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Богдан Бондарчук
Ответ Справедливости Ради
Был не был, сейчас Интер дручет , что можешь только мечтать ещё не известно сколько твоему юве лет позориться и хлебать ?
Год-два и Юве оклемается. Интер снова будет довольствоваться 2-3 местом ))
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Водяра
Лаутаро без Месси - бабки!
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Зайнал Алирзаев
Ответ Bring Me The Horizon
Начал забивать всё то, что не забил на ЧМ?))
Вот по факту
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stomatologbeatles
Ответ Bring Me The Horizon
Начал забивать всё то, что не забил на ЧМ?))
Комментарий конечно... Сайт блокирует моё выражение. Лаутаро вообще то играл с травмой. И медаль Чемпиона мира он получил заслуженно
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Александр Опёнышев
Ответ stomatologbeatles
Комментарий конечно... Сайт блокирует моё выражение. Лаутаро вообще то играл с травмой. И медаль Чемпиона мира он получил заслуженно
Сел на лавку он не из-за травмы явно, его настигла участь игуаина и его логично усадил Хулиан
С таким Лаутаро мундиаль бы не взяли
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Дорох
Ответ Wesley
Ай молодца, капитан у меня в фентези 😀
а я блин убрал белингема 😬
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