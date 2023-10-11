Карло Анчелотти: «Талант обусловлен генетически, нельзя научить Марадону более искусному дриблингу. Но великий чемпион умеет поставить свой талант на службу другим»

Теги Карло Анчелотти Реал Мадрид серия А Италия Ла Лига Диего Марадона Арриго Сакки Футбол

Карло Анчелотти прослезился, получив почетную степень Пармского университета.

«Кто-то скажет, что у меня было недостаточно много экзаменов. Но на самом деле – много, у меня экзамены каждые три дня, и меня оценивают по ним, вот почему мне нужно быть подготовленным.

Мне нравится, когда меня называют доктором. Скажу футболистам, что они могут называть меня доктором.

Моя эмоциональность обусловлена генетически, такая у нас семья. Наличие таланта или его отсутствие – это тоже генетика. Улучшить талант невозможно, он либо есть, либо нет. Марадона был очень талантливым футболистом, и нельзя было научить его более искусному дриблингу.

Можно было научить лишь правильнее с ним обращаться, потому что великий чемпион должен уметь поставить свой талант на службу другим.

То, что футбол – командная игра, я понял при Сакки. Он был марсианином, прибывшим в этот слегка отсталый мир, и ему хватило сил для того, чтобы изменить футбол», – сказал главный тренер «Реала».

Анчелотти получил почетную степень Пармского университета

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8 комментариев

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Jedef
Представляю, как Марадона-тренер на ЧМ-2010 давал установки. "Так, тут принимаешь, обводишь двоих и пасуешь вразрез, а ты принимаешь в одно касание, а вторым забиваешь". А потом удивлялся почему не сработало
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Чёрный тюльпан
Навык - это совокупность таланта с постоянными тренировками (работой). Иными словами: для более талантливого на освоение одного и того же навыка потребуется вероятнее всего меньше времени, чем для менее талантливого. Да, есть вершины, которые менее талантливый не сможет достичь в принципе, потому что упрётся в свой предел, но также нет гарантии, что более талантливый сможет перешагнуть эту отметку, потому что он будет меньше трудиться. Тут важен и фактор желания. Марадона ни с пелёнок игроков так проходил, а за счёт тренировок своих навыков. Понятно, что Магуайр из-за своей скорости и антропометрии никогда не сможет также искусно обращаться с мячом, как Месси, но при этом есть и здоровые лоси, у которых хорошие скоростные показатели (далеко ходить не нужно - Холанд), либо отличная пластика и обращение с мячом - Ибрагимович (даже не по меркам своих габаритов).
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консультант_ральф
Ответ Jedef
Представляю, как Марадона-тренер на ЧМ-2010 давал установки. "Так, тут принимаешь, обводишь двоих и пасуешь вразрез, а ты принимаешь в одно касание, а вторым забиваешь". А потом удивлялся почему не сработало
Не удивлюсь, если он и вправду этого требовал))
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Leon Petov
Кто знает, если бы Марадоне в детстве кололи препараты
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Alex Armstrong
Марадона был Творцом, а не снайпером. И дар Марадоны оказался на столько велик,что вышел за пределы игры
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Alex Armstrong
Ответ Beast
зачем Марадоне в детстве ботокс?
А Месси еще и ботокс колют?
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