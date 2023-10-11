Карло Анчелотти: «Талант обусловлен генетически, нельзя научить Марадону более искусному дриблингу. Но великий чемпион умеет поставить свой талант на службу другим»

Карло Анчелотти прослезился, получив почетную степень Пармского университета.

«Кто-то скажет, что у меня было недостаточно много экзаменов. Но на самом деле – много, у меня экзамены каждые три дня, и меня оценивают по ним, вот почему мне нужно быть подготовленным.

Мне нравится, когда меня называют доктором. Скажу футболистам, что они могут называть меня доктором.

Моя эмоциональность обусловлена генетически, такая у нас семья. Наличие таланта или его отсутствие – это тоже генетика. Улучшить талант невозможно, он либо есть, либо нет. Марадона был очень талантливым футболистом, и нельзя было научить его более искусному дриблингу.

Можно было научить лишь правильнее с ним обращаться, потому что великий чемпион должен уметь поставить свой талант на службу другим.

То, что футбол – командная игра, я понял при . Он был марсианином, прибывшим в этот слегка отсталый мир, и ему хватило сил для того, чтобы изменить футбол», – сказал главный тренер « ».

Анчелотти получил почетную степень Пармского университета

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