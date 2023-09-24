Президент «ПСЖ» о Мбаппе: «У нас есть лучший игрок в мире, он часть семьи. Килиан заслуживает «Золотого мяча»

Теги ПСЖ Сборная Франции по футболу лига 1 Франция Золотой мяч Нассер Аль-Хелайфи Килиан Мбаппе Футбол

Президент «ПСЖ» назвал Килиана Мбаппе лучшим игроком в мире.

«Проблемы, которые у нас были, остаются в семье. И Килиан – часть этой семьи. Я горжусь тем, что делает Мбаппе – и тем, что делает вся команда.

У нас есть лучший игрок в мире. И я считаю, что он заслуживает «Золотого мяча», – высказался о нападающем сборной Франции Нассер Аль-Хелайфи.

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63 комментария

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Katalan
Как он будет заднюю давать когда он в Реал уйдёт, уже вижу
+37
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Zed_patriot
а потом хейтеры Месси нам говорят, что шейхи тащили Месси на ЧМ😂😂
+26
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+18
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milky way
Единственное, что он заслужил - вариться в парижском шапито за баснословную компенсацию. Ага, ЗМ ему)
+12
-4
+8
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Total_90
Ответ Zed_patriot
а потом хейтеры Месси нам говорят, что шейхи тащили Месси на ЧМ😂😂
Они много чего говорят=)
+8
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Роман
Ответ Zed_patriot
а потом хейтеры Месси нам говорят, что шейхи тащили Месси на ЧМ😂😂
18.12 день скорби кришнаитов
+14
-7
+7
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Станислав Л
не в этот раз
+5
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rigobersong
Ответ che kaif
Азар ЧМ брал в 18 лет?! Ну или в финалах больших хет трики ложил .не видал
3е место с Бельгией = золото с Францией:)) Кстати у кринжи вообще медалей нет😭😭😭
+7
-3
+4
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SaH4r.
Ответ Katalan
Как он будет заднюю давать когда он в Реал уйдёт, уже вижу
он в Реал уже пятый год уходит😂
+4
0
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Rus Donskoy
много кто заслуживает, но в этом году заслуженно получит Лео Месси. а после будет борьба за золотой мяч и у Мбаппе Холланда и многих других.
+8
-4
+4
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Игорь Климов
30 Октября 2023 года в Париже Золотой Мяч должен получить Лео Месси.🇦🇷
+9
-7
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Дзмітрый Фарботка
был
+2
0
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Слава_ВладиСлава
Любому ЗМ, но только не Месси! 😂
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che kaif
Ответ Человек1991
Топ 10 сезона 23/24 по системе гол + пас на данный момент : 1 Месси 12 голов , 5 голевых . 2 Дэ Йонг 9 голов , 5 голевых. 3 Гирасси 11 голов , 2 голевые. 4 Касьерра 8 голов , 4 голевые. 5Левандовски 6 голов , 4 голевые. 6 Промес 4 гола , 6 голевых . 7 Холланд 8 голов, 2 голевые. 8 Мбаппе 8 голов . 8 Заболотный)) 5 голов , 2 голевые . 9 Альварес 4 гола, 3 голевые. 10 Чалов 6 голов , 1 голевая. )) у всех есть голевые передачи кроме Мбаппе )
Обнови стату там Кейн набил стату на любителях из бохума
+1
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Роман
Ответ Katalan
Как он будет заднюю давать когда он в Реал уйдёт, уже вижу
Будет рассказывать сказки о предательстве, пока до этой серии ещё не дошли
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Zed_patriot
Ответ Moscwow
11 метров было занято пешеходом, который стоял на точке аж 7 раз в 7 матчах
раньше было 5, через год будет 15?
+3
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Сергей Котов
Достойных много для начала пусть лигу чемпионов или золотую бутсу выйграет.
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Rus Donskoy
Ответ S. A.
Пока он играет в ПСЖ, ЗМ ему не светит
50/50
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s3mp3riuv3nis
Ответ Гномович!
Хватит уже про ЗМ Мбаппе, Холанду...пока по 5 пенальти не пробьют на ЧМ ЗМ им не видать, это новые критерии. c 2010 по 2012 - дарили ЗМ за голы в 2019 - за позорные вылеты из ЛЧ и Копа Америка в 2021 - за Копа Америка в 2023 - за 5 пенальти.
так Холанд может даже на ЧЕ никогда не сыграет
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Astret
Ответ Zed_patriot
а потом хейтеры Месси нам говорят, что шейхи тащили Месси на ЧМ😂😂
Ну так месси получил от шейхов что хотел и кинул. Шейхов это задело. 2 афериста стоят друг друга.
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FCB1991
Ответ Гномович!
Хватит уже про ЗМ Мбаппе, Холанду...пока по 5 пенальти не пробьют на ЧМ ЗМ им не видать, это новые критерии. c 2010 по 2012 - дарили ЗМ за голы в 2019 - за позорные вылеты из ЛЧ и Копа Америка в 2021 - за Копа Америка в 2023 - за 5 пенальти.
2013 - первый и ЕДИНСТВЕННЫЙ случай в истории, когда продлили голосование. На тот момент Раналды не было даже в тройке.

2014 - первый и ЕДИНСТВЕННЫЙ случай в истории, когда ЗМ получил игрок ставший худшим на прошедшем ЧМ.

Вот где реально дарили.
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Сергей
Кирюша луччой
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Сергей
Холланду мяч!
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2nq7wq95fh
Ответ che kaif
Холанд держит пиво Альвареса(финал лч)
В финале лч все держались за третью ногу Лукаку ))
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Rus Donskoy
Ответ Astret
Если заслужил это голы с пенальти, то это ЗМ скатился в канализацию.
депрессия
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2nq7wq95fh
Ответ JENNINGS
Без впечатляющего сезона как в индивидуальном плане, так и в командном выиграть «ЗМ» очень сложно. Поэтому выиграть «Золотой мяч» в «ПСЖ» будет намного сложнее, чем в английском или испанском клубах
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