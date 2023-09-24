Президент «ПСЖ» о Мбаппе: «У нас есть лучший игрок в мире, он часть семьи. Килиан заслуживает «Золотого мяча»
Президент «ПСЖ» назвал Килиана Мбаппе лучшим игроком в мире.
«Проблемы, которые у нас были, остаются в семье. И Килиан – часть этой семьи. Я горжусь тем, что делает Мбаппе – и тем, что делает вся команда.
У нас есть лучший игрок в мире. И я считаю, что он заслуживает «Золотого мяча», – высказался о нападающем сборной Франции Нассер Аль-Хелайфи.
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2014 - первый и ЕДИНСТВЕННЫЙ случай в истории, когда ЗМ получил игрок ставший худшим на прошедшем ЧМ.
Вот где реально дарили.