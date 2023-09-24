Президент «ПСЖ» о Мбаппе: «У нас есть лучший игрок в мире, он часть семьи. Килиан заслуживает «Золотого мяча»

Президент «ПСЖ» назвал Килиана Мбаппе лучшим игроком в мире.

«Проблемы, которые у нас были, остаются в семье. И Килиан – часть этой семьи. Я горжусь тем, что делает – и тем, что делает вся команда.

У нас есть лучший игрок в мире. И я считаю, что он заслуживает «Золотого мяча», – высказался о нападающем сборной Франции .

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