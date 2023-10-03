Хвича Кварацхелия: «Мечтаю однажды выиграть «Золотой мяч», как и все. Думаю, Месси получит его в этом году»

Хвича Кварацхелия рассказал о мечте выиграть «Золотой мяч».

– Ты прошел путь от игры на улицах до звания чемпиона Италии и одного из претендентов на « ».

– Приехав из такой маленькой страны, было трудно представить все это, поэтому я чувствую, что если ты будешь вкладывать душу в то, что ты делаешь, твоя жертва окупится. Я, как и все, мечтаю однажды выиграть [«Золотой мяч»].

– Как ты думаешь, кто поучит его на ближайшей церемонии?

– Думаю, , – сказал вингер « ».

Церемония вручения «Золотого мяча» пройдет в Париже 30 октября. Ознакомиться со списком номинантов можно здесь.

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