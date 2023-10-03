Хвича Кварацхелия: «Мечтаю однажды выиграть «Золотой мяч», как и все. Думаю, Месси получит его в этом году»
Хвича Кварацхелия рассказал о мечте выиграть «Золотой мяч».
– Ты прошел путь от игры на улицах до звания чемпиона Италии и одного из претендентов на «Золотой мяч».
– Приехав из такой маленькой страны, было трудно представить все это, поэтому я чувствую, что если ты будешь вкладывать душу в то, что ты делаешь, твоя жертва окупится. Я, как и все, мечтаю однажды выиграть [«Золотой мяч»].
– Как ты думаешь, кто поучит его на ближайшей церемонии?
– Думаю, Месси, – сказал вингер «Наполи».
Церемония вручения «Золотого мяча» пройдет в Париже 30 октября. Ознакомиться со списком номинантов можно здесь.
Теперь в Fantasy ЛЧ – призы каждый тур. Соберите свою команду и вступайте в призовую лигу Winline
🧯готовьте заранее Клубничные
Месси - без вариантов.
Не зря его подружкой одного человека с яхты величают)
В нынешнем клубе это Хвиче не грозит.
То, как фанаты кринжа отчаянно форсят Холанда, это забавно наблюдать.
А вот прошлый, конечно, феерия