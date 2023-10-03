Хвича Кварацхелия: «Мечтаю однажды выиграть «Золотой мяч», как и все. Думаю, Месси получит его в этом году»

Теги МЛС Лионель Месси серия А Италия Наполи Золотой мяч Интер Майами Хвича Кварацхелия Футбол

Хвича Кварацхелия рассказал о мечте выиграть «Золотой мяч».

– Ты прошел путь от игры на улицах до звания чемпиона Италии и одного из претендентов на «Золотой мяч». 

– Приехав из такой маленькой страны, было трудно представить все это, поэтому я чувствую, что если ты будешь вкладывать душу в то, что ты делаешь, твоя жертва окупится. Я, как и все, мечтаю однажды выиграть [«Золотой мяч»].

– Как ты думаешь, кто поучит его на ближайшей церемонии?

– Думаю, Месси, – сказал вингер «Наполи». 

Церемония вручения «Золотого мяча» пройдет в Париже 30 октября. Ознакомиться со списком номинантов можно здесь

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45 комментариев

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jqzn88xn6n
ЗМ за Месси 100%
+25
-10
+15
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Hella black
Хвича толк знает,это будет ЗМ бесконечности !
🧯готовьте заранее Клубничные
+16
-8
+8
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VERBLYUD
Ответ xQcoW
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ЗМ вручает Французский журнал, а не ФИФА.
+9
-2
+7
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Tazemyrat Tolayew
Ответ QWertY
Имя Кришти вам о чем нибудь говорит? Его еще называют покорителем таджикских ЛоЛов
Она уже кончилась как футболист, 5 лет тому назад, когда вышвырнули из Реала. Перес и реал нет Кристина7 ноль. Это давно всем известно, но криштибоев не убедить. Доказательства 0+0 в плейофф ЧМ, это друг мой серьёзное доказательства, потому что ЧМ вершина футбола!
+6
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+5
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QWertY
Ответ Tazemyrat Tolayew
А разве есть какой нибудь конкурент, чтобы составить конкуренцию Королю футбола Лео Месси 👑🥇🏆🇦🇷☝️
Имя Кришти вам о чем нибудь говорит? Его еще называют покорителем таджикских ЛоЛов
+11
-6
+5
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rigobersong
Выиграет после Мудрика:)
+5
0
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Tazemyrat Tolayew
А разве есть какой нибудь конкурент, чтобы составить конкуренцию Королю футбола Лео Месси 👑🥇🏆🇦🇷☝️
+10
-5
+5
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TAGAY
Ответ Stalnoi
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дайтека я угадаю единственный аргумент на Лео не заслужил "кто угодно лишь бы не Месси" , так?
+8
-3
+5
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vincere
В том сезоне никто сверхярко не отметился.
Месси - без вариантов.
+7
-4
+3
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Audi
Голосование кстати вчера завершилось, говорят выиграл Роналду. Его гол Истиклолу кардинально изменил расклады.
+4
-1
+3
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gPk
Ответ Габи Жезус
странные фанаты у маленького аргентинского кудесника мяча, постоянно о каких-то шоколадных глазах пишите
https://bugaga.ru/uploads/posts/2009-10/1256577067_x_569fb339.jpg

Не зря его подружкой одного человека с яхты величают)
+3
-1
+2
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TAGAY
Ответ xQcoW
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ЗМ дает ФФ, это не ФиФа, а ФрансФутбол) а награду ЗЕ БЕСТ от ФиФа скорее всего получит кто то из Сити
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Я Гражданин Мира
ЗМ в Париже, сами же своими руками отдадут Месси, за то что тот выиграл в финале на ЧМ именно у сб Франции.
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Очевидное невероятное
естественно получит золотой мяч причём заслуженно, Лео Месси!
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KMR
Для этого надо выиграть чемп и ЛЧ в год между ЧМ и ЧЕ. По гол+пас 30+ набрать.
В нынешнем клубе это Хвиче не грозит.
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Oleg
Ответ Денис Ширинов
Да нет, какая разница 7-8, всем уже пофиг)
Нет, не пофиг.
То, как фанаты кринжа отчаянно форсят Холанда, это забавно наблюдать.
+1
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Денис Ширинов
Ответ Hella black
Хвича толк знает,это будет ЗМ бесконечности ! 🧯готовьте заранее Клубничные
Да нет, какая разница 7-8, всем уже пофиг)
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Roman
Ответ Назар Игорь
Хвича один из самых смотрибельных футболистов Европы. Я после его замены перестаю смотреть матчи Наполи. ЗМ отдал бы Беллингему.
Черданцев, ты?
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Богдан Бондарчук
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Ответ Oleg
Этим умолчанием является победа на главном турнире в истории спорта ФИФА ЧМ , в статусе лучшего игрока ЧМ с рекордом 10 очков по гол/пас на победном ЧМ. Делит с Месси этот рекорд только Диего 1986 и Пеле 1970.
И что ? ЧМ - это турник нескольких матчей в сезоне. Одна серьёзная игра была - с Францией в финале. Всего одна. и ту не выиграли в основное. И, кстати, почему тогда Иньеста не получил ЗМ в 2010 ? :)
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Oleg
Ответ Алексей Байбатров
Пока, по этому сезону, начало совсем не для ЗМ... А вот прошлый, конечно, феерия
Там оценивается период до 31 августа.
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Игорь Климов
30 Октября 2023 года в Париже Золотой Мяч получит Лео Месси.
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Данил Луговский
Ответ Габи Жезус
странные фанаты у маленького аргентинского кудесника мяча, постоянно о каких-то шоколадных глазах пишите
Клубника в шоколаде
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Я Гражданин Мира
Ответ xQcoW
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Спасибо что сказали, а то мы знали кто отец Месси. 😀
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Бацька
Ответ VERBLYUD
Никто не заслуживает ЗМ больше Лионеля.
а кто тогда ради интереса?
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Алексей Байбатров
Пока, по этому сезону, начало совсем не для ЗМ...
А вот прошлый, конечно, феерия
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