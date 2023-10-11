Гендиректор «МЮ» опроверг, что клуб знал про обвинения Антони и пытался скрыть это при трансфере. Он рассказал об этом в сентябре на встрече с персоналом клуба

Гендиректор «МЮ» опроверг, что клуб знал про обвинения Антони.

На встрече с сотрудниками 18 сентября у Ричарда Арнольда спросили, знал ли «Манчестер Юнайтед» об обвинениях в адрес Антони перед его подписанием.

За три месяца до трансфера полиция Сан-Паулу составила протокол о предполагаемом нападении на женщину со стороны бразильца.

«Как и в случае с каждым футболистом, мы провели подробную проверку, в том числе с привлечением сторонних специализированных агентств.

Полицейские отчеты остаются конфиденциальными для того, кто подает их в полицию в Бразилии. Поэтому люди, утверждающие [что мы знали], не знают, как происходит процесс в Бразилии.

С нашей стороны была проверка юридических документов в Бразилии, как это делается в отношении игроков, которых мы подписываем. Так что мы провели комплексную проверку.

Я не буду вдаваться в подробности. Но это совершенно не тот случай, когда мы знали об этом и скрывали информацию», – сказал Ричард Арнольд на встрече.

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