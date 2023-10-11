Гендиректор «МЮ» опроверг, что клуб знал про обвинения Антони и пытался скрыть это при трансфере. Он рассказал об этом в сентябре на встрече с персоналом клуба

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Антони Ричард Арнольд Футбол

Гендиректор «МЮ» опроверг, что клуб знал про обвинения Антони.

На встрече с сотрудниками 18 сентября у Ричарда Арнольда спросили, знал ли «Манчестер Юнайтед» об обвинениях в адрес Антони перед его подписанием.

За три месяца до трансфера полиция Сан-Паулу составила протокол о предполагаемом нападении на женщину со стороны бразильца.

«Как и в случае с каждым футболистом, мы провели подробную проверку, в том числе с привлечением сторонних специализированных агентств.

Полицейские отчеты остаются конфиденциальными для того, кто подает их в полицию в Бразилии. Поэтому люди, утверждающие [что мы знали], не знают, как происходит процесс в Бразилии.

С нашей стороны была проверка юридических документов в Бразилии, как это делается в отношении игроков, которых мы подписываем. Так что мы провели комплексную проверку.

Я не буду вдаваться в подробности. Но это совершенно не тот случай, когда мы знали об этом и скрывали информацию», – сказал Ричард Арнольд на встрече.

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6 комментариев

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Sergey Kuznetsov
да это всё шейх) всеми способами пытается сбить цену и толкает глейзеров к продаже клуба
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Cristiano Ronaldo
Всё он знал, но Тен Хаг продавил этот трансфер за сумасшедшие деньги, так как очень хотел его и Де Йонга. Всё лето он выпрашивал только этих двоих, без альтернативы на других игроков. В итоге, Антони считается самым провальным трансфером в истории Манчестер Юнайтед. Даже Погба периодически показывал хорошую игру, а бывали моменты, когда он даже рвал противников в одиночку, а этот пасует или в ноги противнику или назад, во время атак команды.
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Nice_Fellow
Вот и думай теперь, что хуже в данном случае: не знать и купить или знать и купить. Менеджмент - 🔥
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Чёрный тюльпан
Арнольд - непрофессиональный идиот! В любой стране есть спецы, которые тебе пробьют по линии полиции, были ли какие-то приводы у человека перед тем, как принять его на работу. Уж в Бразилии с её нищетой и коррупцией это вообще плёвое дело. Пытается переложить вину и свою задницу прикрыть. Из своего кармана должен его трансфер покрывать вместе с тен Хагом, коль прохлопали такое, либо скрыли информацию от клуба. Понятно, что Аяксу уже ничего не предъявишь. Мне вот интересно, каково быть Глейзерами? Вас собственные же ставленники облапошивают, выкачивая бабки из клуба, которые в теории могли получить владельцы, коль уж они в клуб ни пени не вкладывают. Что Вудворд пилил бабло со всякими Мендешами, что сейчас Мёрто с лысым.
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Stretford End
а это было так сложно проверить?
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Master Slova
Ответ Cristiano Ronaldo
Всё он знал, но Тен Хаг продавил этот трансфер за сумасшедшие деньги, так как очень хотел его и Де Йонга. Всё лето он выпрашивал только этих двоих, без альтернативы на других игроков. В итоге, Антони считается самым провальным трансфером в истории Манчестер Юнайтед. Даже Погба периодически показывал хорошую игру, а бывали моменты, когда он даже рвал противников в одиночку, а этот пасует или в ноги противнику или назад, во время атак команды.
кем считается то? Чушь не неси, тот же Санчо куда более провальный трансфер
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