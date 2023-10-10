Вячеслав Колосков: «Камерун превосходит Россию в классе. Только Головин попал бы в их основу»

Вячеслав Колосков заявил, что Камерун превосходит Россию в классе.

Сборные команды проведут товарищеский матч.

«Матч с Камеруном станет праздником футбола для болельщиков. Сборная наконец-то играет дома с сильнейшим за последнее время соперником.

Камерун превосходит в классе нашу команду. Это статусная сборная. В основу Камеруна из наших игроков попал бы только Головин.

У них все футболисты играют в хороших европейских командах, поэтому матч будет непростым», – сказал почетный президент РФС Вячеслав Колосков.

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