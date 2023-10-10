Вячеслав Колосков: «Камерун превосходит Россию в классе. Только Головин попал бы в их основу»

Теги премьер-лига Россия Сборная России по футболу Вячеслав Колосков сборная Камеруна по футболу Александр Головин Футбол

Вячеслав Колосков заявил, что Камерун превосходит Россию в классе.

Сборные команды проведут товарищеский матч.

«Матч с Камеруном станет праздником футбола для болельщиков. Сборная наконец-то играет дома с сильнейшим за последнее время соперником.

Камерун превосходит в классе нашу команду. Это статусная сборная. В основу Камеруна из наших игроков попал бы только Головин.

У них все футболисты играют в хороших европейских командах, поэтому матч будет непростым», – сказал почетный президент РФС Вячеслав Колосков.

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11 комментариев

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PIT-BUL
получится ли дуэль Дзюба против Онаны?
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Кирилл Голивец
Пропишите деду таблетки. В центре поля у Камеруна кроме Ангисса, которого не будет по травме, вообще ребята из второй лиги Франции, тот же Ондуа, который ничем не выделялся в Анжи некогда, или всяких греческих и т.п. клубов. Большая половина защиты - игроки уровня Лорьяна, Нанта, французских топов Лиги 2, бельгийских команд и тд. Атака правда хорошая, но сейчас это можно сказать только про Шупо и Мбемо. Абубакар с ярмарки едет явно, Экамби уже там.

С вратарем понятно, что Онана пока посильнее Моти, как бы ни гнали в МЮ в апогей кризиса. Но вот по защите - всякие Кастелетто не сильнее Осипенко или Джикии, при всех минусах последних. Кузяев и Миранчук играли бы в старте Камеруна, на их позициях нет игроков такого уровня.
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Siveluz
Ответ Jan Paskel
читай новость а не заголовок
и в каких хороших клубах играют игроки камеруна? запасной нап баварии, и онана?
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Георгий Михеев
Ну тут дед Слава прав. Сборная Камеруна из мощного чемпа Франции, клубам которого наши постоянно сливали. И наши черепашки с перепасом от вратаря защитнику и обратно. Легкие 3-0 в пользу Камеруна если они в полную силу будут играть.
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Jan Paskel
Ответ Siveluz
шта?
читай новость а не заголовок
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Jan Paskel
Ответ Siveluz
и в каких хороших клубах играют игроки камеруна? запасной нап баварии, и онана?
а, я думал ты как и я, сначала подумал, что Колосков судя по контексту заголовка хочет, что б Головин сыграл за Камерун 🤣
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Доктор Верховцев
Головин в основе Камеруна? Он же белый!
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Владимир Владимирович
Нынче все африканские сборные хороши, тот же Марокко полуфиналист чм. Но мне нынешняя молодёжь в сборной России нравится, где много молодых интересных игроков, из крылышек цска динамо локо и других клубов, жаль что у них не будет международных матчей. При нормальном иностранном тренере с нормальными сборами эти мальчишки хорошо бы провели те же отборочные игры на евро2024 и игры лиги наций
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