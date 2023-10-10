Вячеслав Колосков: «Камерун превосходит Россию в классе. Только Головин попал бы в их основу»
Вячеслав Колосков заявил, что Камерун превосходит Россию в классе.
Сборные команды проведут товарищеский матч.
«Матч с Камеруном станет праздником футбола для болельщиков. Сборная наконец-то играет дома с сильнейшим за последнее время соперником.
Камерун превосходит в классе нашу команду. Это статусная сборная. В основу Камеруна из наших игроков попал бы только Головин.
У них все футболисты играют в хороших европейских командах, поэтому матч будет непростым», – сказал почетный президент РФС Вячеслав Колосков.
Игра: проверьте свою футбольную орфографию
С вратарем понятно, что Онана пока посильнее Моти, как бы ни гнали в МЮ в апогей кризиса. Но вот по защите - всякие Кастелетто не сильнее Осипенко или Джикии, при всех минусах последних. Кузяев и Миранчук играли бы в старте Камеруна, на их позициях нет игроков такого уровня.