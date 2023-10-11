Сафонов, Салтыков, Севикян, Мансилья и Рахманович претендуют на приз лучшему игроку сентября в РПЛ

Теги Крылья Советов премьер-лига Россия рейтинги Оренбург Краснодар Пари НН Брайан Мансилья Амар Рахманович Матвей Сафонов Эдгар Севикян Никита Салтыков Футбол

Названы претенденты на приз лучшему игроку Мир РПЛ в сентябре.

На награду лучшему футболисту прошлого месяца претендуют Брайан Мансилья из «Оренбурга» (4 матча, 2 гола, 2 ассиста), Амар Рахманович из «Крыльев» (4 матча, 2 гола, 2 ассиста), Никита Салтыков из «Крыльяв» (4 матча, 2 гола, 1 ассист), Эдгар Севикян из «Пари НН» (4 матча, 2 гола), Матвей Сафонов из «Краснодара» (4 матча, 3 сухих).

Победителя определят по итогам трех голосований: легенд РПЛ, экспертов канала «Матч Премьер» и болельщиков. В случае победы трех разных кандидатов лучшим будет признан тот, кого выбрали легенды РПЛ.

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16 комментариев

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Filipp Gorski
Ответ TEScom
Как раз и нужно поддержать Никитоса, и он не "всякий" вам, да молодой, да перспективный, он ещё и наш - русский. Ещё и Сафонов молодец. Давайте за своих уже.
«Наш - русский» о господи
Какая мерзость
Во всей Европе поддерживают того кто лучше выступил и не смотрят на паспорт
Ах да у нас такого нет. Главное если русский значит ему привилегия
+4
-2
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Давид Agabekyan
Мансилья
+8
-7
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Олег Олег
А, почему не Волков,Кордоба, Промес и многие другие?
+2
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Zenith forever
Кордоба
+4
-4
0
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Roman
Мансилья выжигал свой фланг
+1
-1
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Vatikan
Из крыльяв)
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Vatikan
Только Сафронова знаю
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Jervinho
Рассказов
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Светлана Агейкина
Салтыков. Только не Рахманович, он Рошу в матче зашпынял до удаления.
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Adjusted
Ответ Filipp Gorski
«Наш - русский» о господи Какая мерзость Во всей Европе поддерживают того кто лучше выступил и не смотрят на паспорт Ах да у нас такого нет. Главное если русский значит ему привилегия
Не то что в Европе, во всём цивилизованном мире™, больше бери, не стесняйся!
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Adjusted
Ответ Vatikan
Из крыльяв)
Не стреляйте в пианиста)
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