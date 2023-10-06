Головин – игрок месяца в «Монако». Он забил 2 гола и сделал ассист в 3 играх в сентябре

Теги Монако премьер-лига Россия лига 1 Франция рейтинги болельщики Такуми Минамино Александр Головин Магн Аклиуш Футбол

Александр Головин стал лучшим игроком месяца в «Монако».

27-летний хавбек сборной России забил 2 гола и отдал 1 результативный пас за «Монако» в 3 матчах в сентябре.

Головин, набрав более 58% голосов, опередил Такуми Минамино (11%) и Магна Аклиуша (10%).

Подробная статистика Александра доступна здесь.

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13 комментариев

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Влад Безруков
Победа в чемпионате и переход в топ клуб
Пожалуйста, пусть будет так
Саня на пике, перестал травмироваться, он заслужил повышение
+16
-1
+15
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Кирилл Захаров
молодец!
+11
-1
+10
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Гунджабар Кыхдыкбылдыев
Саня хорош,надеюсь сможет с Монако взять лигу,особенно с таким ПСЖ
+8
-1
+7
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alexis2020
Уже шестой сезон в Монако... казалось бы совсем недавно переходил из ЦСКА
+4
0
+4
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Влад Безруков
Ответ Leon Betov
топ-клуб уже вряд ли, надо было идти в Ньюкасл когда звали
Уверен, что если бы было предложение, которое устроило Монако, то Головина ушёл бы
И уверен, что таких предложений не было
0
0
0
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