Головин – игрок месяца в «Монако». Он забил 2 гола и сделал ассист в 3 играх в сентябре
Александр Головин стал лучшим игроком месяца в «Монако».
27-летний хавбек сборной России забил 2 гола и отдал 1 результативный пас за «Монако» в 3 матчах в сентябре.
Головин, набрав более 58% голосов, опередил Такуми Минамино (11%) и Магна Аклиуша (10%).
Подробная статистика Александра доступна здесь.
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