Головин – игрок месяца в «Монако». Он забил 2 гола и сделал ассист в 3 играх в сентябре

Александр Головин стал лучшим игроком месяца в «Монако».

27-летний хавбек сборной России забил 2 гола и отдал 1 результативный пас за « » в 3 матчах в сентябре.

, набрав более 58% голосов, опередил (11%) и (10%).

Подробная статистика Александра доступна здесь.

Игра: проверьте свою футбольную орфографию