У Кассьерры 9 голов в 10 матчах РПЛ. Он возглавляет гонку бомбардиров, опережая Чалова на 3 мяча, Заболотного – на 4

Теги Зенит премьер-лига Россия рейтинги Антон Заболотный Матео Кассьерра Федор Чалов Сочи Футбол

Матео Кассьерра забил 9-й гол в Мир РПЛ и упрочил лидерство в гонке бомбардиров.

26-летний колумбийский форвард отличился в матче 11-го тура Мир РПЛ против «Сочи».

Дуглас Сантос слева сделал прострел. Иван Сергеев развернулся спиной к воротам и сыграл стопой в касание, отбросив мяч Кассьерре, который четко пробил в дальний нижний угол из штрафной.

Кассьерра, забив 9 голов в 10 матчах Премьер-лиги, опережает форвардов ЦСКА Федора Чалова (6 голов) и Антона Заболотного (5).

Подробная статистика Матео доступна здесь.

Игра: проверьте свою футбольную орфографию

Sports.ru проводит текстовую онлайн-трансляцию матча «Сочи» – «Зенит» (0:2, первый тайм).

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3 комментария

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Shikari
что ещё раз подтверждает, что все проблемы у Зенита в центре поля после уходя Кузяева и Малкома
+7
0
+7
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Александр Беляков
Ответ Shikari
что ещё раз подтверждает, что все проблемы у Зенита в центре поля после уходя Кузяева и Малкома
Проблемы у Зенита во вратаре и обороне , которую Богданыч вечно тосует.
Обычно у соперника 1-2 момента и 2 гола.
+ реализация хромает
+7
0
+7
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Shikari
Ответ Александр Беляков
Проблемы у Зенита во вратаре и обороне , которую Богданыч вечно тосует. Обычно у соперника 1-2 момента и 2 гола. + реализация хромает
в обороне он ищет варианты, потому что там куча игроков на две позиции цз, а Барриос один опорку без Кузяева не тянет, Вендел вынужден играть выше, и не заниматься черновой работой, проблема провалов тут
+2
-1
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