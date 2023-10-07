У Кассьерры 9 голов в 10 матчах РПЛ. Он возглавляет гонку бомбардиров, опережая Чалова на 3 мяча, Заболотного – на 4

Матео Кассьерра забил 9-й гол в Мир РПЛ и упрочил лидерство в гонке бомбардиров.

26-летний колумбийский форвард отличился в матче 11-го тура Мир против « ».

Дуглас Сантос слева сделал прострел. Иван Сергеев развернулся спиной к воротам и сыграл стопой в касание, отбросив мяч Кассьерре, который четко пробил в дальний нижний угол из штрафной.

, забив 9 голов в 10 матчах Премьер-лиги, опережает форвардов ЦСКА Федора Чалова (6 голов) и Антона Заболотного (5).

Подробная статистика Матео доступна здесь.

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Sports.ru проводит текстовую онлайн-трансляцию матча «Сочи» – « » (0:2, первый тайм).