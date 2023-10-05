Тен Хаг не критикует игроков «МЮ» так жестко, как хотел бы. Он опасается их психологической хрупкости

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Эрик тен Хаг Футбол

Эрик тен Хаг не критикует игроков «Манчестер Юнайтед» так сильно, как хотел бы.

Как пишет ESPN со ссылкой на источники, близкие к тренеру, тен Хаг не чувствует, что может быть таким жестким в критике игроков, как хотел бы, поскольку у него есть опасения по поводу психологической хрупкости команды.

Тен Хаг поднял вопрос о правильном языке тела после неудачных моментов в матчах. Его все сильнее разочаровывает то, что посыл об этом не доходит до конкретных футболистов.

«Манчестер Юнайтед» проиграл 6 из 10 матчей на старте сезона, пропустив 18 голов. Следующую игру команда проведет 7 октября – против «Брентфорда» в АПЛ.

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66 комментариев

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KOS14
Мечта Тен Хага - раздевалка ГазМяса.
Онана в роли Гатальского
+91
-1
+90
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Ovi174
Ответ KOS14
Мечта Тен Хага - раздевалка ГазМяса. Онана в роли Гатальского
Быстроногий Абелардо - Рашфорд
Прокопенко - Магуайр
+55
0
+55
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Direct free kick
Ответ Акира_1
Топ тренер, если начинаются проблемы - самое время критиковать игроков. Мовринью за такое жёстко хейтели, но тут сам Хаг с кубком лиги. 😁
Невероятный путь «манков» по турнирной сетке Кубка Лиги. 😱👇
1/16 — 2-й состав Астон Виллы
1/8 — Бёрнли,
1/4 — ЧАРЛЬТОН,
1/2 — Ноттингем Форрест
Финал — Ньюкасл без вратаря
+35
-6
+29
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Акира_1
Топ тренер, если начинаются проблемы - самое время критиковать игроков. Мовринью за такое жёстко хейтели, но тут сам Хаг с кубком лиги. 😁
+19
-4
+15
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Beyond
А жестоким к себе, он не хочет быть? Высокомерный физручело.
+19
-10
+9
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Рашпель793
А психологической хрупкости болельщиков не опасается? Они и так за 10 лет всякого натерпелись, а теперь командой руководит покоритель ранее невиданных рекордов.
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Алексей Подволоцкий
Ответ Алексей Ильин
Черчесова в помощники туда срочно
Не в помощники, а в адьютанты
+4
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Алексей Ильин
Черчесова в помощники туда срочно
+3
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Real_v_dushe
Это, конечно, лютое лицемерие со стороны 7хага. Просто сравните его реакцию на вообщем-то безобидный пост Санчо, который ну имел основания себя хоть как-то защитить, и вот эту новость о том, как он жалеет хрупкие натуры любителей Бентли и Ломбаргини. Гнобить одного молодого игрока можно по полной, он же не из Эредивизии вышел. Но кто-то разве этому удивлён? Думаю, что никто кроме его адепта Qwerty.
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Quintin07
Ответ BeeTLE
А что ему делать, если МЮ не может распродать балласт? Фреда еле втюхали, так бы сейчас с ним бегали) Хорошо еще Верхгорста не умудрились по ходу сезона подписать, сейчас бы и без Хойлунда были.
с балластом согласен, но ему купили игроков которых он хотел.Антони, Онана, Хойлунд, Маунт, Каземиро, Мартинес.
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Алан Кайтуков
кто в Ньюкасле дороже чем игрок Манчестера? или у них топ тренер? этот тем кто оправдывается травмами.. будто вместо них играют дети из кожанного мяча.. Ньюкасл показал как играет дисциплинированная команда.. без звёзд.. вспомнил Валенсию Купера.. ни одной топ звезды а команда два года в финале ЛЧ
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Glukinho
внести флюгегехаймен
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Marcus-light
Смех. Тен Хааг не критикует игроков жёстко, потому что его авторитет для них и так жалок. А если он еще и начнет грубить - пойдет обратно в Аякс.
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Real_v_dushe
Ответ Stretford End
ты не болела Юнайтед поэтому не понимаешь глубину системной проблемы. Или же тебе всё равно. Поэтому ты тупо зациклился на ТХ
Ну и что, что я не болельщик МЮ? Я уважаю этот клуб и мне бы хотелось, чтобы он был сильным, для меня игры Реала с МЮ в ЛЧ времён галактикос стали чем-то особенным в памяти. А сейчас МЮ жалок, других чувств сегодняшняя ситуация в этом клубе не вызывает, к сожалению.
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mr. oirat
Во всей этой кутерьме, происходящей в МЮ последние 10 лет, больше всего жаль САФа
Не берегут здоровье старика
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Смари Муха
Та блин, не успел, все анекдоты уже рассказали
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Red Line
красное шапито из Манчестера продолжает свои гастроли! ура!))
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Никита Васильев
Чего он опасается ))? What?)) Они зарабатывают бабки после которых ни у кого психологических расстройств не возникнет. САФ бы его и в хвост и в гриву просто, за его бабскую натуру. Он просто му.. последний прямо , Девочек тренирует, вот они и без стержня играют.
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Алан Кайтуков
так гнать надо из Манчестера игроков с хрупкой психикой.. Рой Кина туда надо помощником.
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Xm.md
Мем Хаг🤦‍♂️
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vladimirzavodovskiii@gmail.com
Тен Хаг не критикует игроков, чтобы не потерять работу
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Анатолий Magicbrain
Вспоминаю как Ферги метал бутсу в Бекхэма и ничего, выжил, еще и лучше заиграл, а тут прямо клуб снежинок какой-то)
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danilevich
Ответ Direct free kick
Невероятный путь «манков» по турнирной сетке Кубка Лиги. 😱👇 1/16 — 2-й состав Астон Виллы 1/8 — Бёрнли, 1/4 — ЧАРЛЬТОН, 1/2 — Ноттингем Форрест Финал — Ньюкасл без вратаря
Ну да
Зато у МЮ всегда боевой состав 🤡
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Усатый КозлоБык ©
Ответ KOS14
Мечта Тен Хага - раздевалка ГазМяса. Онана в роли Гатальского
Че ты угораешь? Бруну как несколько раз накроют на поле сразу начинает истерить как баба!
Саньчо даже не отжимался
Уверен, что остальные тоже сачкуют
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Evgen_Hazard
Ответ Beyond
А жестоким к себе, он не хочет быть? Высокомерный физручело.
С языка снял
+2
-1
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