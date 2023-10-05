Эрик тен Хаг не критикует игроков «Манчестер Юнайтед» так сильно, как хотел бы.

Как пишет ESPN со ссылкой на источники, близкие к тренеру, тен Хаг не чувствует, что может быть таким жестким в критике игроков, как хотел бы, поскольку у него есть опасения по поводу психологической хрупкости команды.

Тен Хаг поднял вопрос о правильном языке тела после неудачных моментов в матчах. Его все сильнее разочаровывает то, что посыл об этом не доходит до конкретных футболистов.

«Манчестер Юнайтед» проиграл 6 из 10 матчей на старте сезона, пропустив 18 голов. Следующую игру команда проведет 7 октября – против «Брентфорда» в АПЛ.

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