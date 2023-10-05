Тен Хаг не критикует игроков «МЮ» так жестко, как хотел бы. Он опасается их психологической хрупкости
Эрик тен Хаг не критикует игроков «Манчестер Юнайтед» так сильно, как хотел бы.
Как пишет ESPN со ссылкой на источники, близкие к тренеру, тен Хаг не чувствует, что может быть таким жестким в критике игроков, как хотел бы, поскольку у него есть опасения по поводу психологической хрупкости команды.
Тен Хаг поднял вопрос о правильном языке тела после неудачных моментов в матчах. Его все сильнее разочаровывает то, что посыл об этом не доходит до конкретных футболистов.
«Манчестер Юнайтед» проиграл 6 из 10 матчей на старте сезона, пропустив 18 голов. Следующую игру команда проведет 7 октября – против «Брентфорда» в АПЛ.
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Не берегут здоровье старика
Зато у МЮ всегда боевой состав 🤡
Саньчо даже не отжимался
Уверен, что остальные тоже сачкуют