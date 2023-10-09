Нидерланды – Франции прогноз на матч 13 октября 2023, отбор на Евро-2024

Мы возвращаемся к матчам сборных и отборочному циклу чемпионата Европы 2024 года, финальная часть которого пройдет в Германии. В группе B сойдутся два гранда европейского футбола – Франция и Нидерланды. Давайте выясним, с чем подходят к очной встрече две сборные.

🌟Забирай фрибет до 7 000₽ и сделай футбольные вечера еще жарче!🔥

Нидерланды

Напомним, что в группе B выступают пять команд: Франция, Греция, Нидерланды, Ирландия и Гибралтар. Все команды, за исключением Нидерландов, провели по 5 игр (у нидерландцев всего 4 игры). «Оранье» набрали в 4 играх 9 очков, проиграв очный матч французам весной со счётом 0:4. Греки также набрали 9 очков, но вот здесь и кроется нидерландский козырь в виде игры в запасе. Ведь команда Рональда Кумана после французов сыграет как раз с греками. Напомним, что предыдущую встречу они провели против Ирландии, победив 2:1.

Если вы хотите знать, кто включён в заявку на октябрьские матчи против Франции и Греции , то спешим сразу сообщить: «ливерпулец» Коди Гакпо в заявке отсутствует. Полученное повреждение в игре с Тоттенхэмом выбило его на несколько недель из распоряжения и Юргена Клоппа, и Рональда Кумана. Пока что предлагаем вашему вниманию список кандидатов. Отметим, что там есть и потенциальные дебютанты.

Вратари: Марк Флеккен (Брентфорд), Барт Вербрюгген (Брайтон), Ник Олий (Спарта).

Защитники: Микки ван де Вен (Тоттенхэм), Вирджил ван Дейк (Ливерпуль), Натан Аке (Манчестер Сити), Стефан де Фрай (Интер), Квилиндси Хартман (Фейенорд), Дэйли Блинд (Жирона), Люцтарел Гертрёйда (Фейенорд), Джереми Фримпонг (Байер)

Полузащитники: Хави Симонс (РБ Лейпциг), Стивен Бергхёйс (Аякс), Тиджани Рейндерс (Милан), Мартен де Рон (Аталанта), Джоуи Веерман (ПСВ), Матс Виффер (Фейенорд), Теун Копмейнерс (Аталанта).

Нападающие: Воут Вегхорст (Хоффенхайм), Ноа Ланг (ПСВ), Дониелл Мален (Боруссия), Стивен Бергвейнс (Аякс), Брайан Бробби (Аякс).

Дебютантами в данном случае являются Вербрюгген, Олий, ван де Вен, Хартман, Фримпонг и Бробби. Невзирая на статус противника, нидерландцам всё-таки следует выиграть, чтобы не давать грекам даже призрачной надежды на второе место. Дурной опыт всё-таки у болельщиков есть: они помнят, как нидерландцы после бронзы в Бразилии при своём звёздном составе умудрились два раза подряд не попасть на крупные турниры. Такого дежа вю не хочет никто, поэтому малейшая расслабленность здесь не может быть ни в какой форме. Даже с учётом календаря, который благоволит Нидерландам.

Прогноз на матч Бразилия – Венесуэла

Франция

Желание Дидье Дешама выиграть чемпионат Европы как тренер и оформить символический тренерский дубль (а с учётом его достижений как игрока это ещё и фактически покер!) никуда не угасло. Поэтому французы лидируют в своей группе, выиграв все 5 матчей. Им осталось сыграть против Нидерландов, Гибралтара и Греции. Если они выиграют, то вопрос о выходе (причём с первого места) будет окончательно снят с повестки дня. Неудивительно, что в сборную едут игроки для подготовки и к товарищескому матчу против Шотландии.

Эпизод из недавней встречи между «Миланом» и «Дженоа» показал, что талантливый игрок способен спасти команду, играя на любой позиции. Оливье Жиру, вызванный на матчи, стал явным тому примером: вратарь «россонерри» Майк Меньян (он тоже в заявке сборной) был удалён с поля за удар ногой в грудь Калеба Экубана, а поскольку замены были исчерпаны, в ворота стал Оливье Жиру. В самом конце компенсированного времени Жиру совершил невероятный сэйв, выбив мяч рукой, а затем и накрыв его телом: это помогло удержать итоговую победу 1:0.

Французы так воодушевились, что шутки ради обновили свою заявку, присвоив Жиру амплуа вратаря. А если серьёзно, то если лимит замен окажется исчерпан и у французов Меньян опять совершит что-то тянущее на красную карточку, у Дешама есть возможность доверить Жиру право встать в ворота (если только он его не уберёт с поля до этого момента). Сам Оливье назвал свой вратарский опыт невероятным и заявил, что никогда этого не забудет (при том, что иногда в детстве он играл на позиции вратаря).

Официально же список игроков без учёта этой остроумной шутки выглядит следующим образом:

Вратари: Майк Меньян (Милан), Альфонс Ареола (Вест Хэм), Брис Самба.

Защитники: Бенжамен Павар (Интер), Люка Эрнандес (ПСЖ), Жюль Кунде (Барселона), Тео Эрнандес (Милан), Дайо Упамекано (Бавария), Ибраима Конате (Ливерпуль), Вильям Салиба (Арсенал), Жонатан Клаус (Марсель).

Полузащитники: Адриен Рабьо (Ювентус), Орельен Чуамени (Реал), Эдуардо Камавинга (Реал), Юссуф Фофана (Монако), Бубакар Камара (Астон Вилла).

Нападающие: Оливье Жиру (Милан), Антуан Гризманн (Атлетико Мадрид), Кильян Мбаппе (ПСЖ), Кингсли Коман (Бавария), Усман Дембеле (ПСЖ), Маркус Тюрам (Интер), Рандаль Коло Муани (ПСЖ).

Дебютантов здесь нет: даже Брис Самба уже имеет игровой опыт, дебютировав в июне против Гибралтара (да и соперник всё-таки совсем другой). Что касается линии нападения, то в заявке значится Дембеле, который провёл за ПСЖ 8 встреч, но пока голами не отметился. Тем не менее, Дешам настаивает на том, что его присутствие необходимо в заявке сборной: даже без голов он может расшатать оборону противника.

В заключение отметим: игра против Нидерландов пройдёт 13 октября. А уже 15 октября сборная Франции по регби играет в четвертьфинале домашнего чемпионата мира против ЮАР. Игра регбийной сборной во многом зависит от капитана Антуана Дюпона, который в прошлом году стал лучшим игроком мира по версии World Rugby и занял 4-е место в рейтинге лучших спортсменов Франции 2022 года. Он получил перелом челюсти на групповом этапе, но хирурги недавно сообщили, что он может сыграть в четвертьфинале. И его тёзка Гризманн оказал бы прекрасную слугу, обыграй он Нидерланды: тем более что Гризманн, Мбаппе и компания смотрели с трибун матч открытия регбийного ЧМ. Франция тогда взяла верх над титулованной Новой Зеландией: а что, если команда Дешама возьмёт и своей победой взбодрит мастеров хулиганской игры для джентльменов?

Прогноз

Матч стартует 13 октября в 21:45 и пройдёт на Амстердам-Арене. Что сообщают букмекеры компании BetBoom по этому поводу? На кого они ставят в поединке двух классных команд с мировыми звёздами? Давайте разбираться, и начнём, по традиции, с исходов.

На победу Нидерландов предлагается коэффициент 3.1, на победу Франции он составляет 2.32, а на ничью достигает уровня 3.46. Явное преимущество на стороне Франции, занимающей 2-е место в рейтинге ФИФА (Нидерланды на 7-м месте в этом рейтинге). Просто напомним, что сутки ранее коэффициенты распределялись так: 2.73 на Нидерланды, 2.59 на Францию, 3.44 на ничью. Двойные исходы предусматривают следующий расклад: 1.63 на победу Нидерландов или ничью (сутки тому назад он был 1.49), 1.32 на победу любой из команд (вырос с отметки 1.3) и 1.38 на победу Франции или ничью (ранее был 1.44). С учётом высокого коэффициента на ничью букмекеры полагают, что в игре этих сборных точно никто не согласится на мировую.

Исходы изучены, и пора перейти ко второму пункту нашей программы в виде тоталов. Начнём с общих тоталов на всю встречу. Букмекеры BetBoom в качестве наиболее оптимальных тоталов предлагают тотал больше 2.5 за 1.94 или меньше 2.5 за 1.9. Опять же стандартная отметка для подобных встреч, когда ждёшь яркой игры, но только не хоккейного счёта и не выноса в одни ворота (как это случилось в недавнем туре КХЛ). Если кого-то не устраивают такие дробные тоталы, то можно поставить на тотал больше 2 за 1.46, тотал больше 3 за 2.58, тотал меньше 3 за 1.52 или меньше 2 за 2.78. Атакующая мощь Франции уж точно способствует яркой и созидательной игре, но получится ли у Нидерландов также преуспеть в созидании? Посмотрим по ходу поединка. Индивидуальный тотал также решает многое. На Нидерланды сейчас можно поставить тотал больше 1 за 1.78 (кэф немного вырос с отметки 1.62). Ставить меньше 1 с кэфом 2.05 можно, но надо осторожно (кэф ещё вчера был 2.3). У французов есть возможность поставить на тотал больше 1 за 1.42 (против вчерашних 1.62) или даже больше 1.5 за 2.24 (а он был 2.38). Французский тотал меньше 1 оценивается кэфом 2.87 (вчера он был 2.43).

Наконец, поговорим о форе. Сутки тому назад букмекеры предлагали нулевую фору за 1.97 на Нидерланды и за 1.87 на Францию как наиболее оптимальные кэфы на форы. Сейчас нулевая фора всё ещё наиболее сбалансированная, но кэф на «Оранье» вырос до 2.22, а на французов упал до 1.68. Если же говорить о том, какой кэф на хозяев в плане форы более реален и не является завышенным, то выбор падает на плюсовую фору (+1) за 1.27 или даже фору (+0.5) за 1.64 (сутки назад за них могли дать 1.22 и 1.52 соответственно). У Франции в фаворе тоже плюсовые форы (+1) за 1.15 (сутки назад было 1.22) и (+0.5) за 1.39 (было 1.52). Перевес французов по форе вырос.

И чтобы уж совсем закрыть вопрос ставок, коротко скажем: каковы шансы на то, что команды отличатся. На то, что будет гол Нидерландов, можно сегодня поставить с кэфом 1.33 (он вырос за сутки с 1.27), а на «сушняк» у Кумана и компании кэф составляет 3.1 (против вчерашних 3.45). У Франции цифры на наличие гола и отсутствие гола таковы: 1.19, что гол будет (кэф вчера составлял 1.25), и 4.2, что на табло рядом со словом «Франция» будет красоваться «ноль» (кэф на это был 3.6).

Рекомендуемая ставка: фора Франции (+0.5) за 1.39.

В принципе, всё благоволит Франции. При наличии такого состава они наверняка переиграют Нидерланды, даже если ван Дейк, Симонс и Бергхёйс будут рвать и метать. Вопрос в том, с каким счётом. Возможно, что и минимального перевеса хватит. Поэтому с минимальной плюсовой форой логично было бы поставить на французов.

Где смотреть матч Нидерланды – Франция

🌟Забирай фрибет до 7 000₽ и сделай футбольные вечера еще жарче!🔥