Мбаппе – спортсмен года во Франции по версии L’Equipe. Бензема занял 2-е место

признан спортсменом года во Франции по версии L’Equipe.

Форвард « » и сборной Франции набрал 832 балла в голосовании. Второе место занял нападающий « » (484 балла).

Полный список выглядит так:

1. Килиан Мбаппе (футбол, 832 балла)

2. Карим Бензема (футбол, 484)

3. Кентен Фийон-Майе (биатлон, 403)

4. Антуан Дюпон (регби, 389)

5. Леон Маршан (плавание, 358)

6. Кевин Майер (легкая атлетика, 169)

7. Клеман Ноэль (горные лыжи, 126)

8. Гийом Сизерон (фигурное катание, 75)

9. Ромен Каннон (фехтование, 52)

10. Шарль Кодрелье (парусный спорт, 50)

Награда лучшему спортсмену присуждается L’Équipe с 1946 года для Франции и с 1975 года для всего мира.

Рейтинг определяется по итогам тайного голосования, которое закрывается 20 декабря. Из списка номинантов каждый журналист издания составляет свой список из пяти самых выдающихся спортсменов. За первое место начисляется 6 очков, за второе – 4, за третье – 3, за четвертое – 2 и за пятое – 1.

С 2012 года награда присуждается отдельно лучшему спортсмену и отдельно – лучшему спортсмену в мире.

Месси – спортсмен года по версии L’Equipe. Мбаппе на втором месте, Надаль – на третьем