Мбаппе – спортсмен года во Франции по версии L’Equipe. Бензема занял 2-е место

Теги ПСЖ Карим Бензема Реал Мадрид Сборная Франции по футболу лига 1 Франция Ла Лига плавание рейтинги горные лыжи Гийом Сизерон Кентен Фийон-Майе Килиан Мбаппе Кевин Майер Клеман Ноэль Леон Маршан Ромен Каннон Футбол

Килиан Мбаппе признан спортсменом года во Франции по версии L’Equipe.

Форвард «ПСЖ» и сборной Франции набрал 832 балла в голосовании. Второе место занял нападающий «Реала» Карим Бензема (484 балла).

Полный список выглядит так:

1. Килиан Мбаппе (футбол, 832 балла)

2. Карим Бензема (футбол, 484)

3. Кентен Фийон-Майе (биатлон, 403)

4. Антуан Дюпон (регби, 389)

5. Леон Маршан (плавание, 358)

6. Кевин Майер (легкая атлетика, 169)

7. Клеман Ноэль (горные лыжи, 126)

8. Гийом Сизерон (фигурное катание, 75)

9. Ромен Каннон (фехтование, 52)

10. Шарль Кодрелье (парусный спорт, 50)

Награда лучшему спортсмену присуждается L’Équipe с 1946 года для Франции и с 1975 года для всего мира.

Рейтинг определяется по итогам тайного голосования, которое закрывается 20 декабря. Из списка номинантов каждый журналист издания составляет свой список из пяти самых выдающихся спортсменов. За первое место начисляется 6 очков, за второе – 4, за третье – 3, за четвертое – 2 и за пятое – 1.

С 2012 года награда присуждается отдельно лучшему спортсмену Франции и отдельно – лучшему спортсмену в мире.

Месси – спортсмен года по версии L’Equipe. Мбаппе на втором месте, Надаль – на третьем

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24 комментария

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Ага Бг
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Ответ Neo31
Фуркад к слову ни разу не выигрывал в Экип, видимо Кентена та же участь ожидает)
для Франции биатлон, это как для Росии синхронка, фигурка и самбо, вроде что-то выигррывают постоянно, но народ в этих товарищах разбирается в стократ хуже, чем в наименовании водки
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О.Н.Т.
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Почему мне щербакова, непорядок
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Светлана Менова
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Ответ Neo31
Там есть и женский отдельно, Пападакис - 2-я, уступила только Каролин Гарсия ) а спортсменка года в мире у них - Швентек. Спортс, могли бы и опубликовать эти списки тоже..
Да чё спортсу какие-то бабы интересны что ли?))
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Neo31
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Фуркад к слову ни разу не выигрывал в Экип, видимо Кентена та же участь ожидает)
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Neo31
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Ответ Светлана Менова
Сизерон отдельно от партнёрши? Или у них для женщин другой список?
Там есть и женский отдельно, Пападакис - 2-я, уступила только Каролин Гарсия ) а спортсменка года в мире у них - Швентек.

Спортс, могли бы и опубликовать эти списки тоже..
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Flow market Victor Mercedes
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Ответ Светлана Менова
А причём здесь Месси, если список состоит только из французских спортсменов?
Он дал###б
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Я Гражданин Мира
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Ответ jonikmus
А какое отношение Реал Мадрид имеет к Франции?Мало ли что ты считаешь,это мнение французов ,их спортсмены ,им и выбирать ,а не тебе
Вы тоже не можете указывать мне .
Это моё мнения.
Это первый
Второй!
Помоему Бензема гражданин Франции и соответственно французский спортсмен.
Так вот они и выбирают лучшего французского спортсмена.
А уж где они играет Это десятое дела.
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Marcus-light
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Ответ Италофил
L’Equipe- парижское издание, ничего удивительного
Оно в первую очередь главное французское. У нас вроде тоже основные СМИ в Москве, а лучшие спортсмены - не обязательно. Тут скорее важен фактор того, что Бензема на родине не так уж любят и ценят, только арабская часть.
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Gemma157
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Ответ Cristiano dos Santos Aveiro Ronaldo
месси нет даже в топ10 ахахахаха вот вам ваш карлик ахахаха
А как он мог быть в топ-10 ФРАНЦУЗСКИХ спорстменов?
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Италофил
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L’Equipe- парижское издание, ничего удивительного
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Marcus-light
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Ответ Я Гражданин Мира
Я считаю Бензема должен быть на первом месте. Он практически в одиночку выиграл лигу чемпионов А что выиграл Мбпапе при всем уважение к нему.
Уважение нации, судя по всему)
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jonikmus
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Ответ Я Гражданин Мира
Я считаю Бензема должен быть на первом месте. Он практически в одиночку выиграл лигу чемпионов А что выиграл Мбпапе при всем уважение к нему.
А какое отношение Реал Мадрид имеет к Франции?Мало ли что ты считаешь,это мнение французов ,их спортсмены ,им и выбирать ,а не тебе
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принцесса Севера
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Ничего себе🤯Сизерон только 8й
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Игорь Климов
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Ответ Cristiano dos Santos Aveiro Ronaldo
месси нет даже в топ10 ахахахаха вот вам ваш карлик ахахаха
Ты активировал свой резервный аккаунт?
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АРТУР АЛИЕВ
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Ответ Va_BanK
Мбаппе все таки дозвонился до Макрона
Судя по поведению Мбапе после финала ЧМ, это Макрон всё-таки дозвонился до него
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Я Гражданин Мира
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Я считаю Бензема должен быть на первом месте.
Он практически в одиночку выиграл лигу чемпионов
А что выиграл Мбпапе при всем уважение к нему.
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Я Гражданин Мира
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Ответ Футбол_это_жизнь
Давайте считать тех кто не читаем текст полностью Сколько напишет про Месси?
Я считаю Бензема должен на первом месте.
Он почти в одиночку выиграл лигу чемпионов
А что выиграл Мбпапе!?
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Светлана Менова
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Ответ Cristiano dos Santos Aveiro Ronaldo
месси нет даже в топ10 ахахахаха вот вам ваш карлик ахахаха
А причём здесь Месси, если список состоит только из французских спортсменов?
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Cristiano dos Santos Aveiro Ronaldo
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Светлана Менова
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Сизерон отдельно от партнёрши? Или у них для женщин другой список?
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Футбол_это_жизнь
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Давайте считать тех кто не читаем текст полностью
Сколько напишет про Месси?
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Denis Travin
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... кто такие Мбапе и Вензима?
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GuruFutbola
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По факту, алжирец был выше среднего только 2 месяца из 12, все остальное время как обычное бревно
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Va_BanK
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Мбаппе все таки дозвонился до Макрона
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