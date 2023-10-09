Бразилия — Венесуэла: прогноз на матч 13 октября 2023, квалификация ЧМ-2026

В ночь с 12 на 13 октября пройдет матч квалификации к чемпионату мира 2026. В рамках квалификации пройдет игра Бразилия — Венесуэла. Обе сборные представляют конфедерацию КОНМЕБОЛ. Команды сыграют в Куябе на поле стадиона «Арена Пантанал». Начало встречи в 03:30 по московскому времени.

Хозяева ожидаемо получили статус фаворита встречи. Бразилия стартовала в квалификации с двух побед с общим счетом 6:1. У Венесуэлы поражение и победа с одинаковым счетом 1:0. В прошлой квалификации на чемпионат мира сборная Бразилии прошла весь путь без поражений: 14 побед и 3 ничьи. Это позволило занять первое место. Венесуэла завершила отбор на последнем месте: три победы, ничья и 14 поражений.

Противостояние сборных насчитывает 28 игр. Баланс побед 24:1 в пользу Бразилии. 3 игры завершились вничью. Разница голов 96:9. На квалификацию к ЧМ пришлись 18 игр: 17 побед Бразилии и одна ничья. Разница голов 66:5. Сборная Бразилии не проигрывает сопернику в 10 последних матчах: шесть побед и четыре ничьи. Если брать только матчи отборочного турнира, то у бразильской сборной девять побед и одна ничья. В среднем за игру команда забивает 3 гола. На домашней арене у команды восемь побед и одна ничья. Разница голов в 9 встречах 31:1.

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Рекомендованная ставка: победа Бразилии, ИТМ1,5 Венесуэлы, ИТМ0,5 Венесуэлы, «обе забьют — нет», ИТБ2,5 Бразилии.

Бразилия

Последний официальный матч сборной Бразилии прошел в рамках квалификации к ЧМ-2026. Бразилия на выезде обыграла Перу со счетом 1:0. В первом тайме дважды забил Ришарлисон, но оба гола были отменены после просмотра ВАР. Гостевую победу Бразилии принес точный удар защитника Маркиньоса. Гол забит на 90 минуте. Голевой передачей отметился Неймар.

После двух туров сборная Бразилии возглавляет квалификационный турнир. На счету команды две победы с общим счетом 6:1.

Результаты Бразилии в пяти играх:

ЧМ-2026, Перу — Бразилия 0:1;

ЧМ-2026, Бразилия — Боливия 5:1;

Товарищеский, Бразилия — Сенегал 2:4;

Товарищеский, Бразилия — Гвинея 4:1;

Товарищеский, Марокко — Бразилия 2:1.

В 10 официальных матчах у бразильской команды нет ничьих: восемь побед и два поражения. Разница голов 26:4. В статусе хозяев матча у команды 10 побед в 10 играх. Разница голов 28:2.

Интересные статистические факты по Бразилии:

Самые результативные игроки команды — Неймар 2+2, Родриго 2+0, Рафинья 1+1, Маркиньос 1+0;

Бразилия выиграла 10 последних домашних матчей;

В 7 из 10 домашних играх Бразилия не пропускает;

В 7 из 10 домашних матчах команда забивает более гола;

Бразилия не проигрывает в 25 играх квалификации к ЧМ;

Бразилия победила в 15 последних домашних матчах квалификации;

Бразилия не пропускает в 18 из 25 домашних играх квалификации;

В 19 из 22 домашних матчах отбора Бразилия забивает более гола;

Бразилия не проигрывает Венесуэле в 10 играх квалификации;

Бразилия в 4 домашних играх забивает первой.

Сборная Бразилии занимает третье место в рейтинге ФИФА. Выше находятся только Франция и Аргентина.

Прогноз на матч Аргентина – Парагвай

Венесуэла

В рамках второго тура квалификации к ЧМ-2026 сборная Венесуэлы на домашней арене обыграла Парагвай. Победа с минимальным счетом 1:0. Автором гола стал Саломон Рондон. Форвард хорошо известен по игре за «Рубин» и «Зенит». Гол забит уже в компенсированное время. На третьей добавленной минуте Рондон реализовал пенальти.

Всего в отборе у сборной Венесуэлы домашняя победа и гостевое поражение. Обе встречи завершились с одинаковым счетом 1:0. С тремя очками команда расположилась на пятом месте в турнирной таблице.

Результаты Венесуэлы в пяти последних встречах:

ЧМ-2026, Венесуэла — Парагвай 1:0;

ЧМ-2026, Колумбия — Венесуэла 1:0;

Товарищеский, Венесуэла — Гватемала 1:0;

Товарищеский, Гондурас — Венесуэла 0:1;

Товарищеский, Узбекистан — Венесуэла 1:1.

На официальном уровне сборная не играет вничью в 10 матчах. На счету команды три победы и семь поражений. Разница голов 9:17. В статусе гостей у сборной одна ничья и девять поражений. Разница голов 3:20.

Интересные статические факты по игре Венесуэлы:

Самые результативные игроки команды Саломон Рондон 1+0;

Венесуэла проиграла 9 из 10 гостевых официальных матчей;

Венесуэла проиграла в 7 последних гостевых встречах;

Венесуэла не забивает в 7 из 9 гостевых играх;

Венесуэла проиграла 10 гостевых матчей в квалификации к ЧМ;

В 4 из 6 гостевых матчах квалификации Венесуэла пропускает более гола;

Венесуэла не обыгрывает Бразилию в 18 матчах квалификации к ЧМ.

В рейтинге ФИФА сборная Венесуэлы занимает 53 место. В своем регионе команда на девятом месте.

Коэффициенты букмекеров на матч квалификации ЧМ-2026 Бразилия — Венесуэла

Хозяева получили статус фаворита матча. Сборная Бразилии ни разу не проиграла Венесуэле в рамках квалификации на чемпионат мира. В рамках отборочных турниров венесуэльцы идут на серии из 10 гостевых поражений. Бразилия в отборе не проигрывает в 25 встречах.

Коэффициенты на матч Бразилия — Венесуэла от букмекерской конторы BetBoom:

Победа Бразилии — 1,14;

Ничья — 9,03;

Победа Венесуэлы — 18,38;

ТБ2,5 — 1,60;

ТМ2,5 — 2,37;

«Обе забьют — да» — 2,94;

«Обе забьют — нет» — 1,42.

Сборная Венесуэлы старается играть в осторожный футбол. Три последние встречи в квалификации завершились всего с одним забитым голом. Если брать все игры сборной, то не более двух мячей забивается в пяти последних матчах. Более гола сборная Венесуэлы пропустила только в одном из десяти матчей. Это обусловлено уровнем соперников. Самым серьезным конкурентом команды была Колумбия. Если брать игры с более серьезными конкурентами, то команда пропустила 3 от Аргентины, 4 от Уругвая, 3 от Чили. В игре с Бразилией у венесуэльцев нет шансов на победу. Для ставки на игру можно выбрать ИТБ2,5 Бразилии. В 5 из 10 гостевых матчах отбора Венесуэла пропустила более двух голов. В 4 из 5 матчах квалификации Бразилия забивала более трех голов. Букмекерская контора BetBoom предлагает коэффициент 1,79 на ИТБ2,5 Бразилии.

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