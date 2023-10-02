Гакпо пропустит до нескольких недель и не сыграет за сборную в октябре. Форварда «Ливерпуля» заменили в перерыве матча с «Тоттенхэмом»

Коди Гакпо пропустит до нескольких недель.

В матче 7-го тура АПЛ против « » (1:2) форвард « » был заменен в перерыве – вместо него вышел Диогу Жота.

Как сообщает журналист Рик Элфринк, Гакпо может пропустить до нескольких недель. Форвард наверняка не сыграет в матчах сборной Нидерландов в октябре. Характер повреждения при этом не уточняется.

Отметим, что в концовке 1-го тайма матча с «Тоттенхэмом» Дестини Удоджи совершил подкат против и получил желтую карточку. Вскоре после этого форвард «Ливерпуля» сравнял счет.

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