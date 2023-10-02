Гакпо пропустит до нескольких недель и не сыграет за сборную в октябре. Форварда «Ливерпуля» заменили в перерыве матча с «Тоттенхэмом»

Теги Ливерпуль сборная Нидерландов по футболу премьер-лига Англия травмы Тоттенхэм Коди Гакпо Здоровье Футбол

Коди Гакпо пропустит до нескольких недель.

В матче 7-го тура АПЛ против «Тоттенхэма» (1:2) форвард «Ливерпуля» был заменен в перерыве – вместо него вышел Диогу Жота.

Как сообщает журналист Рик Элфринк, Гакпо может пропустить до нескольких недель. Форвард наверняка не сыграет в матчах сборной Нидерландов в октябре. Характер повреждения при этом не уточняется.

Отметим, что в концовке 1-го тайма матча с «Тоттенхэмом» Дестини Удоджи совершил подкат против Гакпо и получил желтую карточку. Вскоре после этого форвард «Ливерпуля» сравнял счет.

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26 комментариев

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Havi Thongman
Смотришь на обилие травм в современном футболе, и как-то тревожно становится. Как с таким обилием турниров и матчей, там более в Англии, и два состава мало
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Трент 66
Прыжок со спины, мяча рядом не было, нанес травму, чистая красная, а конечно же, это же не Ливерпуль фолил.
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Трент 66
Ответ Obdob
карма в действии
Из таких как ты, у вас почти 100летняя карма без трофеев.
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ta-tosha
Он мышцу потянул, через неделю будет в порядке, но следующую игру может пропустить. Пишут про 2 недели - что бы его в сборную не отпускать. И правильно, они справятся и без Коди в этот раз.
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Матвей Бондарев
Очень жаль, конечно, что Гакпо не будет, он очень хорошо добавляет остроты. Я был противником его подписания, потому что думал, что он не раскроется, но признаю свою ошибку, без Гакпо нам сейчас тяжело будет, очень толковый игрок.
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А.В. Бубнов
Ответ Трент 66
Из таких как ты, у вас почти 100летняя карма без трофеев.
Ну хорош уже перегибать палку.
Прям уж без трофеев.
А чашка Петри, тьфу, Ауди?
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tem.8888
Почему в новости делается акцент на подкат Удоджи? если Гакпо получил травму в момент гола? На повторах четко видно как у него перед разворотом вывихнулась нога, от чего он сразу и захромал
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Данил Попов
С травмой ещё и гол забил.Коди настоящий мужик.
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А.В. Бубнов
Ответ Obdob
карма в действии
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А.В. Бубнов
Ответ Obdob
Так я и не спорю, что матч был куплен)) Видал, какого красавца Матип положил по просьбе Леви?))
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Obdob
Ответ А.В. Бубнов
А что за ливер, колбаса которой питается Манся? И ты подсел на неё?
именно то, что ты описал, но уже по прошествии 6-10 часов.
это если речь про твой любимый клуб, кирча))
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Obdob
Ответ А.В. Бубнов
Уверен, кирча, кто бы это не был, смеется над каждый твоим броском на юзеров Спортса) Значит, ты сдружился с мансёй. Надо бы вычеркнуть тебя. Напоследок вопрос, ты годишься этой победой?
а если колбаса будет не свежей, то может случиться подливер на 96й минуте))
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tem.8888
Ответ Трент 66
Прыжок со спины, мяча рядом не было, нанес травму, чистая красная, а конечно же, это же не Ливерпуль фолил.
ну тут врач нужен, чтобы не увидеть в какой момент Гакпо получил травму
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