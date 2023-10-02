Гакпо пропустит до нескольких недель и не сыграет за сборную в октябре. Форварда «Ливерпуля» заменили в перерыве матча с «Тоттенхэмом»
Коди Гакпо пропустит до нескольких недель.
В матче 7-го тура АПЛ против «Тоттенхэма» (1:2) форвард «Ливерпуля» был заменен в перерыве – вместо него вышел Диогу Жота.
Как сообщает журналист Рик Элфринк, Гакпо может пропустить до нескольких недель. Форвард наверняка не сыграет в матчах сборной Нидерландов в октябре. Характер повреждения при этом не уточняется.
Отметим, что в концовке 1-го тайма матча с «Тоттенхэмом» Дестини Удоджи совершил подкат против Гакпо и получил желтую карточку. Вскоре после этого форвард «Ливерпуля» сравнял счет.
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Прям уж без трофеев.
А чашка Петри, тьфу, Ауди?
это если речь про твой любимый клуб, кирча))