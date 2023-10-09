Где смотреть сборная Нидерландов – Сборная Франции, во сколько прямая трансляция матча, Евро 2024 отборочный турнир 13 октября

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В пятницу, 13 октября, сыграют сборная Нидерландов и сборная Франции в рамках Евро 2024 Отборочного Турнира.

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  • Игра пройдет на стадионе «Йохан Кройфф Арена».
  • Встречу будет в прямом эфире показывать канал Матч ТВ.
  • Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.

Во сколько играют сборная Нидерландов – сборная Франции

  • Начало матча запланировано на 21:45 по московскому времени.

Сборная Нидерландов: все новости

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Прогноз на матч Нидерланды – Франция

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