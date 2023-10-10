Головин пропустил тренировку сборной России из-за проблем с мышцей. Матч с Камеруном – послезавтра

Теги Монако премьер-лига Россия лига 1 Франция Сборная России по футболу Валерий Карпин Александр Головин ТАСС Футбол

Александр Головин пропустил тренировку сборной России.

Полузащитник «Монако» был вызван в национальную команду на октябрьский сбор, но не принял участия в сегодняшней тренировке. 

Главный тренер сборной Валерий Карпин объяснил эту ситуацию. 

«Посмотрим его состояние. Это проблема, которая была в клубе неделю назад, и он пропустил пять дней из за икроножной мышцы. Сейчас почувствовал дискомфорт, нужно посмотреть, что это. Пока не понятно, что будет с ним», – сказал Карпин. 

12 октября сборная России проведет товарищеский матч с командой Камеруна. 16-го россияне сыграют со сборной Кении. 

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3 комментария

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damondiamond
из за не понятно xd
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Тиджани Бабангида
Будет обидно, прилетев в сборную непростым маршрутом не принять участие в матче. Головину - здоровья
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dimamak10
Ответ Тиджани Бабангида
Будет обидно, прилетев в сборную непростым маршрутом не принять участие в матче. Головину - здоровья
Сомневаюсь. Сейчас сборная нужна только тем , кто бы не попал в нее при нормальных условиях и Дзюбе чтобы стать лучшим бомбардиром
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