Головин пропустил тренировку сборной России из-за проблем с мышцей. Матч с Камеруном – послезавтра
Александр Головин пропустил тренировку сборной России.
Полузащитник «Монако» был вызван в национальную команду на октябрьский сбор, но не принял участия в сегодняшней тренировке.
Главный тренер сборной Валерий Карпин объяснил эту ситуацию.
«Посмотрим его состояние. Это проблема, которая была в клубе неделю назад, и он пропустил пять дней из за икроножной мышцы. Сейчас почувствовал дискомфорт, нужно посмотреть, что это. Пока не понятно, что будет с ним», – сказал Карпин.
12 октября сборная России проведет товарищеский матч с командой Камеруна. 16-го россияне сыграют со сборной Кении.
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