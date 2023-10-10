Головин пропустил тренировку сборной России из-за проблем с мышцей. Матч с Камеруном – послезавтра

Александр Головин пропустил тренировку сборной России.

Полузащитник « » был вызван в национальную команду на октябрьский сбор, но не принял участия в сегодняшней тренировке.

Главный тренер сборной объяснил эту ситуацию.

«Посмотрим его состояние. Это проблема, которая была в клубе неделю назад, и он пропустил пять дней из за икроножной мышцы. Сейчас почувствовал дискомфорт, нужно посмотреть, что это. Пока не понятно, что будет с ним», – сказал Карпин.

12 октября сборная России проведет товарищеский матч с командой Камеруна. 16-го россияне сыграют со сборной Кении.

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