«Зенит» и Мостовой продлили контракт по схеме «3+1»

Андрей Мостовой продлил контракт с «Зенитом».

25-летний полузащитник и петербуржский клуб заключили соглашение на 3 года с опцией продления еще на один сезон.

выступает за « » с 2019 года. В текущем сезоне Мир он провел 4 матча и не отличился результативными действиями.

Подробную статистику игрока можно найти здесь.

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