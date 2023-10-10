«Зенит» и Мостовой продлили контракт по схеме «3+1»

Теги Зенит премьер-лига Россия Андрей Мостовой Футбол

Андрей Мостовой продлил контракт с «Зенитом».

25-летний полузащитник и петербуржский клуб заключили соглашение на 3 года с опцией продления еще на один сезон. 

Мостовой выступает за «Зенит» с 2019 года. В текущем сезоне Мир РПЛ он провел 4 матча и не отличился результативными действиями. 

Подробную статистику игрока можно найти здесь

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24 комментария

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snoopy
Поздравляю Александра!
+37
-2
+35
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mars
Ответ snoopy
Поздравляю Александра!
тренеры с лицензиями, что с лицом?
+24
-2
+22
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Evgeny Trifonov
понятно что старт не очень, но менять Семака на Мостового без опыта, ну такое
+16
-4
+12
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Иван Левин
Говорят «царь» - ненастоящий! (с) Иван Васильевич меняет профессию.
+7
-2
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шатанледс 12
Всегда как-то критически относился к Андрею. Но в прошлом сезоне он был одним из лидеров по количеству выходов на поле, значит нужен
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Ебздрогыч
Спортс, теряешь хватку! Вот заголовок:

Мостовой заключил с Зенитом долгосрочный контракт
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MAXIMum1
Хорошая новость. Добротный игрок.
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Сергей Жарковский
Андрей качественный и старательный игрок, хорошо что продлили контракт! Успехов!👏
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Xm.md
Ответ Назар Игорь
Для выкладывающих новость урок - фамилию Мостовой пишите только с именем. Иначе ветка становится петросянщиной.
Написано же продлил, а не заключил.
Пока только ты петросянишь
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okkervil
Добрая весть.
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Verhovn
Как игрок ротации - в самый раз. Андрею успехов!
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Архитектор Мендисабаль
Верное решение. Когда Зенит выбирал, кого из находящихся в аренде с истекающими контрактами возвращать в команду, Мостового или Лесового, выбор пал на первого. И это было верным решением, как показала дальнейшая их игра.
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Назар Игорь
Для выкладывающих новость урок - фамилию Мостовой пишите только с именем. Иначе ветка становится петросянщиной.
+5
-4
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Рашпель793
Андрей хоть и нестабилен и часто принимает неверные решения, но всё же верю в то, что ещё вырастет. Однозначно нужен в команде, как минимум для обоймы. Да и паспорт правильный.
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Дмитрий9779
Ну и хорошо,удачи Андрею!
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Саша Котляров
Поздравляю желаю удачи не когда не получать травм
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okkervil
Надо же, сколько недоюмористов пытаются плюсиков нарубить на совпадении фамилий игока и фонтана фекального.
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AERN
Царь не настоящий!
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