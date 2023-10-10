«Зенит» и Мостовой продлили контракт по схеме «3+1»
Андрей Мостовой продлил контракт с «Зенитом».
25-летний полузащитник и петербуржский клуб заключили соглашение на 3 года с опцией продления еще на один сезон.
Мостовой выступает за «Зенит» с 2019 года. В текущем сезоне Мир РПЛ он провел 4 матча и не отличился результативными действиями.
Подробную статистику игрока можно найти здесь.
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