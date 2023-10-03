Семак о 2:1 с «Балтикой»: «Абсолютно заслуженная победа. Контролировали мяч всю игру – надо больше забивать»

Теги Зенит Михаил Кержаков Сергей Семак премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России Балтика Вячеслав Караваев Марио Фернандес Андрей Мостовой Матч ТВ Арсен Адамов Футбол

Сергей Семак подвел итоги матча с «Балтикой».

«Зенит» обыграл «Балтику» в 5-м туре группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России (2:1). Команда из Санкт-Петербурга обеспечила себе выход в верхнюю сетку плей-офф.

«Мы всю игру хорошо контролировали мяч и создавали моменты. Надо больше забивать. Со стороны соперника было несколько достаточно опасных фланговых передач, где мы сыграли не очень надежно. Но в целом была хорошая кубковая игра, абсолютно заслуженная победа.

Идея тройной замены в перерыве была в том, чтобы все получили достаточно игровой практики. Дали возможность поиграть той обойме, которая у нас есть.

Арсен Адамов очень хорошо сыграл, достаточно уверенно в тех моментах, где ему не очень удобно отдавали передачи. На мой взгляд, для дебюта он хорошо справился со своей работой.

Мостового и Караваева мы можем ждать в матче с «Сочи». Что касается Кержакова, пока окончательно нет понимания, насколько он выбыл. По Марио Фернандесу ситуация более серьезная, нужно время, чтобы поставить диагноз. Надеюсь, не суперсложно все у Миши и Марио», – сказал главный тренер «Зенита».

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11 комментариев

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sledge-hammer
Семак действительно сказал про Арсена Адамова или редакторы не в состоянии отличить его от Дениса?
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Bring Me The Horizon
Мише только на здоровья. Но всё же пусть Адамов на воротах стоит.
А то что Керж, что Васютин - почти все удары в створ превращают в голы
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Leon Betov
Всё-таки без Малкома Зенит стал слабее в завершении. Кассьере не хватает стабильности
+2
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Мукунку хороший
Не трясись..всё равно уволят скоро..))
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