Семак о 2:1 с «Балтикой»: «Абсолютно заслуженная победа. Контролировали мяч всю игру – надо больше забивать»
Сергей Семак подвел итоги матча с «Балтикой».
«Зенит» обыграл «Балтику» в 5-м туре группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России (2:1). Команда из Санкт-Петербурга обеспечила себе выход в верхнюю сетку плей-офф.
«Мы всю игру хорошо контролировали мяч и создавали моменты. Надо больше забивать. Со стороны соперника было несколько достаточно опасных фланговых передач, где мы сыграли не очень надежно. Но в целом была хорошая кубковая игра, абсолютно заслуженная победа.
Идея тройной замены в перерыве была в том, чтобы все получили достаточно игровой практики. Дали возможность поиграть той обойме, которая у нас есть.
Арсен Адамов очень хорошо сыграл, достаточно уверенно в тех моментах, где ему не очень удобно отдавали передачи. На мой взгляд, для дебюта он хорошо справился со своей работой.
Мостового и Караваева мы можем ждать в матче с «Сочи». Что касается Кержакова, пока окончательно нет понимания, насколько он выбыл. По Марио Фернандесу ситуация более серьезная, нужно время, чтобы поставить диагноз. Надеюсь, не суперсложно все у Миши и Марио», – сказал главный тренер «Зенита».
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А то что Керж, что Васютин - почти все удары в створ превращают в голы