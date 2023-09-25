Игроки и тренеры «Зенита» провели закрытое собрание после поражения от «Локо»

Игроки и тренеры «Зенита» провели закрытое собрание после 1:2 от «Локомотива».

«Зенит» проиграл домашний матч 9-го тура Мир , пропустив на 91-й минуте. Это второе поражение сине-бело-голубых в сезоне, отставание от лидирующего «Краснодара» увеличилось до 4 очков.

После поражения от « » игроки и тренеры провели закрытое собрание. О том, что оно состоится, сообщил в микст-зоне травмированный полузащитник « » , пишет «Спорт день за днем».

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