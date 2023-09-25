Игроки и тренеры «Зенита» провели закрытое собрание после поражения от «Локо»
Игроки и тренеры «Зенита» провели закрытое собрание после 1:2 от «Локомотива».
«Зенит» проиграл домашний матч 9-го тура Мир РПЛ, пропустив на 91-й минуте. Это второе поражение сине-бело-голубых в сезоне, отставание от лидирующего «Краснодара» увеличилось до 4 очков.
После поражения от «Локомотива» игроки и тренеры провели закрытое собрание. О том, что оно состоится, сообщил в микст-зоне травмированный полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой, пишет «Спорт день за днем».
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- Товарищи! Третий месяц трубы дюймового размера валяются во дворе, а Воронкову - хоть бы хны! А зима не за горами, товарищи, готовь сани летом.." (с)
Что с лицом ?
Бгг
Семак пытается играть в крутого тренера,но с теми ресурсами,что у него есть,там и Мостовой не затерялся бы,еще и мяч начеканит больше Семака