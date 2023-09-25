Игроки и тренеры «Зенита» провели закрытое собрание после поражения от «Локо»

Теги Локомотив Зенит премьер-лига Россия Андрей Мостовой Футбол

Игроки и тренеры «Зенита» провели закрытое собрание после 1:2 от «Локомотива».

«Зенит» проиграл домашний матч 9-го тура Мир РПЛ, пропустив на 91-й минуте. Это второе поражение сине-бело-голубых в сезоне, отставание от лидирующего «Краснодара» увеличилось до 4 очков.

После поражения от «Локомотива» игроки и тренеры провели закрытое собрание. О том, что оно состоится, сообщил в микст-зоне травмированный полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой, пишет «Спорт день за днем».

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46 комментариев

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justbored
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
Если оно закрытое, почему Мостовой об этом рассказал?
Наверное, потому что закрытое не означает тайное.
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Новый тренер ФК Спартак
Решали сколько нужно еще кукуянов для чемпионства
+33
-13
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Кристиан Вьери
на собрание в качестве гостей принудительно были приглашены: Алаев, Мажич, Кукуян, Кукуляк, Карасёв и иные лица.
+16
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Сергей Гаряшин
Знаем мы,что за открытыми дверями,вы творите в раздевалке,страшно представить,что за закрытыми делаете
+12
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Klinsmann32
Ответ Redmi Note9
Наверное повторили за Дзюбой и Азмуном. Не зря же их называют "ГОЛУБЫМИ ЛЬВАМИ"
то что они делают с твоим спартачком они не устанут повторять))
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ГШ68
" - Товарищи, у кого есть какие вопросы к Борщёву? Активнее, товарищи, активнее! Ведь сами себя задерживаем!
- Товарищи! Третий месяц трубы дюймового размера валяются во дворе, а Воронкову - хоть бы хны! А зима не за горами, товарищи, готовь сани летом.." (с)
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Redmi Note9
Ответ Сергей Гаряшин
Знаем мы,что за открытыми дверями,вы творите в раздевалке,страшно представить,что за закрытыми делаете
Это у них традиция такая теперь. Правда теперь нет смысла скрываться после Дзюбы и Азмуна
+8
-6
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Константин Эсперов
Зимой мы купим двух Малкомов , вот тогда заиграем.
+5
-3
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trashbox
Изидор, кагдила ?
Что с лицом ?
Бгг
+7
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wonderwall
Какая-то показуха. Проиграли и прям совет в Филях устроили. Зенит проиграл по собственной расхлябанности,в первую очередь,не умаляя заслуг игроков и тренерского штаба Локомотива
Семак пытается играть в крутого тренера,но с теми ресурсами,что у него есть,там и Мостовой не затерялся бы,еще и мяч начеканит больше Семака
+4
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Иван Пупкин
Алексей Борисович многократно повторял в адрес Сельдерея Баклажаныча: Shame! Shame! Shame!
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Pb-SE
А зачем такие сборища устраивать? Проще посмотреть список бомбардиров и ассистентов, и скупить по 10 лучших из каждого.
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SMART789
Ответ jqzn88xn6n
На собрании было ПРАВЛЕНИЕ интересно?
Не было если вы про акционеров
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KasperSurgut
Ответ jqzn88xn6n
На собрании было ПРАВЛЕНИЕ интересно?
Миллер устроил газовую взбучку, полюбому подгорело сильно...)
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мутятя
Премия накрылась. Бывает.
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ЗЕНИТ65
Ответ Сергей Гаряшин
Знаем мы,что за открытыми дверями,вы творите в раздевалке,страшно представить,что за закрытыми делаете
Ты, похоже, сам уже попробовал. Понравилось?
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jqzn88xn6n
На собрании было ПРАВЛЕНИЕ интересно?
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Александр Беляков
Ответ trashbox
Изидор, кагдила ? Что с лицом ? Бгг
В таблицу посмотри в конце сезона и спроси как дела )
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Матрос Кот
Тайный обряд с жертвоприношением. Клятва на крови. Шаманизм. Не поможет.
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Ковид 07.10.52
А главный игрок, Миллер был?
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trashbox
Ответ Александр Беляков
В таблицу посмотри в конце сезона и спроси как дела )
Окай. А еще посмотрю - сколько у него игрового времени будет, бгг
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Владимир Абрамов
Ответ wonderwall
Какая-то показуха. Проиграли и прям совет в Филях устроили. Зенит проиграл по собственной расхлябанности,в первую очередь,не умаляя заслуг игроков и тренерского штаба Локомотива Семак пытается играть в крутого тренера,но с теми ресурсами,что у него есть,там и Мостовой не затерялся бы,еще и мяч начеканит больше Семака
Сезоны проходят, песня та же. Все в сравнении познается, но в тучные годы Боаш / Луческу / Манчини показывали в целом более скромный результат при сопоставимых или превосходящих ресурсах. "Показуха" навеяна в основном стилем-раздражителем, выбранным для данного материала. А происходящее просто рядовое событие. Такие собрания не редкость. Вот и думай кто и во что тут пытается играть.
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zzzeeerrrooo
Ответ Константин Эсперов
Зимой мы купим двух Малкомов , вот тогда заиграем.
Уже купили Педро
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Иван Пупкин
Ответ Pb-SE
Дзюбу позвали?
Без Азмуна ему там скучно
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liverpool and barcelona fan
готовятся к ЛЧ
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