Член совдира «Реала» о Мбаппе: «Перейдет в 2024-м, надеюсь. Он был рожден для игры за «Мадрид»

Теги ПСЖ Реал Мадрид лига 1 Франция Ла Лига возможные трансферы Килиан Мбаппе Футбол

Член совета директоров «Реала» не исключает, что Килиан Мбаппе перейдет в клуб.

«Этим летом у Мбаппе была возможность перейти в «Реал». Ради этого ему бы пришлось отказаться от очень крупных бонусов, о которых он уже договорился с «ПСЖ». Кроме того, это был бы трансфер. Сумма, которую пришлось бы заплатить просто ради того, чтобы получить Мбаппе на год раньше, была бы безумной. Не было смысла в том, чтобы подписывать Мбаппе на год раньше, хоть он и занял бы место Бензема.

Мы надеемся, что Мбаппе думает так же, как и Беллингем. Верю, что он перейдет. Когда Мбаппе перейдет в «Реал», он достигнет славы. До этого он будет бродить вокруг нее. Однажды он выиграет Лигу чемпионов.

Сейчас кажется, что «ПСЖ» стал менее мощным, чем раньше – у них уже нет таких хороших игроков. «Мадрид» дает гарантии, здесь есть серьезность, которая дает результат. Верю, что Мбаппе скажет «да», когда станет свободным агентом. Он был рожден, чтобы играть за «Реал», конечно.

Если бы мы в ситуации с Мбаппе допустили неверный шаг, то «ПСЖ» попытался бы навредить «Реалу». «Мадрид» идеально знает, что может и должен делать. Если Мбаппе перейдет, а я надеюсь, что это произойдет в 2024-м, то сделает это по всем правилам – так, чтобы никто не мог обвинить нас в секретных соглашениях.

В прошлом году это все воспринимали как должное, Аль-Хелайфи говорил, что у Мбаппе есть договоренность с «Реалом». Но это неправда. Игрок по-прежнему в Париже», – сказал Хосе Мануэль Отеро.

Игра: проверьте свою футбольную орфографию

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29 комментариев

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uno_107
По цвету кожи идеально подходит Реалу
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Tornado S
член совдира..
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Очевидное невероятное
Ответ uno_107
По цвету кожи идеально подходит Реалу
))) 😁
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-1
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Andrey Ashhabadskiy
реалу не надоело который год унижается перед Мбаппе?
+9
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Классный руководитель
нафиг не нужен этот токсик в Мадриде, он свое уже просрал
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Cruel Snake
Ответ Бабло Муани
При чем тут таблица змееныш, поучи лучше историю, и больше в разговор взрослых не влезай
Количество матчей 234
Победы «Атлетико» 59 — «Реал Мадрид» 115
Забитые мячи
«Атлетико» 296—«Реал Мадрид» 386
История! Будьте в курсе!
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Cruel Snake
Ответ Бабло Муани
Зачем ему переходить в клуб, который даже в своем городе второй
Ты таблицу турнирную Ла Лиги посмотри, приятно удивишься. Также комментарий твой больше подходит под «Жирону» и «Барселону». Так что больше не путайся
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Футбол_это_жизнь
Ответ Tornado S
член совдира..
Мбаппе сам член совдира в ПСж поэтому коллега коллегу одобряет
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Cruel Snake
Ответ Andrey Ashhabadskiy
реалу не надоело который год унижается перед Мбаппе?
В 2022 делали официальные предложения, согласия не последовало, соответственно трансфер не состоялся. В этом году никто никаких предложений вообще не делал. А судя по тому как идут дела у «ПСЖ» в следующем сезоне наверное сам попросится. Унижение! Так это скорее к французскому клубу, вот они уже который год перед ним выплясывают
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Экспертное мнение
В Реал не зовут в 58-ой раз, запомните ребята
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Homelender_666
Ответ Andrey Ashhabadskiy
чем могу, обязательно помогу тебе, не отчаиваться главное, оки?
Через меня с самим собой общаешься? Здесь я тебе не помощник, так что давай сам:))
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Andrey Ashhabadskiy
Ответ Homelender_666
А тебе не надоело пахать смена на спортсе и строчить комменты про Реал?:))
чем могу, обязательно помогу тебе, не отчаиваться главное, оки?
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El Fenomeno 9️⃣
Ответ Andrey Ashhabadskiy
реалу не надоело который год унижается перед Мбаппе?
Лучше Осимена забрать у Наполи а Мпапуй пусть в Маню идёт
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Акира_1
Тизер нового летнего сезона
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Iamliam
А он им нужен вообще, там Биллингем вон раззабивался. И Винисиус еще есть. Где он вообще играть будет, все позиции заняты.
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Подкат Пенальтьевич
Согласен. Такой же ЧСВ даун, как и другие представители Мадрида
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Борис Энгельгардт
да он и правда не нужен
придёт и все сломает, фланги Родриго+Вини уже сформированы, по всему фронту атаки так же будет играть Джуд, им просто нужен на место Хоселу работяга типа Альвареса из Сити, и всё, а бегунок пускай в Париже тусит
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leon01
он был рождён для очень больших денег
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KMR
Все будет зависить от того кто придет после Карло. Только Карло может молча согласиться на этот трансфер.
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