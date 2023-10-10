Член совдира «Реала» о Мбаппе: «Перейдет в 2024-м, надеюсь. Он был рожден для игры за «Мадрид»

Член совета директоров «Реала» не исключает, что Килиан Мбаппе перейдет в клуб.

«Этим летом у Мбаппе была возможность перейти в «Реал». Ради этого ему бы пришлось отказаться от очень крупных бонусов, о которых он уже договорился с «ПСЖ». Кроме того, это был бы трансфер. Сумма, которую пришлось бы заплатить просто ради того, чтобы получить Мбаппе на год раньше, была бы безумной. Не было смысла в том, чтобы подписывать Мбаппе на год раньше, хоть он и занял бы место Бензема.

Мы надеемся, что Мбаппе думает так же, как и Беллингем. Верю, что он перейдет. Когда Мбаппе перейдет в «Реал», он достигнет славы. До этого он будет бродить вокруг нее. Однажды он выиграет чемпионов.

Сейчас кажется, что «ПСЖ» стал менее мощным, чем раньше – у них уже нет таких хороших игроков. « » дает гарантии, здесь есть серьезность, которая дает результат. Верю, что Мбаппе скажет «да», когда станет свободным агентом. Он был рожден, чтобы играть за «Реал», конечно.

Если бы мы в ситуации с Мбаппе допустили неверный шаг, то « » попытался бы навредить «Реалу». «Мадрид» идеально знает, что может и должен делать. Если Мбаппе перейдет, а я надеюсь, что это произойдет в 2024-м, то сделает это по всем правилам – так, чтобы никто не мог обвинить нас в секретных соглашениях.

В прошлом году это все воспринимали как должное, Аль-Хелайфи говорил, что у Мбаппе есть договоренность с «Реалом». Но это неправда. Игрок по-прежнему в Париже», – сказал Хосе Мануэль Отеро.

Игра: проверьте свою футбольную орфографию