Член совдира «Реала» о Мбаппе: «Перейдет в 2024-м, надеюсь. Он был рожден для игры за «Мадрид»
Член совета директоров «Реала» не исключает, что Килиан Мбаппе перейдет в клуб.
«Этим летом у Мбаппе была возможность перейти в «Реал». Ради этого ему бы пришлось отказаться от очень крупных бонусов, о которых он уже договорился с «ПСЖ». Кроме того, это был бы трансфер. Сумма, которую пришлось бы заплатить просто ради того, чтобы получить Мбаппе на год раньше, была бы безумной. Не было смысла в том, чтобы подписывать Мбаппе на год раньше, хоть он и занял бы место Бензема.
Мы надеемся, что Мбаппе думает так же, как и Беллингем. Верю, что он перейдет. Когда Мбаппе перейдет в «Реал», он достигнет славы. До этого он будет бродить вокруг нее. Однажды он выиграет Лигу чемпионов.
Сейчас кажется, что «ПСЖ» стал менее мощным, чем раньше – у них уже нет таких хороших игроков. «Мадрид» дает гарантии, здесь есть серьезность, которая дает результат. Верю, что Мбаппе скажет «да», когда станет свободным агентом. Он был рожден, чтобы играть за «Реал», конечно.
Если бы мы в ситуации с Мбаппе допустили неверный шаг, то «ПСЖ» попытался бы навредить «Реалу». «Мадрид» идеально знает, что может и должен делать. Если Мбаппе перейдет, а я надеюсь, что это произойдет в 2024-м, то сделает это по всем правилам – так, чтобы никто не мог обвинить нас в секретных соглашениях.
В прошлом году это все воспринимали как должное, Аль-Хелайфи говорил, что у Мбаппе есть договоренность с «Реалом». Но это неправда. Игрок по-прежнему в Париже», – сказал Хосе Мануэль Отеро.
Игра: проверьте свою футбольную орфографию
Победы «Атлетико» 59 — «Реал Мадрид» 115
Забитые мячи
«Атлетико» 296—«Реал Мадрид» 386
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придёт и все сломает, фланги Родриго+Вини уже сформированы, по всему фронту атаки так же будет играть Джуд, им просто нужен на место Хоселу работяга типа Альвареса из Сити, и всё, а бегунок пускай в Париже тусит