Дешам о ЧМ-2030 в 6 странах: «Южноамериканские сборные будут в выигрыше: кому-то придется ехать туда, а потом переезжать еще раз»

Дидье Дешам недоволен, что ЧМ-2030 пройдет в 6 странах на 3 континентах.

ЧМ-2030 пройдет в Аргентине, Испании, Португалии, Уругвае, Парагвае и Марокко. В Южной Америке состоятся 3 стартовых матча турнира.

«Помимо того факта, что это тенденция – проводить турниры в нескольких странах – есть также отличительный аспект: три матча пройдут в Южной Америке.

Я не знаю, какие страны будут вовлечены, но это будет означать, что южноамериканские сборные окажутся в выигрыше по сравнению с теми, кому придется ехать туда, а потом переезжать еще раз.

Я не знаю, кто принимает решения, но не буду скрывать, что мне нравятся вещи, которые более последовательны на спортивном и этическом уровнях. Я не думаю, что здесь присутствует последовательность», – сказал главный тренер сборной .

ЧМ-2030 в шести странах – издевательство

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