Дешам о ЧМ-2030 в 6 странах: «Южноамериканские сборные будут в выигрыше: кому-то придется ехать туда, а потом переезжать еще раз»
Дидье Дешам недоволен, что ЧМ-2030 пройдет в 6 странах на 3 континентах.
ЧМ-2030 пройдет в Аргентине, Испании, Португалии, Уругвае, Парагвае и Марокко. В Южной Америке состоятся 3 стартовых матча турнира.
«Помимо того факта, что это тенденция – проводить турниры в нескольких странах – есть также отличительный аспект: три матча пройдут в Южной Америке.
Я не знаю, какие страны будут вовлечены, но это будет означать, что южноамериканские сборные окажутся в выигрыше по сравнению с теми, кому придется ехать туда, а потом переезжать еще раз.
Я не знаю, кто принимает решения, но не буду скрывать, что мне нравятся вещи, которые более последовательны на спортивном и этическом уровнях. Я не думаю, что здесь присутствует последовательность», – сказал главный тренер сборной Франции.
ЧМ-2030 в шести странах – издевательство
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Или организованно они умеют только на колено становиться, да бубнить про права человека?.. Тут об вас ноги вытирают, а они "нуу, это будет не так удобно,.. не только лишь всем.. я так думаю, наверное.."
то есть будут условные аргентинцы, которые на 90% играют в Европе - им надо будет ехать в Америку, играть 1 матч, потом возвращаться в Европу и в чем разница? в чем преимущество?