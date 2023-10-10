Дешам о ЧМ-2030 в 6 странах: «Южноамериканские сборные будут в выигрыше: кому-то придется ехать туда, а потом переезжать еще раз»

Теги Дидье Дешам Сборная Франции по футболу ЧМ-2030 Футбол

Дидье Дешам недоволен, что ЧМ-2030 пройдет в 6 странах на 3 континентах.

ЧМ-2030 пройдет в Аргентине, Испании, Португалии, Уругвае, Парагвае и Марокко. В Южной Америке состоятся 3 стартовых матча турнира.

«Помимо того факта, что это тенденция – проводить турниры в нескольких странах – есть также отличительный аспект: три матча пройдут в Южной Америке.

Я не знаю, какие страны будут вовлечены, но это будет означать, что южноамериканские сборные окажутся в выигрыше по сравнению с теми, кому придется ехать туда, а потом переезжать еще раз.

Я не знаю, кто принимает решения, но не буду скрывать, что мне нравятся вещи, которые более последовательны на спортивном и этическом уровнях. Я не думаю, что здесь присутствует последовательность», – сказал главный тренер сборной Франции.

ЧМ-2030 в шести странах – издевательство

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10 комментариев

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Manas Zhumadilov
как будто им в Европу потом не надо лететь
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Тиджани Бабангида
В выигрыше лишь ФИФА. И сборные и болельщики и даже телезрители в очевидном проигрыше
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atomio
Ответ Тиджани Бабангида
В выигрыше лишь ФИФА. И сборные и болельщики и даже телезрители в очевидном проигрыше
А еще Саудиты. Таким не хитрым способом расчистили им дорогу на проведение ЧМ 2034. Запихнули и ЮА и Европу в один ЧМ.
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Кавабунга Шреддоголовый
Выигрышная сторона здесь только одна - фифа и лысый лично. Остальные все в проигрыше
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LaffyTaffy
Заготовил отмазу
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Spaten
Дидье Душнам
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Josep
Если бы сопли не жевали, и так витиевато и с предыханием не "критиковали" эти абсолютно дебильные решения, продиктованные исключительно баблом для чиновников, а организованно отказались бы от этих схем, хитрожопых и односторонних решений, под личиной "объединения мира", то и чинуши бы так не борзели.
Или организованно они умеют только на колено становиться, да бубнить про права человека?.. Тут об вас ноги вытирают, а они "нуу, это будет не так удобно,.. не только лишь всем.. я так думаю, наверное.."
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Ramin Mamedov
"Я не знаю, какие страны будут вовлечены, но это будет означать, что южноамериканские сборные окажутся в выигрыше по сравнению с теми, кому придется ехать туда, а потом переезжать еще раз." - он тупой или причем тут это?

то есть будут условные аргентинцы, которые на 90% играют в Европе - им надо будет ехать в Америку, играть 1 матч, потом возвращаться в Европу и в чем разница? в чем преимущество?
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mjordan
Это по одному матчу для 6 сборных из 48. Ну, как нибудь переживут и болельщики, и участники. Потом, по сути, весь турнир в европе.
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vova123456
Ответ Тиджани Бабангида
В выигрыше лишь ФИФА. И сборные и болельщики и даже телезрители в очевидном проигрыше
Как телезрители будут в проигрыше? Или как болельщики из южной Америке будут в проигрыше? Если учесть что либо так как сейчас либо вообще ни один матч у них не будет проводится.
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