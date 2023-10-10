Экс-директор «Барселоны» Алемани близок к назначению замом гендиректора «Атлетико» Хиля

Экс-директор «Барселоны» Матеу Алемани перейдет на работу в «Атлетико».

60-летний функционер близок к тому, чтобы стать заместителем гендиректора мадридского клуба Мигеля Анхеля Хиля, при этом Андреа Берта сохранит пост спортивного директора в «Атлетико», сообщает Mundo Deportivo со ссылкой на Cope.

По данным источника, давно дружит с Хилем, и тот уже неоднократно пытался пригласить его в « ».

Последним местом работы Алемани была « », где он трудился с 26 марта 2021 года по 2 сентября 2023-го.

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