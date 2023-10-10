Экс-директор «Барселоны» Алемани близок к назначению замом гендиректора «Атлетико» Хиля

Теги Барселона Атлетико Ла Лига отставки Мигель Анхель Хиль Матеу Алемани Футбол

Экс-директор «Барселоны» Матеу Алемани перейдет на работу в «Атлетико».

60-летний функционер близок к тому, чтобы стать заместителем гендиректора мадридского клуба Мигеля Анхеля Хиля, при этом Андреа Берта сохранит пост спортивного директора в «Атлетико», сообщает Mundo Deportivo со ссылкой на Cope.

По данным источника, Алемани давно дружит с Хилем, и тот уже неоднократно пытался пригласить его в «Атлетико».

Последним местом работы Алемани была «Барселона», где он трудился с 26 марта 2021 года по 2 сентября 2023-го.

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3 комментария

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NartApsua
Очень жаль, что Барса упустила такого шикарного директора. Деку сколько угодно может быть отличным футболистом в прошлом и легендой Барселоны, но как футбольный функционер Алемани едва ли не идеальный вариант. Так что тут Атлетико можно только поздравить.
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Aleksandr Danilov
Ответ NartApsua
Очень жаль, что Барса упустила такого шикарного директора. Деку сколько угодно может быть отличным футболистом в прошлом и легендой Барселоны, но как футбольный функционер Алемани едва ли не идеальный вариант. Так что тут Атлетико можно только поздравить.
Барсе надо возвращать не Пепа из Сити, а весь менеджмент, который там работает, включая Чикм
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Nike of FW
В который уже раз Барса бесплатно усиливает Атлетико .... Матеу Алемани отличный руководитель, спасибо ему за годы работы в Барсе. Очень жаль что так получилось что он поддался вначале на уговоры Астон Виллы , а потом передумал , а Барса уже согласовала на это место Деку. А быть под Деку слишком мелко для специалиста уровня Матеу.
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