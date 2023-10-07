«Атлетико» хочет продать Феликса за 80 млн евро летом. Клуб рад его успешной игре за «Барсу»
«Атлетико» хочет продать Жоау Феликса в следующем году.
Португальский полузащитник перешел в «Барселону» на правах аренды перед закрытием летнего трансферного окна. В составе каталонской команды он провел 7 матчей, в которых забил 3 гола и отдал 2 результативных паса.
По информации As, президент «Атлетико» Энрике Сересо и генеральный директор клуба Мигель Анхель Хиль хотят продать игрока в следующем году. Они рады успешной игре Феликса за «Барсу» и считают, что она поднимает его трансферную стоимость. Мадридцы надеются получить 80 миллионов евро за будущий трансфер.
Летом агент Жорже Мендеш предлагал услуги футболиста «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити» и «Астон Вилле», но клубы из Манчестера отказались подписывать Жоау из-за его неубедительной игры в составе «Челси», переход в Бирмингем заблокировал сам хавбек.
Наиболее экономически интересным было предложение из Саудовской Аравии: один из местных клубов хотел взять Феликса в аренду на год за 15 миллионов евро. «Атлетико» отказался от сделки, посчитав, что переход в Азию снизит стоимость игрока.
Со статистикой Феликса можно ознакомиться здесь.
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Ведь Барса его за 80, даже за 60 не возьмёт. Не в том состоянии, чтобы тратить такие деньги.
Если Феликс закончит сезон с успехом то Барса возможно и купит за такие деньги