«Атлетико» хочет продать Феликса за 80 млн евро летом. Клуб рад его успешной игре за «Барсу»

«Атлетико» хочет продать Жоау Феликса в следующем году.

Португальский полузащитник перешел в «Барселону» на правах аренды перед закрытием летнего трансферного окна. В составе каталонской команды он провел 7 матчей, в которых забил 3 гола и отдал 2 результативных паса.

По информации As, президент «Атлетико» и генеральный директор клуба Мигель Анхель Хиль хотят продать игрока в следующем году. Они рады успешной игре Феликса за «Барсу» и считают, что она поднимает его трансферную стоимость. Мадридцы надеются получить 80 миллионов евро за будущий трансфер.

Летом агент Жорже Мендеш предлагал услуги футболиста «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити» и «Астон Вилле», но клубы из Манчестера отказались подписывать из-за его неубедительной игры в составе «Челси», переход в Бирмингем заблокировал сам хавбек.

Наиболее экономически интересным было предложение из Саудовской Аравии: один из местных клубов хотел взять Феликса в аренду на год за 15 миллионов евро. « » отказался от сделки, посчитав, что переход в Азию снизит стоимость игрока.

Со статистикой Феликса можно ознакомиться здесь.

Игра: проверьте свою футбольную орфографию