«Атлетико» хочет продать Феликса за 80 млн евро летом. Клуб рад его успешной игре за «Барсу»

Теги Барселона Атлетико Ла Лига Энрике Сересо Мигель Анхель Хиль Жоау Феликс Футбол

«Атлетико» хочет продать Жоау Феликса в следующем году.

Португальский полузащитник перешел в «Барселону» на правах аренды перед закрытием летнего трансферного окна. В составе каталонской команды он провел 7 матчей, в которых забил 3 гола и отдал 2 результативных паса. 

По информации As, президент «Атлетико» Энрике Сересо и генеральный директор клуба Мигель Анхель Хиль хотят продать игрока в следующем году. Они рады успешной игре Феликса за «Барсу» и считают, что она поднимает его трансферную стоимость. Мадридцы надеются получить 80 миллионов евро за будущий трансфер. 

Летом агент Жорже Мендеш предлагал услуги футболиста «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити» и «Астон Вилле», но клубы из Манчестера отказались подписывать Жоау из-за его неубедительной игры в составе «Челси», переход в Бирмингем заблокировал сам хавбек. 

Наиболее экономически интересным было предложение из Саудовской Аравии: один из местных клубов хотел взять Феликса в аренду на год за 15 миллионов евро. «Атлетико» отказался от сделки, посчитав, что переход в Азию снизит стоимость игрока. 

Со статистикой Феликса можно ознакомиться здесь

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9 комментариев

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Pucheslav
Ответ Пепси пеналдувич
Ниче се заломили цену
Его покупали за 126 лямов, плюс контракт до 29-ого года
+8
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Фауст
все рады кроме Барселоны.
+6
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Jaxongir Shodiev
лучше б Симеоне заменили
0
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KTK
Да, но тут есть сине-гранатовый нюанс.
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Marslan Akmataliev
Будут ли другие покупатели?
Ведь Барса его за 80, даже за 60 не возьмёт. Не в том состоянии, чтобы тратить такие деньги.
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swzvtc8jq9
Ответ Пепси пеналдувич
Ниче се заломили цену
Игрок то талантливый и креативный
Если Феликс закончит сезон с успехом то Барса возможно и купит за такие деньги
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